Vancouver (British Columbia) – 2. April 2024 / IRW-Press / – Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU, OTCQB: GIDMF, FRA: 3H1) (das Unternehmen oder Nexus) gibt bekannt, dass es strategische Alternativen für sein in der Erschließungsphase befindliches Goldprojekt Independence in Nevada prüft.

Angesichts des Rekord-Goldpreises von über 2.200 USD/oz und des Mangels an Wertschätzung des Marktes für unser Projekt Independence haben wir entschieden, dass es an der Zeit ist, strategische Alternativen zu bewerten, um den Wert für die Aktionäre zu steigern, sagte Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium. Das Projekt Independence übt mit einem NPV5% (Kapitalwert) von 60 Millionen USD und einem internen Zinsfuß von 36 % unter Annahme eines Goldpreises von 2.125 USD/oz beträchtlichen Druck auf den Goldpreis aus, der unter dem aktuellen Spotpreis von über 2.240 USD/oz liegt. Da wir davon überzeugt sind, dass das Projekt einen beträchtlichen Wert aufweist, ziehen wir alle Optionen in Erwägung, einschließlich eines Spin-outs eines auf Gold ausgerichteten Unternehmens an die bestehenden Aktionäre oder sogar eines direkten Verkaufs an eine dritte Partei.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es zurzeit nur seine Optionen in Erwägung zieht und dass es keine Garantie für ein bestimmtes Ergebnis geben kann. Das Unternehmen hat noch keinen Zeitplan für den Abschluss seines Bewertungsprozesses festgelegt und noch nicht bestimmt, welche Art von Transaktion es gegebenenfalls anstreben würde.

Das Projekt Independence befindet sich in einer der bedeutsamsten Rechtsprechungen für den Goldabbau, dem Bergbaugebiet Battle Mountain im Norden von Nevada, und zur Gänze innerhalb des genehmigten Betriebsplans der Mine Phoenix von Nevada Gold Mines. Nevada Gold Mines ist ein Joint Venture zwischen Barrick Gold (61,5 %) und Newmont (38,5 %), das Prognosen zufolge zwischen 2,7 und 2,9 Millionen oz Gold zu Investitionskosten in Höhe von 980 bis 1.060 USD/oz produzieren wird (Quelle: Ausblick für 2024 von der Webseite von Barrick). Quelle: Ausblick für 2024 von Nevada Gold Mines von www.barrick.com/English/operations/nevada-gold-mines/default.aspx

Das Projekt Independence beherbergt eine nachgewiesene und angedeutete Ressource von 334.300 oz Gold (28 Millionen t mit 0,41 g/t Gold) sowie eine vermutete Ressource von 847.000 oz Gold (9 Millionen t mit 3,22 g/t Gold) mit beträchtlichen Silbervorkommen. In einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) aus dem Jahr 2022 wurde ein kostengünstiger Haufenlaugungsbetrieb mit Schwerpunktlegung auf die oberflächennahe Ressource mit einer Produktion von insgesamt 195.443 oz Gold bei gesamten Unterhaltskosten von 1.078 USD/oz Gold beschrieben.

In der wirtschaftlichen Bewertung der PEA wurde von einem Goldpreis von 1.700 USD/oz ausgegangen, um einen NPV5% von 17,6 Millionen USD und einen internen Zinsfuß von 18 % zu erzielen. Sie verdeutlichte mit einem NPV5% von 59,6 Millionen USD sowie einem internen Zinsfuß von 35,9 % unter Annahme eines Goldpreises von 2.125 USD/oz auch einen beträchtlichen Druck auf den Goldpreis, der unter dem aktuellen Spotpreis von 2.241 USD/oz liegt.

Tabelle 1: Goldpreissensibilität

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74111/Nexus_020424_DEPRCOM.001.png

