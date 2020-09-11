NFC-Zahlungen im Handel: Warum kontaktloses Bezahlen heute Standard ist

Kontaktlos bezahlen mit Karte, Smartphone oder Smartwatch: So richten Händler NFC-Zahlungen sicher ein und vermeiden typische Fehler an der Kasse.

Kontaktloses Bezahlen gehört heute zum festen Bestandteil moderner Kassenprozesse. Kunden erwarten, dass Zahlungen schnell, zuverlässig und ohne lange Wartezeiten funktionieren – egal ob mit girocard, Kreditkarte, Smartphone oder Smartwatch. Für Händler bedeutet das: NFC-fähige Terminals und eingespielte Abläufe sind längst kein Zusatzservice mehr, sondern Standard am Point of Sale.

Die Technik hinter dem kontaktlosen Bezahlen heißt NFC, kurz für Near Field Communication. Kunden halten ihr Zahlungsmedium wenige Zentimeter vor die Kontaktlosfläche des Terminals, der Zahlvorgang startet automatisch und wird direkt bestätigt. Eine manuelle Kopplung wie bei Bluetooth ist nicht notwendig. Entscheidend ist lediglich, dass Terminal und Zahlungsmittel für kontaktlose Zahlungen freigeschaltet sind.

In der Praxis entstehen Probleme meist nicht durch die NFC-Technologie selbst, sondern durch unsichere Abläufe an der Kasse. Mitarbeiter müssen wissen, wie Karten oder Smartphones korrekt gehalten werden, wann eine PIN-Abfrage normal ist und wann auf den Chipleser gewechselt werden muss. Gerade bei hohem Kundenaufkommen entscheidet diese Routine über einen reibungslosen Ablauf.

Kartenzahlungen dominieren inzwischen den stationären Handel deutlich. Gleichzeitig werden immer mehr Zahlungen kontaktlos durchgeführt. Besonders die girocard bleibt dabei für viele Händler das wichtigste Zahlungsmittel im Alltag. Kleine Beträge werden heute selbstverständlich per Karte oder Smartphone bezahlt – Kunden erwarten dabei eine schnelle Reaktion des Terminals und kompetente Unterstützung bei Rückfragen.

Auch das Thema Sicherheit spielt für Verbraucher eine wichtige Rolle. Kontaktlose Zahlungen arbeiten nur über kurze Distanz und übertragen ausschließlich die für den Zahlungsvorgang notwendigen Daten. Bei Smartphones oder Smartwatches kommen zusätzlich Sicherheitsmechanismen wie biometrische Freigaben zum Einsatz.

Damit NFC-Zahlungen zuverlässig funktionieren, benötigen Händler neben einem NFC-fähigen Terminal auch die passenden Kartenakzeptanzen und stabile Verbindungen im Betrieb. Eine gute Vorbereitung des Teams bleibt dabei der wichtigste Faktor für einen schnellen und sicheren Zahlprozess.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

REA Card GmbH

Frau Larissa Feldmann

Teichwiesenstraße 1

64367 Mühltal

Deutschland

fon ..: +49(0) 6154 / 638 – 200

web ..: https://www.rea-card.de/

email : presse@rea-card.de

REA Card zählt zu den führenden Anbietern innovativer Zahlungs- und Kassensysteme. Seit 1988 entwickelt und vertreibt das Unternehmen zuverlässige EC-Terminals, moderne Kassenlösungen und leistungsstarke Software für diverse Branchen – stets mit dem Anspruch an höchste Qualität, Sicherheit und persönlichen Service. Als familiengeführtes Unternehmen legt REA Card besonderen Wert auf langfristige Partnerschaften und individuelle Betreuung seiner Kunden.

Pressekontakt:

REA Card GmbH

Frau Larissa Feldmann

Teichwiesenstraße 1

64367 Mühltal

fon ..: +49(0) 6154 / 638 – 200

email : presse@rea-card.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Unsichtbare Lecks, sichtbare Gewinne Die EVN setzt neue Wachstumsimpulse