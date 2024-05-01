NIOB präsentiert Bohrkern von Seigneurie bei THE Mining Investment Event

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Vancouver, British Columbia – 26. Mai 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) wird bei THE Mining Investment Event Investoren aus Quebec und darüber hinaus seine äußerst vielversprechenden Niob- und Seltenerdprogramme in Québec vorstellen. Als eine der wenigen globalen Tier-1-Konferenzen für Bergbauinvestitionen in Kanada findet die Veranstaltung, zu der nur geladene Gäste Zugang haben, von 1. bis 4. Juni 2026 im Centre des Congrès de Québec in Quebec City statt. Abgesehen von der Teilnahme am Programm für Einzelgespräche wird NIOB während der Networking-Galas der Veranstaltung auch Bohrkerne präsentieren.

Quebec ist jene Jurisdiktion, die wir am besten kennen, weshalb wir uns darauf freuen, die Fortschritte auf unseren Projekten in Quebec gemeinsam mit einem Publikum aus Quebec zu feiern, sagte Murray Nye, Chief Executive Officer von NIOB. Wir freuen uns auch darauf, Bohrkerne vom 1,5 km umfassenden Pegmatitsystem bei Seigneurie zu präsentieren, wo wir den viertbreitesten Pegmatitabschnitt durchteuft haben, der jemals veröffentlicht wurde.

Höhepunkte

– Event: THE Mining Investment Event in Quebec City, 1. bis 4. Juni 2026, im Centre des Congrès de Québec – eine der bedeutsamsten Veranstaltungen in Quebec für Mineralexplorations- und Bergbauunternehmen, institutionelle Investoren, Family Offices und staatliche Partner.

– Programm für Einzelgespräche mit Investoren: Mitglieder des Managements von NIOB werden am Programm für Einzelgespräche mit Investoren im Rahmen der Konferenz teilnehmen – Investoren und Kapitalmarktteilnehmer, die an einem Treffen mit NIOB interessiert sind, werden ersucht, über die Konferenzplattform einen Termin zu vereinbaren.

– Bohrkernausstellung: Das Unternehmen wird bei der Veranstaltung Bohrkerne vom Projekt Seigneurie ausstellen, um den Teilnehmern einen direkten Einblick in das Pegmatit-Syenit-System zu bieten, dessen Ausdehnung kürzlich auf 1,5 km in Ost-West-Richtung und 800 m in Nord-Süd-Richtung bestätigt wurde.

– Sponsoring der Kaffeepause: NIOB sponsert eine Kaffeepause für die Konferenzteilnehmer.

– Teilnehmer für NIOB: Chief Executive Officer Murray Nye und Vice President of Exploration Clyde McMillan sowie weitere Mitglieder des Unternehmensteams

– Diskussionsthemen: Pegmatitsystem Seigneurie, kürzlich gestartetes Diamantbohrprogramm bei Bardy und Blanchette, Schürfrechtepaket im Distrikt La Tuque sowie umfassendere Strategie von NIOB für kritische Rohstoffe in Quebec

Warum Quebec für NIOB von Bedeutung ist

In Quebec befinden sich die beiden Vorzeige-Projektgebiete von NIOB – das Projekt Seigneurie in der Nähe von Wemotaci und die Konzessionsgebiete Bardy und Blanchette nordwestlich von La Tuque – sowie das unternehmenseigene Schürfrechtepaket im Distrikt La Tuque. Alle zielen auf Vorkommen von Niob und Seltenerdmetallen in alkalischen Intrusivumgebungen ab, die anhand geochemischer Datensätze der Regierung von Quebec identifiziert wurden. Der Bergbau-Event bietet einen direkten Zugang zu Investoren, die mit der Jurisdiktion bestens vertraut sind – zu einem Zeitpunkt, an dem die Ergebnisse der Bohrungen bei Seigneurie bestätigt werden und das Diamantbohrprogramm bei Bardy und Blanchette gerade angelaufen ist.

Über THE Mining Investment Event

THE Mining Investment Event in Quebec City ist eine jährliche Veranstaltung mit Schwerpunkt auf dem Mineralexplorations- und Bergbausektor in Quebec, die börsennotierte und private Emittenten, institutionelle Investoren, Sell-Side-Analysten, Projektentwickler, Dienstleister sowie Partner aus Regierung und First Nations zusammenbringt. Die nur auf Einladung zugängliche Konferenz bietet Einzelgespräche, Interviews und Podiumsdiskussionen mit Branchenführern, Networking-Veranstaltungen und eine Kernausstellung. Sie ist eine der führenden Bergbau-Investmentkonferenzen in Kanada und ein wichtiger Treffpunkt für die Bergbau-Investment-Community in Quebec, um direkt mit Emittenten in Kontakt zu treten, die in der Provinz und anderswo tätig sind.

Investoren, Analysten und Kapitalmarktteilnehmer, die an der Konferenz teilnehmen und an einem Treffen mit NIOB interessiert sind, werden ersucht, über die Plattform für Einzelgespräche der Konferenz einen Termin zu vereinbaren.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca in British Columbia und ein Landpaket in Distriktgröße mit einer Fläche von 29.936 Hektar in der Grenville Province in Quebec. Die Konzessionsgebiete in Quebec beherbergen Vorkommen von Seltenerdmetallen, Niob und Nickel-Kupfer und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Chance, Strategie, Ziel, Prognose und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden, würden, können, könnten oder sollten.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: (i) Aussagen bezüglich der geplanten Mobilisierung, des Umfangs, des Zeitplans und der Durchführung des Diamantbohrprogramms bei den Projekten Bardy und Blanchette, einschließlich der Beauftragung von Laurentia Geological Services als Betreiber; (ii) die Interpretation von Radon-Bodenluft- und hochauflösenden magnetischen Drohnenmessdaten, einschließlich der Identifizierung einer kreisförmigen Intrusion bei Blanchette und der Ausrichtung auf Pegmatit-Trends bei Bardy; (iii) die fortgesetzte Zusammenarbeit des Unternehmens mit der Atikamekw First Nation in Wemotaci; (iv) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Liegenschaften; und (v) das Potenzial der Grenville-Provinz, bedeutende Vorkommen an Seltenerdmetallen, Niob oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, ohne Einschränkung, der Annahme, dass die Explorationsergebnisse die Prospektivität der Liegenschaften weiterhin untermauern werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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North American Niobium and Critical Minerals Corp.

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1055 West Georgia Street, Suite 1500

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