Nie wieder Depressionen

Ohne Medikamente und Therapie den Weg aus der Depression finden – dieses Punktesystem macht es möglich

Depressionen sind eine der häufigsten mentalen Krankheiten weltweit. Sie verursachen anhaltende Traurigkeit und schränken die Fähigkeiten einer Person ein, ihren täglichen Aktivitäten nachzugehen. Vor allem die Corona Pandemie, der langanhaltende Lockdown und die damit verbundene Einsamkeit haben sich schlecht auf die Psyche vieler Menschen ausgewirkt.

Depressionen sind trotz ihrer Häufigkeit immer noch ein Tabu Thema in der heutigen Gesellschaft und werden oft nicht als ernst zu nehmendes Thema wahrgenommen, doch wer sie nicht bekämpft wird mit den Langzeitwirkungen zu kämpfen haben, denn sie gehen in den meisten Fällen nicht einfach von alleine weg. Weitere Informationen zur Abhilfe finden Sie unter: https://depressionen-selbst-bekaempfen.com/

Depressionen sind jedoch behandelbar, und Menschen können sich von ihnen erholen. Sowohl Änderungen der Lebensweise als auch medizinische Behandlungen können dazu beitragen, dass es den Betroffenen besser geht. Die Behandlung von Depressionen ist in der Regel ein fortlaufender Prozess.

André Thirase, der selbst jahrelang an Depressionen litt, hat ein Programm entwickelt, das er das 7+1 Punktesystem nennt. Es zielt darauf ab, dass es nicht nur die Symptome der Krankheit lindert, sondern auch dabei hilft sie frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig etwas dagegen zu tun und das ganze ohne Antidepressiva oder andere Medikamente.

Sein eBook ‚Depressionen selbst bekämpfen – finde auch du aus eigener Kraft deinen Lebensmut wieder‘ zeigt mithilfe des 7+1 Punktesystems, wie Betroffene ihre Gefühlswelt ins Positive lenken können, wie die richtige Ernährung das Wohlbefinden beeinflusst, wie man seine Ängste überwinden kann und vieles mehr.

Er verspricht eine deutliche Verbesserung der Symptome in nur wenigen Monaten und bietet dieses Programm in Form eines eBooks für nur 35 Euro an. Außerdem bekommt man kostenlos und zusätzlich dazu noch zwei weitere eBooks über die ‚Kognitive Verhaltenstherapie‘ und ‚Stress vermeiden und abbauen‘ im Wert von 61 Euro.

Wer seine Depressionen selbst bekämpfen, auf schädliche Medikamente verzichten und sein Leben wieder in die richtige Bahn lenken will, der sollte es auf jeden Fall in Betracht ziehen, sich das eBook von André Thirase zu kaufen. Die Erfolge sprechen für sich und falls man keinen Erfolg daraus ziehen kann gibt es sogar eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das eBook können Sie hier bestellen: https://depressionen-selbst-bekaempfen.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nie wieder Depressionen

Herr Andre Thirase

Friedrich-Wilhelm-Str. 95

12099 Berlin

Deutschland

fon ..: 015785090497

web ..: https://depressionen-selbst-bekaempfen.com/

email : support@depressionen-selbst-bekaempfen.com

