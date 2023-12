Nile Air Workshop & Dinner am 29. November in Köln

Auftaktveranstaltung zur Aufnahme der Direktflüge Köln-Kairo

Vom Rhein an den Nil: Die ägytische Linienfluggesellschaft Nile Air veranstaltete im Kölner Marriott Hotel einen Workshop & Dinner für Reiseveranstalter und Reisebüro-Expedienten. Der private Full Service Carrier nahm zu Mitte Oktober 2023 Direktflüge ab Köln/Bonn nach Kairo auf.

Vor Beginn des Workshops gab es die Gelegenheit bei einem Sektempfang zu einem kurzen Kennenlernen der Gastgeber und Teilnehmer, bevor es in das einladende Forum des Hotels mit arabischer Musik weiter ging.

Melanie De Melo begrüßte zu Beginn des offiziellen Teils stellvertretend für das Sales Team die Gäste und stellte Herrn Ahmed Oraby, Deputy Chief Commercial Officer vor. Dieser präsentierte Nile Air mit einem beeindruckenden Image-Video. „Lange haben wir auf diesen Moment hingearbeitet on-line nach Deutschland als wichtigen Quellmarkt zu fliegen. Wir freuen uns mit TAL Aviation einen kompetenten Partner an der Seite zu haben und planen zum Sommer 2024 auf drei wöchentliche Verbindungen aufzustocken“, sagt Ahmed Oraby, Deputy Chief Commercial Officer von Nile Air. Weitere Einblicke rund um das Flugprodukt gab Gina Diemel.

Im Anschluss gab es die Möglichkeit an einem Workshop teilzunehmen. Hier konnten sich die Teilnehmer ausführlich zur Fluggesellschaft Nile Air, dem Flughafen Köln/Bonn, sowie allgemeinen Informationen zur Destination Ägypten informieren. Anschließend gab es ein festliches Buffet mit Networking Möglichkeiten. Zum gelungenen Abschluss des Abends gehörte eine Ticketverlosung mit drei glücklichen Gewinnern.

Nile Air wird in Deutschland von TAL Aviation repräsentiert und werden von Melanie de Melo, Stefan Pampel und Gina Diemel betreut. Das Team steht für alle Fragen und Buchungen gerne jederzeit zur Verfügung.

Zu Nile Air

Nile Air ist Ägyptens führende private Full-Service-Airline, die mit einer Flotte moderner Airbus A320 und A321 Linienflüge von und nach Kairo anbietet. Die Fluggesellschaft wurde im Jahr 2008 gegründet und nahm 2010 den Flugbetrieb auf. Nile Air hat ein Streckennetz aufgebaut, das sich über den Nahen Osten, die Golfregion und Afrika erstreckt. Die Airline verbindet aber auch Kairo mit Stockholm in Schweden.

Pressekontakt:

Nile Air

c/o TAL Aviation Germany UG

Sven Meyer

Hanauer Landstrasse 136

60314 Frankfurt am Main

Telefon: 069 310 902 48

E-Mail: nileair@talaviation.de

Über TAL Aviation (www.talaviation.com)

TAL Aviation ist ein international operierendes Unternehmen mit rund 35 Niederlassungen in mehr als 50 Ländern in Europa, Asien, dem pazifischen Raum und Lateinamerika. Das Kerngeschäft von TAL Aviation sind die Vertretung und der Verkauf für rund 30 internationale Fluggesellschaften, sowohl im Passagier- als auch im Frachtbereich. Außerdem ist TAL Aviation mit der Repräsentanz von internationalen Unternehmen der Touristikbranche in den Bereichen Hotel, Kreuzfahrt und Mietwagen betraut, die über ein weltweites Netzwerk vertrieben werden. Für eine starke Präsenz in neuen Märkten entwickelt der Spezialist für Destinationsmarketing und -PR maßgeschneiderte Marketing-Strategien und PR-Kampagnen auf globaler, nationaler und regionaler Ebene und übernimmt von Planung und Kauf über Grafikdesign bis zur Produktion die gesamte Media-Koordination.

