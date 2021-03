Nila – Romantischer Psychothriller

Mark Krüger beschreibt in „Nila“ die Folgen eines Krieges für zwei Menschen, die sich lieben, aber nicht zusammen sein dürfen.

Eric Jones zieht mit der US Army nach Afghanistan in den Krieg und will sein Land für die furchtbaren Terroranschläge am 11. September 2001 rächen. Er will unbedingt als Held nach Hause zurückkehren. Doch die Realität sieht anders aus. Er wird zum einzigen Überlebenden eines Anschlages auf seinen Konvoi. Er schleppt sich schwer verletzt und auf der Flucht vor den Taliban durch die Wüste. Das afghanische Mädchen Nila hilft ihm und versteckt Eric für Wochen in einem unterirdischen Keller. Er ist sich nicht bewusst, dass seine Regierung ihn für tot hält. Er muss einen Weg durch das Gebiet der Taliban finden, um zurück zu seiner Truppe zu gelangen, aber weiß nicht, ob er das wirklich will. Zwischen Nila und ihm wächst etwas heran, was nicht sein darf. Nila hat sein Leben komplett verändert. Eric muss eine Entscheidung treffen und ein Wettlauf gegen die Zeit – und den Tod – beginnt.

Der anregende Roman „Nila“ von Mark Krüger ist ein Buch über eine einzigartige Liebe, über falschen Patriotismus und die Folgen eines Krieges für zwei Menschen die zusammen sein wollen, es aber nicht dürfen. Die Geschichte erlaubt den Lesern einen etwas anderen Einblick in den Krieg in Afghanistan und das Leben in einem krisengeschüttelten Land. Wie auch die anderen Bücher des Autors geht es hier um die Sehnsucht von Menschen nach Glück und Liebe. Sein Roman „Die Klinik – Die Wahrheit tötet dich“ (auch via tredition erschienen) war mehr als nur ein Achtungserfolg und erzielte bei den Lesern nur positive Resonanzen.

„Nila" von Mark Krüger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-2579-7 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

