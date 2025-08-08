Nicole Freytag besingt diesen Sommer ihre Freiheit und spielt Luftgitarre

Eine Erinnerung an die Jugend

Der Sommer ist die Zeit der Freiheit, Freiluftpartys. Egal ob im Garten, Park oder am See. Gern werden oft viele alte Hits aufgelegt. Die Partygäste singen meist textsicher und begeistert mit.

Viele tolle Erinnerungen aus der Jugend werden geweckt.

In jener Zeit wurden die besten Partys gefeiert und die alten Hits von heute waren damals brandaktuell.

Nur die damaligen Teenager sind heute Erwachsene.

Auch der Autor des Liedes hat da sicherlich so seine Erinnerungen und diese in einen tollen und flotten Schlagersong verpackt.

Frisch und fröhlich begleitet Nicole Freytag mit diesem Song jeden durch den diesjährigen Sommer und sicherlich auch noch die kommenden Sommernächte.

Bereit zum Luftgitarre spielen?

Bereit für geniale Partys?

Damals, wie heute?

Dann ab zum neuen Titel von und mit Nicole Freytag!

Nicole Freytag – Luftgitarre (03:35 Minuten)

ISRC-Code DEZ522100635

Label und Labelcode: Hitmix-Music, LC 20178

Musik: Bernd Schütze, Text: Bernd Schütze

Verlag: HITMIX Music Publishing – Claudia Schmitz, Coco Melody

© 2025 The copyright in this sound recording is owned by DTVmusic Promotion

under exclusive licence to HITMIX Music

Mit freundlicher Genehmigung von HITMIX.de Music

VÖ-Datum: 8. August 2025

Quelle: DTVmusic Promotion und Büro Nicole Freytag

