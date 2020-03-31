Nicola Mining stellt Update zum Goldprojekt Dominion bereit

VANCOUVER, B.C., 4. November 2025 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (TSX-V: NIM) (FWB: HLI) (OTCQB: HUSIF, (das Unternehmen oder Nicola) freut sich bekannt zu geben, dass die Arbeiten 2025 bei Dominion abgeschlossen sind und die gesamte Minenerschließung für die 10.000-Tonnen-Großprobe, deren Fortsetzung für Juli 2026 geplant ist, abgeschlossen wurde. Ursprünglich hatte das Unternehmen geplant, im Jahr 2025 bis zu 2.000 Tonnen zur Verarbeitung an die Mühle Nicola zu liefern, entschied sich jedoch aus zwei Gründen, bis zum nächsten Jahr zu warten:

Wetter: Ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen im August und September würden wahrscheinlich zu einer Verschlechterung der Transportstraße aufgrund von Überbeanspruchung führen.

Projektgröße: Während der Minenerschließungsphase (Erschließungsphase), die im August nach dem Abschluss der Sanierung der Transportstraße begann, wurde ein Landeplatz (Landeplatz) errichtet, um den Zugang für den Erzgangabbau zu ermöglichen. Die Erschließungsphase beinhaltete die Absenkung des gesamten Landeplatzes um etwa 6 Meter, um eine für den Erzgangabbau geeignete Oberfläche zu schaffen. Während der Errichtung des Landeplatzes wurden drei weitere Erzgänge entdeckt.

Karte von Dominion mit den Arbeiten 2025 und den Erzgangentdeckungen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81673/NIM_110425_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Karte mit den Standorten der drei neuen Erzgänge, die 2025 entdeckt wurden. Hinweis: Die Karte stammt von der Due Diligence-Prüfung aus dem Jahr 2020, wobei zusätzlich die 2025 entdeckten Erzgänge eingezeichnet sind.

Historisch bekannte Erzgänge:

– Erzgang South Pit: Historisch bekannter Erzgang, von dem bereits im Jahr 2020 Splitterproben entnommen wurden Link. Die entnommenen Proben bestanden aus zwei Proben von South Pit und zwei Proben vom Erzgang 16. Im Jahr 2025 begann das Unternehmen mit dem Erzgangabbau in der Zone South Pit, nachdem es den Landeplatz nach unten verlegt und etwa 2 Meter in den Erzgang hineingearbeitet hatte. Etwa 20 Meter vom Eingang entfernt erweitert sich der Erzgang auf eine Mächtigkeit von etwa 5 Metern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81673/NIM_110425_DEPRcom.002.png

Abbildung 2 (links): Abbaustöße am Standort der Großprobe – 14. September 2025. Die gesamte Mächtigkeit auf dem Foto beträgt 40 m, der Abstand zwischen dem Hangenden (rechte Seite) des Erzgangs 16 und dem Erzgang Pit beträgt 20 m.

Abbildung 3 (rechts): Erzgangsystem Pit, das am Abbaustoß zutage tritt.

– Erzgang 16: Dieser historisch bekannte Erzgang ist etwa 20 Meter vom Erzgang South Pit entfernt. Im Rahmen der Due Diligence-Prüfung am 14. Oktober 2020 wurden vom Erzgang Splitter- und Stichproben entnommen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81673/NIM_110425_DEPRcom.003.png

Abbildung 4 (links): Erzgang 16 (schwarz mit weißen Streifen, unterhalb der Axt, ca. 4 m mächtig) und Erzgang 16 East (weiß)

Abbildung 5 (rechts): Hochgradiger Abschnitt des oberen Teils von Erzgang 16

Kürzlich freigelegte Erzgänge:

– Erzgang Mid-West: 13 Meter vom Erzgang South Pit entfernt. Der Erzgang ist etwa 1 Meter mächtig und tritt über 3 Meter zutage.

– Erzgang West: 12 Meter vom Erzgang Mid-West entfernt. Der Erzgang ist etwa 3 Meter mächtig und tritt über 6 Meter zutage.

