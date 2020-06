NICLAY – D5 Beauty & Lifestyle GmbH

NICLAY – das Bindeglied zwischen Beauty und Lifestyle

In America Designed – made in Germany. Fortschrittlich, flexibel, einfallsreich – was die Zukunft verspricht, versuchen wir umzusetzen. Wir sind die Fusion von Lifestyle und Beauty – wir sind NICLAY.

Wir bezeichnen uns in unserer Branche als Vorreiter, die sich des Stylings vor allem für Trägerinnen von Wimpernextensions angenommen, und deren Wünsche und Erwartungen erstmalig wahrgenommen und erfüllt haben. Nur aufgrund unseres Engagements und unsere Rücksicht auf die individuellen Wünsche der Kunden sind wir in der Lage, die bestmöglichen Ergebnisse und Resultate für unsere Auftraggeber zu gewährleisten.

Im Zentrum von NICLAY stehen bestimmte Pflegeartikel abgestimmt für die Wimpernverlängerung, welche nicht Kleber bzw. acrylatlöslich sind. Durch diese besonderen Eigenschaften können wir mit Stolz sagen, dass wir bei NICLAY die Pflege für moderne Frauen im Wimpern- & Augenbrauenbereich auf ein neues Level heben werden.

Die Inspiration für NICLAY hat die Gründerin Irina Yalcin aus den USA erhalten und seitdem hat sich NICLAY vorgenommen auch auf dem europäischen Markt neue Maßstäbe zu setzen. Dadurch kann man NICLAY als eine Brücke zwischen Beauty und Lifestyle sehen.

Nicht nur das Schaffen fortschrittlicher, unverwechselbarer Aftercare, Hautpflege und Make-up-Artikel, sondern auch das Erzeugen eines ganzen Lebensgefühls macht uns zu etwas Besonderem. Weitere Informationen sind auf unserer Website zu finden unter https://www.niclay-shop.com/.

Spüre die Entwicklung – spüre NICLAY.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NICLAY – D5 Beauty & Lifestyle GmbH

Frau Irina Yalcin

Tuchmacherstraße 6

72160 Horb am Neckar

Deutschland

fon ..: +49 7451 918310

web ..: https://www.niclay-shop.com/

email : info@niclay-shop.com

