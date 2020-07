Nexus Gold meldet neueste Nachrichten aus dem Unternehmen

Vancouver, Kanada – 23. Juli 2020 – Nexus Gold Corp. (Nexus oder das Unternehmen) (TSX-V: NXS, OTCQB: NXXGF, FSE: N6E) freut sich, die Aktionäre über die neuesten Entwicklungen in den laufenden Initiativen des Unternehmens zu informieren.

Goldprojekt McKenzie, Red Lake, Ontario

In dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt McKenzie in Red Lake, Ontario, wurden vor kurzem die Phase-1-Bohrungen abgeschlossen. Das Phase-1-Programm umfasste Diamantbohrungen über insgesamt ungefähr 2.000 Meter, mit denen das Mineralisierungspotenzial mehrerer Goldziele geprüft wurde, die sich in einem in Ost-West-Richtung streichenden Korridor entlang der südlichen Kontaktfläche des Dome Stock, eingelagert in das Vulkangestein des Balmer Assemblage, befinden.

Die historischen Bohrungen, die im Jahr 2005 entlang diesem Korridor durchgeführt wurden, ergaben signifikante Werte, unter anderem 7,49 Gramm Gold (Au) pro Tonne (g/t) über 8,2 Meter, 15,54 g/t Au über 0,8 m (einschließlich 13,08 g/t über 0,3 m und 17,02 über 0,5 m), 4,47 g/t Gold über 1,4 m und 2,15 g/t Au über 5,5 m*.

Das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt McKenzie ist ein hochgradiges Goldprospektionsgebiet mit einer Fläche von 1.400 Hektar, das sich im Zentrum des historischen Goldreviers Red Lake im Westen von Ontario, Kanada, befindet. Im nördlichen Teil des Konzessionsblocks (McKenzie Island) wurden Bereiche der hochgradigen Goldmineralisierung identifiziert, wobei die Bohrungen entlang eines Streichens über 600 Meter im südlichen Teil des Konzessionsgebiets (Gebiet von St. Pauls Bay) signifikante Goldwerte ergaben.

Die Untersuchungsergebnisse der Phase 1 liegen noch nicht vor; sie werden bis Mitte August erwartet. Bei den Bearbeitungszeiten des Labors ist zu beachten, dass es sich um Schätzungen handelt.

– Bitte beachten Sie, dass es sich bei den gemeldeten Längen um Abschnitte, nicht um wahre Mächtigkeiten handelt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52751/Nexus Gold – News Release – Corporate Update (July 23 2020) (FINAL)_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1: Goldprojekt McKenzie, Red Lake, Ontario, mit Standort der Phase-1-Bohrungen in Rot

Projekte in Neufundland

Das Unternehmen kontrolliert insgesamt vier zu 100 % unternehmenseigene Projekte mit einer Fläche von über 3.000 Hektar in der Nähe nachgewiesener Lagerstätten und produzierender Minen. Die Erdarbeiten und Vorerkundungsprogramme für die Projekte Black Ridge, Bauline und das Gold-Kupfer-Projekt GB werden derzeit für einen Beginn im Spätsommer oder Frühherbst geplant. Diese Programme werden die Probenahme und die Kartierung an historischen Fundstellen umfassen, um die erforderlichen Daten für die Identifizierung der Bohrziele zu erheben.

Das Goldprojekt Dorset des Unternehmens, das in Zentral-Neufundland gelegen ist, steht derzeit unter Option von Leocor Ventures (CSE: LECR), und zwar für $ 1 Mio. in bar über die nächsten vier Jahre und $ 1,25 Mio. an Arbeitsverpflichtungen bis April 2025; bis zu diesem Zeitpunkt hat Leocor 100 % des Projekts erworben. Leocor hat mit einem Probenahme- und Schürfgrabungsprogramm in Dorset begonnen; im Zuge der Arbeitsfortschritte werden weitere Informationen gemeldet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52751/Nexus Gold – News Release – Corporate Update (July 23 2020) (FINAL)_DE_PRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Nexus Gold, Neufundland, kanadisches Portfolio

Projekte in Westafrika

Nexus kontrolliert derzeit fünf Goldprojekte in Burkina Faso, Westafrika, die mehr als 750 km² (75.000 Hektar) entlang der bekannten Grünsteingürtel in der Nähe nachgewiesener Lagerstätten und produzierender Minen umfassen.

