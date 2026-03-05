Nicht nur digital, sondern emotional: wirDesign gestaltet den Markenrelaunch der Concordia

Concordia denkt Marke neu – strategisch geschärft, visuell klar und emotional erlebbar. Gemeinsam mit wirDesign entstand ein Markenauftritt, der Vertrauen schafft, Nähe zeigt und digital überzeugt.

Nachdem sich die Concordia bereits für das digitale Brand Management System der Marken- und Designagentur wirDesign entschieden hatte, durfte wirDesign den traditionsreichen Versicherer bei seiner strategischen, visuellen und kommunikativen Neuausrichtung beraten und betreuen.

Die Concordia stand vor der Herausforderung, ihre besondere Haltung und Heritage zu zeigen, die Marke klar zu positionieren und im digitalen Raum besser erlebbar zu machen. Gemeinsam mit wirDesign wurde die Marke gezielt weiterentwickelt. Im Zentrum standen die strategische Schärfung der Identität und die klare Positionierung: „Unsere Gemeinschaft ist deine Absicherung.“ Das besondere Gemeinschaftsgefühl, das Concordia schon seit der Unternehmensgründung 1864 auszeichnet, bildet den Mittelpunkt des neuen Markenauftritts.

In einem interaktiven Strategieprozess wurde die Marke auf allen Ebenen geschärft. Aus der Markenidentität heraus entstanden Brand Story, Claim und ein einheitliches Dachmarkenkonzept. Ziel war es, die Essenz der Gemeinschaft in klare, nachvollziehbare Aussagen zu übersetzen – emotional anschlussfähig und strategisch belastbar.

Das Design knüpft nahtlos an das regional-vertraute Gefühl der Bestandskund*innen an und positioniert Concordia mutig und selbstbewusst für eine digitale Zukunft. Die neue visuelle Identität folgt einem einfachen Prinzip: Klarheit schafft Vertrauen. Concordia positioniert sich als blaue Marke: mutig im Auftritt, freundlich im Ton. Die Bildwelt ist nahbar und empathisch. Eine eigens entwickelte Typografie, ein prägnantes Icon-Set und ein reduziertes Markenzeichen sorgen für ein konsistentes Erscheinungsbild. Flexibel einsetzbar über alle Kanäle hinweg, skalierbar für analoge und digitale Anwendungen.

Das Ergebnis ist eine Marke, die kollektive Verantwortung mit individueller Nähe verbindet – glaubwürdig, modern und unterscheidbar. Concordia zeigt heute, wofür sie steht: nicht nur für Versicherung, sondern für das Gefühl, getragen zu sein.

Concordia-Stimmen zum Relaunch:

„Mit wirDesign hatten wir genau die Unterstützung, die wir für die evolutionäre Weiterentwicklung unserer Marke gebraucht haben – strategisch klar, gestalterisch mutig und dabei immer nah an unserer Identität. So haben wir der Concordia ein neues Gesicht gegeben, ohne sie neu zu erfinden. Das Ergebnis ist eine Marke mit spürbarem Impact und deutlich mehr Strahlkraft – freundlich, modern und unverwechselbar.“

Jan-Hendrik Diederich

Abteilungsleitung ganzheitliche Kommunikation Concordia

„Gemeinsam mit wirDesign haben wir unsere Marke strategisch geschärft und gestalterisch so übersetzt, dass sie nach innen wie nach außen Klarheit schafft und Orientierung gibt. Sie stärkt das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden, differenziert uns im Markt und hilft uns, neue Mitarbeitende zu gewinnen. Kurz: Sie unterstützt uns dabei, erfolgreich zu sein und erfolgreich zu bleiben. Die Marke ist unser Versprechen, das wir jeden Tag einlösen – dieses Versprechen machen wir jetzt mit wirDesign zukunftsfähig.“

Juliane Gerstenberg

Spezialistin Brand & PR Concordia

Zum Case auf der wirDesign-Website: https://www.wirdesign.de/corporate-design-relaunch-concordia

Bild- und Videomaterial zum Download im Newsroom: https://www.wirdesign.de/newsroom-concordia

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Die wirDesign communication AG ist eine kreative Marken- und Designberatung. Seit der Gründung 1982 ist wirDesign unabhängig und inhabergeführt. Mit 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Standorten Braunschweig und Berlin ist wirDesign seit Jahren konstant in den Top Ten deutscher Agentur-Rankings. Als Experte für ganzheitliche Markenentwicklung ist die Agentur der Partner für Markenstrategie, Design, Kommunikation, Technologie, Management und Markenaktivierung. wirDesign arbeitet seit vielen Jahren nach New Work-Ansätzen – selbstverantwortlich und ohne formelle Hierarchien. wirDesign erstellte 2024 erstmalig eine Gemeinwohlbilanz. Als zertifiziertes Unternehmen der Economy for the Common Good engagieren wir uns dafür, das Wirtschaftssystem zum Wohle von Mensch und Natur umzugestalten. Zu den Auftraggebern der Agentur gehören u.a. Bertelsmann Stiftung, Bosch, BRITA, Bundesverband der Deutschen Volksbanken Raiffeisenbanken, civey, comdirect, Concordia, Continental, degewo, DEKRA, DSGV, EnBW, EEX Group, FUCHS, Hannover Re, Hildegard Braukmann, HOMAG, HUK 24, KWS Saat, Medios, Sana Kliniken, Städtische Werke Magdeburg, Sulzer, Terre des Hommes, TÜV Rheinland, Uniklinik Köln, Volkswagen, Versicherungskammer Bayern und VR Payment.

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