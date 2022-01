Nickel und Kobalt – Rohstoffe der Zukunft

Eine steigende Zahl von Geräten braucht ebenso wie die Elektrofahrzeuge Lithium-Ionen-Batterien.

Das silbergraue Metall Kobalt glänzt mit Härte, Festigkeit und Zähigkeit. Das wichtigste Anwendungsfeld sind die wiederaufladbaren Batterien. Daneben wird Kobalt für Magnete oder Superlegierungen gebraucht. Lithium-Ionen-Batterien kommen nicht ohne Kobalt aus, dort dient es als Kathodenmaterial. Als Material in Akkus kommt Kobalt auch in Notebooks, E-Bikes oder Smartphones vor. Problematisch ist, dass das meiste Kobalt aus der Demokratischen Republik Kongo stammt, einem politisch instabilen Land. Wobei auch die Abbaubedingungen nicht immer die besten sind.

Doch Kobalt gibt es auch anderswo, etwa in dem Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland, dieses gehört Mawson Gold – https://www.youtube.com/watch?v=ysjmwpskpMU -. Weitere Goldliegenschaften besitzt Mawson Gold in Australien sowie seit kurzem eine Option auf ein Goldprojekt in Nordschweden nahe Rajapalot.

Auch die Canada Nickel Company – https://www.youtube.com/watch?v=ejGJ-hLPY2w – ist in Kanada mit seinem Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekt Crawford vertreten. Es liegt im vielversprechenden Timmins-Cochrane-Bergbaugebiet. Nickel ist übrigens ein wichtiges Metall nicht nur für die Elektrofahrzeuge, sondern auch für den Edelstahlmarkt und damit ein Rohstoff, der Aufmerksamkeit verdient. Metalle für die Elektromobilität werden, so viele Experten, einen jahrelangen Boom verzeichnen können. Industrie, Autobranche und erneuerbare Energiequellen brauchen nun mal Rohstoffe wie Kobalt oder Nickel, neben Lithium, das ebenfalls im Anlegerinteresse steht. Ursächlich wirken Fiskalprogramme und die Klimaschutzpolitik.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mawson Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

