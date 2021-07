Nicola Mining Inc beginnt mit der Aufbereitung und wird Canadas neuester Gold- und Silber-Produzent

VANCOUVER, BC, 09. Juli 2021 – Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI), das Unternehmen oder Nicola) freut sich, den Beginn der Verarbeitung von Gold- und Silbermahlgut in seinem Aufbereitungswerk nahe Merritt, British Columbia (BC), bekanntzugeben. Das Unternehmen wird ein Gold- und Silberkonzentrat produzieren und an Ocean Partners UK Limited Ocean Partners ist in vielen Ländern, einschließlich Kanada, Chile, China, Zypern, Mexiko, der Mongolei, den Niederlanden, Peru, Taiwan, der Türkei, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, tätig und unterhält Agenturvertretungen in Argentinien, Australien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Indien, Japan, Südafrika und Südkorea. Das Unternehmen unterhält ein starkes Netzwerk an globalen Beziehungen und Kontakten im Industriebereich Abbau und Verhüttung von Grundmetallen.

nicolamining.com/nicola-mining-signs-purchase-contract-for-gold-and-silver-concentrate-with-ocean-partners-holdings/ ) (Ocean Partners), ein Unternehmen, das Bergbauunternehmen, Hüttenwerken und Raffinerien globale Handelsdienste bietet, verkaufen.

Das Brechen des Mahlgutes, das von Blue Lagoon Resources Inc. (CNSX: BLLG) zum Werk transportiert wurde, nachdem in der Halde etwa 1500 Tonnen angehäuft wurden, begann am

2. Juli 2021. Das Unternehmen und BLLG unterzeichneten vor kurzem eine Änderungsvereinbarung (die Änderungsvereinbarung) zur Gewinnbeteiligungsvereinbarung an der Verarbeitung und Verhüttung – (nicolamining.com/nicola-mining-inc-extends-gold-and-silver-profit-share-agreement-with-blue-lagoon-for-dome-mountain-mine-and-receives-first-shipment/) vom 31. März 2017 (die ursprüngliche Vereinbarung). Das gebrochene Material wurde vor Beginn der Flotationsverarbeitung am 8. Juli 2021 im Feinerzbehälter gelagert (siehe Abbildung 1).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59419/Nicola070521_DE_PRCOM.001.png

Abbildung 1: Nicola Mining beginnt die Produktion von Gold- und Silberkonzentrat

Das Unternehmen nahm eine Aufrüstung in Höhe von ungefähr 2 Millionen Dollar an seiner Anlage im Wert von ungefähr 30 Millionen Dollar, die die Genehmigung zur Verarbeitung von etwa 200 Tonnen pro Tag (bis zu 70.000 Tonnen pro Jahr) hat, vor. Das Mahlwerk Craigmont, im vollständigen Unternehmensbesitz, wurde mit viel Raum zur Expansion errichtet und ist das einzige Werk in BC, dem die Annahme hochgradigen Gold- und Silbermahlgutes aus der gesamten Provinz genehmigt wurde.

Zusätzlich zur Vereinbarung mit BLLG, gab das Unternehmen am 8. Juni 2021 eine Mineralkaufvereinbarung zur Akquisition einer wirtschaftlichen Beteiligung von 75 % am Goldprojekt Dominion Creek, einem hochgradigen Goldprojekt etwa 110 km ost-südöstlich von Prince George, bekannt. Das Unternehmen freut sich darauf, in der nächsten Pressemeldung ein Update zum Antrag auf die Genehmigung einer 10.000 Tonnen-Großprobe zu geben.

Neben dem Produktionsbeginn möchte das Unternehmen seine Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit Kommunen und der Regierung zur Minimierung seiner Umweltauswirkung bestätigen. Zur Darstellung dieser Verpflichtung und der Ausgewogenheit von Abbau und Verarbeitung auf der einen Seite und Respekt für die Umwelt und die traditionellen Gebiete, in denen wir arbeiten, auf der anderen Seite, haben wir unser Logo geändert. Die orange / Kupfer- Farbe symbolisiert unser Interesse an der Entdeckung wichtiger Metalle für eine grüne Wirtschaft, und die grüne Farbe symbolisiert unsere Verpflichtung für die Umwelt und den Respekt für das Land.

Frank Hogel, Chairman von Nicola, kommentierte: Hinter den Kulissen bedeutete der Produktionsbeginn eine Menge Arbeit. Ich möchte dem Team zu dieser monumentalen Leistung gratulieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Kevin Wells, P.Geo, ein das Unternehmen beratender Geologe, ist der unabhängige qualifizierte Sachverständige im Sinne des National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und eine zu 100 Prozent unternehmenseigene Mühlen- und Bergeeinrichtung in der Nähe von Merritt (British Columbia) unterhält. Die komplett genehmigte Aufbereitungsanlage kann sowohl Gold- als auch Silber-Aufbereitungsgut via Schwerkraftabscheidung und Flotation verarbeiten. Das Unternehmen ist ferner hundertprozentiger Eigentümer des Projekts New Craigmont, eines hochgradigen Kupfer-Konzessionsgebiets, und einer in Betrieb befindlichen Kiesgrube, die sich in der Nähe seiner Aufbereitungsanlage befindet.

Für das Board of Directors:

Peter Espig

Peter Espig

CEO & Director

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Kontaktperson: Peter Espig

Tel: (778) 385-1213

E-Mail: info@nicolamining.com

