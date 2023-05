Nicht Allein – Benefiz Single von Lebendig für die Menschen in der Ukraine

Die Band Lebendig aus Gießen wiederveröffentlicht am 26. Mai als Benefiz Single für die Ukraine ihren Song „Nicht Allein“ in der bisher unveröffentlichten Originalversion.

Die zentrale Textzeile „Es steht eine Armee vor der Tür. Lass sie nicht rein, lass sie nicht rein. Eine Armee vor der Tür, du bist nicht allein.“ war als Metapher für persönliche Ängste gedacht.

Nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges hatten Lebendig jedoch aus Respekt vor den Menschen in der Ukraine diesen Text noch einmal geändert.

Patrick Keil, der Frontmann von Lebendig, aber heute: „Nicht Allein mit dem ursprünglichen Text ist für uns mittlerweile ein Song voller Mitgefühl für die Menschen in der Ukraine.“

Als Lebendig im Winter 2021/22 ihr erstes Album produzierten, hatten die vier Jungs von Lebendig, Patrick, Niklas, Seppi und Robin, mit „Nicht Allein“ ein Lied getextet und komponiert, das allen Mut machen sollte, sich den eigenen Ängsten und Unsicherheiten zu stellen.

„Da steht eine Armee vor der Tür. Lass sie nicht rein, lass sie nicht rein. Eine Armee vor der Tür-Du bist nicht allein.“ war die zentrale Metapher des Textes.

Dann kam alles anders.

Patrick Keil, der Sänger von Lebendig, erinnert sich. „Auf einmal gab es eine richtige Armee, die ein friedliebendes Land mitten in Europa mit einem Angriffskrieg überzog. Unvorstellbar. Aus Respekt vor den Menschen in der Ukraine entschieden wir uns daher sofort, den Song mit einem neuen Text ohne Armeebezug zu veröffentlichen.“

Seitdem ist viel passiert.

Für Lebendig ist „Nicht Allein“ in der Originalversion mittlerweile ein Song voller Mitgefühl für die Menschen in der Ukraine.

„…Das Zweifeln an dir selbst ist längst vorbei. Der Weg zurück war schwer. Niemand weiß das besser als du. Du hast so lang gebraucht, um da zu stehen, wo du jetzt stehst. Doch die Schlacht ist noch lange nicht vorbei. …“

Patrick, Seppi, Niklas und Robin haben sich daher entschieden „Nicht Allein“ im Mai 2023 doch noch in der Originalversion zu veröffentlichen.

Alle Einnahmen von Nicht Allein (Originalversion) gehen als Spende an „Aktion Deutschland Hilft“ für die Ukraine.

Veröffentlichung „Nicht Allein“ (Originalversion) am 26.5.2023 (RAR, marketed by motor entertainment)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gottschalk Werbung und Musik Management UG

Herr Rüdiger Gottschalk

Bernhard-Mannfeld-Weg 29

60599 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 0151/54739017

web ..: http://www.lebendig-musik.de

email : band@lebendig-musik.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Gottschalk Werbung und Musik Management UG

Herr Rüdiger Gottschalk

Bernhard-Mannfeld-Weg 29

60599 Frankfurt

fon ..: 0151/54739017

web ..: http://www.lebendig-musik.de

email : band@lebendig-musik.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zuverlässige Fernüberwachung mit 4G LTE-M Störungsmeldern Die Zinsen steigen: Warum man jetzt verkaufen sollte