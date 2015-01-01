Nico Wolke: WM-Hit im Anmarsch

Mit „Champions“ präsentiert Nico Wolke einen mitreißenden Fußballsong zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

„Champions“ wurde speziell für die einzigartige Stimmung einer Weltmeisterschaft geschaffen.

Der Titel verbindet moderne Pop- und Dance-Elemente mit Stadion-Atmosphäre, großen Chören und einer klaren Botschaft: Leidenschaft, Zusammenhalt und der gemeinsame Traum vom Erfolg.

Der Song richtet sich an Fußballfans, Familien, Vereine, Public-Viewing-Veranstaltungen und alle Menschen, die die emotionalen Momente eines großen Turniers gemeinsam erleben möchten. Im Mittelpunkt stehen Gemeinschaft, Begeisterung und die verbindende Kraft des Sports.

Eine Besonderheit des Projekts ist der Künstler selbst: Nico Wolke ist eine virtuelle Musikfigur, erschaffen vom deutschen Produzenten, Songwriter und AI Content Creator Alessandro Incitti. Das Projekt verbindet klassische Musikproduktion mit modernen Technologien, innovativen Musikvideos und digitalem Storytelling. Dadurch entsteht ein zeitgemäßes Künstlerkonzept, das Musik, Kreativität und Technologie auf neue Weise miteinander verbindet.

Alessandro Incitti ist DJ, Veranstalter, Produzent, Songwriter und digitaler Kreativschaffender mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Musikbranche. Bereits seit 1993 ist er aktiv und war in unterschiedlichen Bereichen der elektronischen Musikszene tätig – sowohl hinter den Kulissen als Produzent und Veranstalter als auch direkt vor dem Publikum als DJ.

Im Laufe seiner Karriere stand Alessandro Incitti gemeinsam mit renommierten Künstlern und DJs wie WestBam, Marusha, DJ Quicksilver und Moguai auf Veranstaltungen und Bühnen. Die langjährige Erfahrung in der Club-, Event- und Musikszene prägt bis heute seinen musikalischen Ansatz, bei dem eingängige Melodien, starke Emotionen und eine klare Verbindung zum Publikum im Mittelpunkt stehen.

Als Produzent und Songwriter entwickelt Alessandro Incitti moderne Musikprojekte in unterschiedlichen Stilrichtungen – von Pop und Dance bis hin zu internationalen Konzeptproduktionen. Dabei verbindet er klassische Musikproduktion mit innovativen digitalen Technologien und erschafft eigenständige Künstlerwelten, die Musik, Bildsprache und Storytelling miteinander verknüpfen.

Besondere Aufmerksamkeit widmet er der Entwicklung virtueller Künstlerfiguren und moderner Musikmarken. Mit Projekten wie Nico Wolke entstehen innovative Musik- und Medienkonzepte, die zeitgemäße Popkultur mit den kreativen Möglichkeiten neuer Technologien verbinden. Neben der Musikproduktion entwickelt Alessandro Incitti auch die visuellen Konzepte, Musikvideos und Social-Media-Kampagnen seiner Projekte.

Mit dem Song „Champions“ zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 präsentiert Alessandro Incitti eines seiner bislang ambitioniertesten Projekte. Die deutsche und internationale Version des Songs verbinden die emotionale Kraft großer Fußballhymnen mit modernen Pop- und Dance-Elementen und richten sich an ein weltweites Publikum.

Heute steht Alessandro Incitti für die Verbindung aus langjähriger Branchenerfahrung, musikalischer Leidenschaft und innovativen kreativen Konzepten. Sein Ziel ist es, Musikprojekte zu entwickeln, die Menschen begeistern, verbinden und über klassische Genre- und Ländergrenzen hinauswirken.

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