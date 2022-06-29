Nicola Mining beginnt mit Verschiffung von Goldkonzentrat im Rahmen von Partnerschaft mit Talisker Resources

VANCOUVER, BC, 8. September 2025 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das Unternehmen oder Nicola) (TSX: NIM) (OTCQB: HUSIF) (FWB: HLIA) gibt bekannt, dass es mit der Verschiffung von Goldkonzentrat im Rahmen einer Partnerschaft mit Talisker Resources Ltd. (TSX: TSK) (OTCQX: TSKFF) (Talisker) begonnen hat. Im Rahmen eines Abbau-, Verarbeitungs- und Verhüttungsabkommens verkauften die Vertragsparteien im August 707 Unzen Gold und generierten damit Bruttoeinnahmen in Höhe von etwa 2,3 Millionen USD.

Die Produktion profitierte von umfassenden Modernisierungen, einschließlich der Automatisierung mehrerer Aspekte der Konzentratproduktion für die Flotationsgewinnung. Darüber hinaus optimierte die Installation eines großen Konzentrators durch das Unternehmen die Gewinnung von freiem Gold, was für das Erz von Talisker und dem unternehmenseigenen Goldprojekt Dominion von Bedeutung ist. Die zahlreichen Aufrüstungen des Unternehmens wirkten sich eindeutig auf die Gewinnung aus und verdeutlichen die Fähigkeit von Nicola, die Produktion in Zukunft zu steigern.

Vorverarbeitetes Erz und abgefülltes Flotationskonzentrat

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80947/NicolaMining_080925_DEPRCOM.001.png

Peter Espig, CEO des Unternehmens, sagte: Der Höhepunkt unserer kontinuierlichen Aufrüstung mehrerer Mühlenanlagen ist die Festigung der Position von Nicola als Produzent, der bereit ist, von den Gold- und Silberpreisen zu profitieren. Das Unternehmen setzt seine Arbeiten bei Treasure Mountain, einer hochgradigen, zu 100 % unternehmenseigenen Silbermine, für die die Mühle ursprünglich errichtet wurde, fort. Die Genehmigungen und die Produktion unserer Partner verdeutlichen die aktive Unterstützung des Ministeriums für Bergbau und kritische Mineralien von British Columbia für kleinere Projekte, für die Nicola unserer Meinung nach zu einer Drehscheibe werden wird.

Abgepacktes Gravitationskonzentrat und Nahaufnahme von Gravitationskonzentrat

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80947/NicolaMining_080925_DEPRCOM.002.png

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat einen Gewinnbeteiligungsvertrag über den Abbau und die Verarbeitung von hochgradigen Goldprojekten abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen besitzt 100 % des Projekts New Craigmont, ein hochgradiges Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von über 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem besitzt das Unternehmen 100 % des Konzessionsgebiets Treasure Mountain, das 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