– Erzgang 16 East: 1,5 bis 2 Meter östlich von Erzgang 16. Er ist etwa 1,5 Meter mächtig und tritt über 40 Meter zutage.

Proben von den kürzlich freigelegten Erzgängen wurden vom Team vor Ort entnommen und zur Analyse an Paragon Geochemical eingereicht. Paragon Geochemical ist ein gemäß ISO 17025:2017 akkreditiertes geochemisches Testlabor, das Analysedienstleistungen für die Bergbauindustrie anbietet. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie eingetroffen sind.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81673/NIM_110425_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 6: Erzgang Mid-West

Peter Espig, CEO von Nicola Mining Inc., sagte: Wir sind angenehm überrascht von den Arbeiten bei Dominion, die eindeutig darauf hinweisen, dass das Projekt größer ist als ursprünglich angenommen. Für das Programm 2026 verfügen wir nun über fünf Abbaustöße, die vom Landeplatz aus zugänglich sind und eine Streichlänge von etwa 6 Metern für den Abbau aufweisen. Diese zutage tretenden Erzgänge stellen ebenfalls attraktive Explorationsziele dar, da sie in der Tiefe offen sind.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung wurden von Will Whitty, P.Geo, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Whitty ist Vice President of Exploration des Unternehmens.

GESCHICHTE DES KONZESSIONSGEBIETS DOMINION CREEK

Das Konzessionsgebiet Dominion Creek besteht aus neun Mineralclaims (55 Einheiten) mit einer Größe von insgesamt etwa 1.058 Hektar. Das Konzessionsgebiet wurde 1986 von der Noranda Exploration Company Ltd. vom Schürfer N. Kencayd erworben. Noranda führte anschließend geologische, geochemische und geophysikalische Untersuchungen durch, die zu einer Vergrößerung des Landpakets führten. Zwischen 1987 und 1990 umfasste das Explorationsprogramm von Noranda eine kleine (20 Proben) geochemische Schlammprobenuntersuchung. Angesichts dieser vielversprechenden Ergebnisse wurde eine größere geochemische Bodenuntersuchung (3.399 Proben) durchgeführt. Noranda brachte insgesamt 53 oberflächennahe Diamantbohrlöcher auf insgesamt 3.483,86 Metern (durchschnittliche Tiefe von etwa 65,7 Metern) nieder. Schürfgrabungen bei mehreren damit übereinstimmenden geochemischen Bodenanomalien mit Pb, Zn, Cu, Ag und Au führten zur Entdeckung mehrerer mineralisierter Quarzerzgänge.

Die Bohrungen in der Zone South umfassten ein Gebiet von etwa 300 Metern mal 200 Metern. Die eingeschränkten Bohrungen in der Zone North umfassten zwei kleine Gebiete (etwa 50 Meter mal 60 Meter) im Abstand von 300 Metern. Die Bohrziele wurden anhand der Daten der geochemischen Bodenuntersuchung, der Ausbissprobenahme von den Schürfgräben sowie anhand der Daten der Bohrzugangsstraße ausgewählt. Noranda gab das Konzessionsgebiet anschließend an N. Kencayd zurück, der es im Jahr 1989 an A. Raven verkaufte.

Ein technischer Bericht Makepeace, D. K., 2003. Dominion Creek Project Technical Report for XMP Mining Ltd. Geospectrum Engineering, August 22.

über das Projekt Dominion Creek wurde am 22. August 2003 von Geospectrum Engineering fertiggestellt.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat mit hochgradigen Goldprojekten mit Sitz in BC Gewinnbeteiligungsverträge über Abbau und Verarbeitung abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen verfügt über sämtliche Anteile und Rechte am Projekt New Craigmont, einem hochgradigen Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von mehr als 10.913 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholiths abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem ist das Unternehmen im Besitz von 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Treasure Mountain, das 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

Für das Board of Directors

Peter Espig

Peter Espig

CEO & Direktor

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Kontaktperson: Peter Espig

Tel: (778) 385-1213

E-Mail: info@nicolamining.com

