Nine Mile Metals gibt hochgradige Ergebnisse des XRF-Labors bekannt

Bis zu 29,58 % Kupfer und 10,19 % + kombiniertes (Blei-Zink) Silber & Gold (noch zu definieren) auf der historischen Wedge Mine, Bathurst, New Brunswick

VANCOUVER, B.C., Kanada, Donnerstag, 24. August 2023 / IRW-Press / – NINE MILE METALS LTD. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) (das Unternehmen oder Nine Mile) gibt die XRF-Ergebnisse für VMS-Mineralisierung aus der Mine Wedge im weltbekannten Bergbaucamp Bathurst, in New Brunswick, Kanada, bekannt. Cominco betrieb die 1956 entdeckte Mine in den Jahren 1962 bis 1968 und produzierte 1,5 Mio. Tonnen vorwiegend Kupfererz. Trotz der langen Explorations- und Betriebsgeschichte mussten die technischen Daten zur Mine nicht an das New Brunswick Department of Energy and Mines übermittelt werden, darunter auch Bohrprotokolle, Analysezertifikate, Produktionszahlen und Pläne zur unterirdischen Mine, dennoch hat Nine Mile Metals bedeutende historische Unterlagen und Daten erwerben können.

Höhepunkte:

– Hochgradige XRF-Laborergebnisse: 29,58 % Cu, 10,19 % kombiniert Pb-Zn, (Silber & Gold – TBD).

– Proben umfassten feinkörnige massive VMS-(Cu-Pb-Zn)-Mineralisierung, die bei der Mine Wedge und der Aufhaldung des Erzes gesammelt wurden.

– Die Proben waren entweder Cu-reich mit weniger (Pb/Zn) oder (Pb/Zn)-reich mit weniger Cu.

– Die meisten Proben bestanden aus 90% Sulfiden mit weniger Quarz/Begleitmineralen.

– Die Analyseergebnisse weisen auch auf Au und Ag hin.

– Anstehendes Bohrprogramm für das Projekt Wedge geplant und genehmigt.

