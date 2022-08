Nicht wünschen – sonder tun!

SL Personal Training, mobiler Personal Trainer in Braunschweig

Ob im Personal Training, beim Lauftraining, ob Rückentraining oder Ernährungsberatung, ich bin Dein Coach, Trainer und Motivator.

Möchtest Du Deine Fitness verbessern?

Muskeln definieren oder Deine Figur straffen?

Dein Gewicht reduzieren?

Schmerzen lindern? / Beweglicher werden?

Dann bin ich Dein Coach!

Ich bin Stefanie, mobiler Personal Trainer von SL Personal Training in Braunschweig.

Ob Bewegung, Ernährung, Entspannung, ich bin Dein Coach, Trainer und Motivator.

Mein Konzept: TRAIN – EAT – CALM

Bei mir steht die Gesunderhaltung des Körpers, bestehend aus den drei Säulen: Bewegung, Ernährung und Entspannung im Vordergrund.

Weil mir Sympathie und Empathie sehr wichtig sind, lernen wir uns bei einem ersten, kostenlosen Termin kennen, anhand des Anamnesebogens halten wir Deinen Gesundheitszustand und Dein aktuelles Fitnesslevel fest. Du erläuterst mir Deine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse, dann erstelle ich Dir einen individuellenTrainingsplan, der Dir auch Spass macht.

Ich begleite Dich mit Leidenschaft, mit persönlichen Erfahrungen und vollem Fokus, bis wir Deine Ziele / Deine Wünsche erreicht haben.

Möchtest Du es diesmal sicher schaffen?

Dann kontaktiere jetzt SL Personal Training und mache einen Termin mit mir für unser erstes gemeinsames Personal Training.

Wähle zwischen Personal (Kraft-) Training, Lauftraining, Rückentraining / Pilatestraining, Ernährungsberatung oder Mentaltraining, das 1:1 Training ist ganz individuell auf Dich und Deine Ziele abgestimmt, ob bei Dir zu Hause oder draußen in einem Park in Deiner Nähe, Du entscheidest wo in Braunschweig wir trainieren, als mobiler Personal Trainer komme ich zu Dir.

Ob früh morgens oder nach Deiner Arbeit, Du entscheidest wann, ich bin mir sicher das wir einen Termin finden!

Los geht´s!

Du erreichst mich für die Terminvereinbarung oder Fragen telefonisch unter: 0176-32782794 oder per Mail unter: stluebs@web.de

SL Personal Training. Dein mobiler Personal Trainer in Braunschweig.

Ob Bewegung, Ernährung, Entspannung, Dein Coach für Personal Training, Lauftraining, Pilates Training oder eine Ernährungsberatung direkt bei Dir zu Hause oder draußen direkt vor Deiner Tür.

Du möchtest Deine Work-Life Balance verbessern?

Als Mentaltrainer verhelfe ich Dir zu mehr Gelassenheit und Widerstandsfähigkeit, ich betreue Dich ganzheitlich.

