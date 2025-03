Nicola Mining und High Range Exploration erhalten Genehmigungsentwurf für das hochgradige Mineralprojekt Dominion Creek

VANCOUVER, B.C., 6. März 2025 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI) (OTCQB: HUSIF, (das Unternehmen oder Nicola) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Genehmigungsentwurf für die Entnahme einer Massenprobe Massenprobe: Eine Explorations- und Erschließungsaktivität, die in einer Mineralkonzession durchgeführt wird, um die metallurgischen Eigenschaften eines Erzkörpers zu untersuchen, extraktive Verarbeitungsmethoden und Verarbeitungsmaschinen zu testen und potenzielle Märkte zu sondieren.

(Genehmigungsentwurf) aus seinem Mineralprojekt Dominion Creek (Dominion) erhalten hat. Dominion ist ein Projekt mit hochgradigen Gold- und Silbervorkommen, an dem Nicola wirtschaftlich zu 75 % beteiligt ist.

Der vom Bergbauministerium der Provinz British Columbia (Ministry of Mining and Critical Minerals) ausgestellte Genehmigungsentwurf umreißt die behördlichen Rahmenbedingungen für die Entnahme von 10.000 Tonnen Gold- und Silbererz aus dem Projekt Dominion, das sich 43 Kilometer nordöstlich der Stadt Wells und rund 110 Kilometer ost-südöstlich von Prince George befindet.

Wie bereits in der Pressemeldung vom 3. August 2023 bekannt gegeben wurde, hat Nicola eine Due-Diligence-Prüfung mit Standortbegehung und Probenahme absolviert. Eine 9,7 kg schwere Probe aus einem Ausbiss mit Sulfidmineralisierung im Erzgang Nr. 16 erbrachte Erzgehalte von 62,1 g/t Au, 320 g/t Ag, 23,4 % Pb und 12,4 % Zn. Zusätzlich stellte der Besitzer der Liegenschaft 26,4 kg mineralisiertes Material bereit, das aus einer zwischen 1989 und 1992 gewonnenen Massenprobe stammte. Die 26,4 kg schwere Probe wies folgende Erzgehalte auf: 58,7 g/t Au, 130 g/t Ag, 7,7 % Pb, 4,2 % Zn, 1,49 % Fe und 4,65 % S Es wird darauf hingewiesen, dass im Jahr 1992 rund 80 Tonnen Konzentrat zur Verarbeitung in die Schmelzanlage Cominco in Trail verbracht wurden, dessen Erzgehalt niedriger ausfiel als jener der gewonnenen Proben. Für die Massenprobe wurde bei der Verarbeitung ein Head Grade von 14,1 g/t Au ermittelt, die durchschnittliche Goldausbeute betrug 93 %.

.

Nicola hat für den Antrag auf Durchführung von Explorationsaktivitäten (Notice of Work) und ein Sanierungsprogramm bereits die erforderliche Sanierungskaution (Reclamation Bond) Nicola hat am 4. Dezember 2024 bekannt gegeben, dass der Reclamation Bond in Höhe von 137.000 $ entrichtet wurde.

für sich selbst und High Range Exploration Ltd. (High Range) entrichtet. High Range bereitet sich bereits aktiv auf die Erzförderung vor, die im Juli 2025 beginnen soll. Das aus der Massenprobe gewonnene Erz wird zu Nicolas eigener Mühle gebracht, wo es verarbeitet wird.

Der Erhalt des Genehmigungsentwurfs ist die Krönung der engen Zusammenarbeit zwischen Nicola und High Range, die stets im Zeichen der Erfüllung der Umweltauflagen, der Minenplanung und der Konsultationsgespräche stand. Zu verdanken ist dieser Meilenstein den intensiven Arbeiten zweier Teams im Hintergrund, die beide auch weiterhin den höchsten Standards im Hinblick auf Umweltverträglichkeit und Sicherheit sowie den kommunalen Interessen verpflichtet sind.

Beide Seiten haben drei Jahre lang eng zusammengearbeitet, um diesen Meilenstein zu erreichen, so Peter Espig, President und CEO von Nicola. Alan Raven, President von High Range, ist schon seit über zwei Jahrzehnten in das Projekt involviert und hat erstmals im Jahr 2018 einen Antrag gestellt. Letztendlich einen Minenplan auszuarbeiten, ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu Nicolas Ziel, den Aktionären eine entsprechende Wertschöpfung zukommen zu lassen, und wir schätzen uns glücklich, dass wir mit Alans Know-how, Erfahrung und Leidenschaft diese Partnerschaft festigen können.

Alan Raven, President von High Range, fügt hinzu: Nicola und sein Team sind nicht nur Profis, sondern auch beispielgebend für Integrität und Begeisterung. High Range kann sich glücklich schätzen, einen solchen Partner gefunden zu haben und wir hoffen, dass das Projekt für alle ein Erfolg wird.

Qualifizierter Sachverständiger

William Whitty, P. Geo., VP of Exploration des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat einen Gewinnbeteiligungsvertrag über den Abbau und die Verarbeitung von hochgradigen Goldprojekten abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen besitzt 100 % des Projekts New Craigmont, ein hochgradiges Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem besitzt das Unternehmen 100 % des Konzessionsgebiets Treasure Mountain, die 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

Für das Board of Directors

Peter Espig

Peter Espig

CEO & Direktor

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Kontaktperson: Peter Espig

Tel: (778) 385-1213

E-Mail: info@nicolamining.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