PROBE # (Cu) % (Pb) % (Zn) % (Pb-Zn) % Ag Au

23W01-A 18,14 0,02 0,15 0,17 TBD TBD

23W01-B 20,29 0,02 0,22 0,24 TBD TBD

23W01-C 19,27 0,02 0,17 0,19 TBD TBD

23W01-D 18,36 0,02 0,06 0,08 TBD TBD

23W02 1,24 0,16 0,95 1,11 TBD TBD

23W03 7,94 0,07 2,39 2,46 TBD TBD

23W04-A 15,12 0,18 5,32 5,50 TBD TBD

23W04-B 15,58 0,09 5,28 5,37 TBD TBD

23W04-C 15,18 0,32 4,40 4,72 TBD TBD

23W04-D 29,58 0,19 4,58 4,77 TBD TBD

23W05 3,18 0,05 0,16 0,21 TBD TBD

23W06 3,70 0,61 3,15 3,76 TBD TBD

23W07 2,87 0,03 0,02 0,05 TBD TBD

23W08 7,48 0,06 0,81 0,87 TBD TBD

23W09 11,74 0,18 2,98 3,16 TBD TBD

23W10 3,36 0,14 2,47 2,61 TBD TBD

23W11 4,05 0,02 0,52 0,54 TBD TBD

23W12 8,96 0,19 1,91 2,10 TBD TBD

23W13-1 5,67 0,26 1,13 1,39 TBD TBD

23W13-2 6,20 0,43 3,93 4,36 TBD TBD

23W13-3 4,37 0,08 0,23 0,31 TBD TBD

23W13-4 4,66 0,09 0,60 0,69 TBD TBD

23W14 0,09 2,48 7,71 10,19 TBD TBD

23W15 0,07 1,44 5,49 6,93 TBD TBD

23W16 4,87 0,85 1,71 2,56 TBD TBD

23W17 4,76 0,17 0,61 0,78 TBD TBD

23W18 0,37 1,44 0,05 1,49 TBD TBD

23W19 0,13 2,09 0,06 2,15 TBD TBD

23W20 5,19 0,21 7,95 8,16 TBD TBD

23W21 5,67 1,44 4,31 5,75 TBD TBD

23W22 2,40 0,14 0,93 1,07 TBD TBD

23W23 4,18 0,06 0,83 0,89 TBD TBD

23W24 0,59 1,15 0,53 1,68 TBD TBD

23W25 2,95 0,11 1,04 1,15 TBD TBD

23W26 2,85 0,07 0,04 0,11 TBD TBD

23W27 5,03 0,72 3,01 3,73 TBD TBD

23W28 9,25 1,57 0,08 1,65 TBD TBD

23W29 2,82 0,40 0,03 0,43 TBD TBD

23W30 2,69 0,11 0,80 0,91 TBD TBD

23W31 8,51 0,11 0,75 0,86 TBD TBD

**NINE MILE METALS XRF Labs Untersuchungsergebnisse

Der CEO und Direktor Patrick J. Cruickshank, MBA, sagte: Diese neuen XRF-Ergebnisse zeigen nach wie vor das hochgradige Cu-Potenzial der historischen Wedge Mine. Es handelt sich dabei um reale Erzproben, die an der Erzlagerstätte entnommen wurden, und nicht um Splitter- oder Geröllproben an der Oberfläche, was die wahre Qualität des Erzes aus der Mine darunter zeigt. Es gibt eine sehr hochgradige Kupferlinsenkomponente und eine hochgradige Zinkkomponente. Wir sind sehr gespannt darauf, diesen Standort in der Tiefe und entlang des neu identifizierten Trends zu erkunden. Wir haben außerdem die von Cominco geplanten Bohrziele, die nie getestet wurden. Wir hoffen, das Bohrprogramm für das Wedge-Projekt in Kürze veröffentlichen zu können.

In den unten verlinkten Videos erfahren Sie mehr über das Wedge-Projekt:

Das Wedge-Projekt: Nine Mile Metals erwirbt zu 100 % eine ehemals produzierende Mine mit immensem ungenutztem Potenzial – www.youtube.com/watch?v=opAcoRk8TQg

Nine Mile Metals erörtert die historische Bedeutung und das zukünftige Potenzial des Wedge-Projekts – www.youtube.com/watch?v=49BLLJyfTeo

Das Team von Nine Mile Metals sammelt hochgradige Proben aus dem Wedge-Projekt – www.youtube.com/watch?v=ot6hRpYdUlU

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71760/NINE-NR-2023.08.24-WEDGE-FINAL_dePRcom.001.jpeg

Probe 23W01-B (XRF-Ergebnisse: 20,29 % Cu, 0,02 % Pb, 0,22 % Zn, 0,24 % Zn+Pb)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71760/NINE-NR-2023.08.24-WEDGE-FINAL_dePRcom.002.png

Probe 23W04-D (XRF-Ergebnisse: 29,58 % Cu, 0,19 % Pb, 4,58 % Zn, 4,77 % Zn+Pb)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71760/NINE-NR-2023.08.24-WEDGE-FINAL_dePRcom.003.jpeg

Probe 23W14 (XRF-Ergebnisse: 0,09 % Cu, 2,48 % Pb, 7,71 % Zn, 10,19 % (Pb+Zn)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71760/NINE-NR-2023.08.24-WEDGE-FINAL_dePRcom.004.jpeg

Besuch der Wedge Mine Site – Gesammelte Erzproben. (8-7-2023) – www.youtube.com/watch?v=ot6hRpYdUlU

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71760/NINE-NR-2023.08.24-WEDGE-FINAL_dePRcom.005.png

Probennahmezone (Projekt Wedge) BMC

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen wurden gemäß den kanadischen behördlichen Bestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und von Gary Lohman, B.Sc., P. Geo., Director, der als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens fungiert und in einem Nahverhältnis zum Unternehmen steht, geprüft und genehmigt.

Über Nine Mile Metals Ltd.:

Nine Mile Metals Ltd. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von Critical Minerals Exploration (CME) VMS-Lagerstätten (Kupfer, Blei, Zink, Silber und Gold) im weltberühmten Bathurst Mining Camp in der kanadischen Provinz New Brunswick gerichtet ist. Das primäre Geschäftsziel des Unternehmens ist die Exploration seiner vier VMS-Projekte: Nine Mile Brook, California Lake, Canoe Landing Lake (East – West) und das neue Projekt Wedge. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration von kritischen Mineralen (Critical Minerals Exploration – CME), wodurch es sich in eine günstige Position für den Boom bei Elektrofahrzeugen und umweltfreundlichen Technologien bringt, die Kupfer, Silber, Blei und Zink benötigen, und einer Absicherung mit Gold.

IM NAMEN VON NINE MILE METALS LTD.

Patrick J. Cruickshank, MBA

CEO und Direktor

T: 506-804-6117

E: patrick@ninemilemetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten, die das Geschäft von Nine Mile betreffen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen des Managements von Nine Mile. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie werden, können, würden, erwarten, beabsichtigen, planen, anstreben, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen, wahrscheinlich, könnte und Variationen dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen.. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass (a) diese neuen XRF-Ergebnisse weiterhin das hochgradige Cu-Potenzial in der historischen Mine Wedge demonstrieren, (b) das Unternehmen sich darauf konzentriert, diesen Standort in der Tiefe und entlang des neu identifizierten Trends zu erproben, und (c) wir uns darauf freuen, das Bohrprogramm für das Projekt Wedge in Kürze zu veröffentlichen. Obwohl Nine Mile der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen, vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da Nine Mile nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