Dakouli 2 – Erstes Bohrprogramm

Das Unternehmen plant momentan ein erstes Bohrprogramm für Herbst/Winter in dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Dakouli 2. Dakouli ist ein noch wenig erkundetes Konzessionsgebiet mit einer Fläche von 98 km², in dem sich umfangreiche handwerkliche Grubenanlagen befinden. Von den ersten 27 Proben, die das Unternehmen bisher entnommen hat, ergaben 13 Proben Werte von mehr als 1 g/t Au, wobei fünf Proben verschiedene Konzentrationen von grobem, nuggetartigem sichtbarem Gold aufwiesen, die Analysewerte von über 11 g/t Au ergaben, einschließlich 12,4 g/t Au, 17,6 g/t Au, 27,5 g/t Au und 29 g/t Au (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Januar und vom 15. Januar 2019 für weitere Informationen).

Das Konzessionsgebiet Dakouli 2 befindet sich im Goren Greenstone Belt und wird im Norden von Granitgestein begrenzt. Es wird auch von der Sabce-Abscherung durchschnitten, einer großen strukturellen Verwerfungszone in der Nähe mehrerer Goldlagerstätten, die in Südwest-Nordost-Richtung verläuft und die gesamte Längsachse des Konzessionsgebiets durchschneidet.

Weitere Einzelheiten über das bevorstehende Bohrprogramm werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Rakounga – Neue Nachrichten zum Projektpartner

Das 250 km² große Goldprojekt Rakounga steht derzeit unter Option des Privatunternehmens Kruger Gold für $ 1 Mio. Barleistungen bis März 2024 und $ 1,25 Mio. Arbeitsverpflichtungen bis März 2025; bis zu diesem Zeitpunkt hat Kruger eine Beteiligung von 90 % an dem Projekt erworben. Kruger plant gegenwärtig ein Arbeitsprogramm für den Spätsommer; nähere Angaben dazu werden vorliegen, wenn das Startdatum näher rückt.

Weitere aktuelle Meldungen zu den anstehenden Arbeitsplänen in den Projekten Bouboulou und Manzour-Dayere werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52751/Nexus Gold – News Release – Corporate Update (July 23 2020) (FINAL)_DE_PRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Projekte von Nexus Gold in Burkina Faso, Westafrika, mit den bekannten Lagerstätten und Minen (nummeriert)

Privatplatzierung

Das Unternehmen freut sich, bekannt zu geben, dass es bis zu 4.000.000 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von $ 0,075 pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu $ 300.000 anbieten wird. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie, mit dem während eines Zeitraums von sechsunddreißig Monaten eine weitere Stammaktie zu einem Preis von $ 0,12 erworben werden kann.

Das Unternehmen hat eine Zusage von einem institutionellen Anleger für eine Zeichnung im Rahmen der Platzierung erhalten und erwartet, dass der Großteil der Platzierung von dem Anleger übernommen wird. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Platzierung für die Fortsetzung der Explorationsprogramme in seinem Goldprojekt Dakouli 2 in Burkina Faso, Westafrika, zu verwenden.

Im Zusammenhang mit der Platzierung zahlt das Unternehmen eventuell eine Vermittlungsprovision an berechtigte Dritte, die bei der Vermittlung von Zeichnern an das Unternehmen Unterstützung leisten. Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit der Platzierung ausgegeben werden, unterliegen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Die Durchführung der Platzierung unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Warren Robb P.Geo., Vice-President, Exploration, ist die benannte qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 und verantwortlich für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen.

Über das Unternehmen

Nexus Gold ist in Kanada ansässiges Golderschließungsunternehmen mit einem umfangreichen Portfolio von elf Explorationsprojekten in Kanada und Westafrika. Das Portfolio des Unternehmens in Westafrika umfasst insgesamt fünf Projekte mit einer Fläche von 750 km², die sich in einem aktiven Goldgürtel und nachgewiesenen mineralisierten Trends befinden, während seine zu 100 % unternehmenseigenen Projekte in Kanada das Goldprojekt McKenzie in Red Lake, Ontario, das neue Pilotprojekt im historischen Bergbaurevier Bridge River in British Columbia und vier viel versprechende Gold- und Gold-Kupferprojekte (3.700 ha) in der Provinz Neufundland umfassen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung mehrerer zentraler Projekte und strebt gleichzeitig Joint-Venture-, Earn-In- und strategische Partnerschaften für andere Projekte in seinem wachsenden Portfolio an. Weitere Informationen finden Sie online unter: nexus.gold.

Für das Board of Directors von

NEXUS GOLD CORP.

Alex Klenman

President & CEO

604-558-1920

info@nexusgoldcorp.com

www.nexusgoldcorp.com

NEXUS GOLD CORP.

Suite 802, 750 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 2T8

604-558-1919

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) in unserem Zwischenberichts bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der TSX Venture Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