Quelle: Technischer Bericht der PEA von 2022

Das Unternehmen möchte außerdem eine Verlängerung des Abkommens mit MIC Market Information & Content Publishing GmbH (MIC) (Anschrift: Gerhart-Hauptmann-St. 49b, 51379 Leverkusen; E-Mail: contact@micpublishing.de; Telefon: +49 2171-7766628) ab 5. Februar 2024 (das Abkommen) für Marketingdienstleistungen bekannt geben, die bis 30. April 2024 oder bis zur Ausschöpfung des Budgets andauern werden. Gemäß dem Abkommen wird MIC für eine Vergütung in Höhe von 125.000 EUR seine Online-Programme einsetzen, um das Bewusstsein und das Interesse der Investoren am Unternehmen durch unterschiedliche Online-Plattformen und Methoden der Einbindung zu erhöhen. Die Marketingaktivitäten werden über E-Mail, Facebook und Google durchgeführt werden. MIC steht abgesehen von früheren Marketingbeauftragungen in keiner früheren Beziehung mit dem Unternehmen und das Abkommen stellt eine unabhängige Transaktion dar.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium Corp. ist ein auf mehrere Rohstoffe fokussiertes Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Uranprojekts Cree East im Athabasca-Becken und des Uran-Vanadium-Projekts Wray Mesa in Utah konzentriert, zusätzlich zu seinem Edelmetallportfolio, das die in der Entwicklungsphase befindliche Mine Independence, die an die Mine Phoenix-Fortitude von Nevada Gold Mines in Nevada angrenzt, das Goldprojekt Napoleon in British Columbia und ein Paket von Gold-Claims im Yukon umfasst. Das Projekt Wray Mesa umfasst 6.282 Acres im Zentrum des produktiven Bergbaureviers Uruvan in Utah. Dort wurden in der Vergangenheit zahlreiche Bohrungen niedergebracht und mehr als 500 dieser Bohrungen grenzten mehrere mineralisierte Zonen ab. Das Projekt Independence beherbergt eine nachgewiesene und angedeutete Ressource von 334.300 Unzen Gold (28 Mio. Tonnen mit 0,41 g/t Gold) sowie eine vermutete Ressource von 847.000 Unzen Gold (9 Mio. Tonnen mit 3,22 g/t Gold) mit erheblichen Anteilen an Silber als Nebenprodukt. Im Rahmen einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) im Jahr 2022 wurde ein kostengünstiger Haufenlaugungsbetrieb mit Schwerpunkt auf den oberflächennahen Ressourcen und einer Gesamtproduktionsmenge von 195.443 Unzen Gold ausgewiesen, für den sich die nachhaltigen Cash-Kosten (AISC) auf 1.078 US$ pro Unze Gold belaufen. Das Projekt Napoleon umfasst eine Gesamtfläche von 1.000 Hektar und birgt Potenzial für Goldvorkommen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Die Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet reichen bis in die 1970er Jahre zurück und es wurden hier hochgradige Goldmineralisierungen vorgefunden. Die Goldprojekte im Yukon umfassen Quarzclaims mit einer Grundfläche von nahezu 8.000 Hektar, die Potenzial für die Auffindung einer hochgradigen Goldmineralisierung aufweisen, was anhand einer historischen Stichprobe mit 144 g/t Gold verdeutlicht wird.

Nexus Uranium weist Investoren darauf hin, dass die wirtschaftliche Erstbewertung nur vorläufigen Charakter hat, dass sie vermutete Mineralressourcen enthält, die aus geologischer Sicht zu spekulativ sind, um als Mineralreserven eingestuft werden zu können, und dass es keine Gewissheit gibt, dass die wirtschaftliche Erstbewertung realisiert werden wird. Das Unternehmen weist Investoren außerdem darauf hin, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität aufweisen, und dass die Menge und der Gehalt der gemeldeten vermuteten Mineralressourcen ungewiss sind und dass diese nicht ausreichend erkundet wurden, um diese vermuteten Mineralressourcen als angedeutete Mineralressourcen einzustufen.

Das Unternehmen weist Investoren darauf hin, dass es die historischen Daten noch verifizieren muss und dass Stichproben von Natur aus selektiv sind und wahrscheinlich nicht den Durchschnittsgehalt der Proben auf dem gesamten Konzessionsgebiet repräsentieren.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Warren D. Robb, P.Geo. (BC), einem Direktor und VP Exploration von Nexus Uranium Corp. und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

—

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jeremy Poirier

Chief Executive Officer

info@nexusuranium.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt oder erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten, würden oder werden, erkennbar. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, einschließlich Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Ziele, Zeitpläne, Annahmen oder Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und enthalten zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Bewertung strategischer Alternativen für das Projekt Independence durch das Unternehmen und das Ergebnis einer solchen Bewertung, wie etwa ein Verkauf oder eine Ausgliederung der Anlage.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen eine erfolgreiche strategische Alternative für das Projekt Independence finden wird.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Volatilität am Aktienmarkt und Kapitalmarktschwankungen; die allgemeine Markt- und Branchenlage; sowie jene Risikofaktoren, die das Unternehmen in seinem jüngsten Lagebericht (Managements Discussion & Analysis) erörtert hat.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzprognosen zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

