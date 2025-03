NM Dach – das Dachdeckerunternehmen im Bezirk RO und Umgebung

Dachdecker in Rohrbach, Urfahr Umgebung, Wegscheid und Untergriesbach

Suchen Sie einen zuverlässigen Dachdecker in Rohrbach und Umgebung? Die Dachdeckerei & Spenglerei NM Dach ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Arbeiten rund ums Dach in Rohrbach, Urfahr-Umgebung, Wegscheid und Untergriesbach! NM Dach steht für präzise Handwerkskunst als Spengler und Dachdecker, kombiniert mit exzellentem Service. Mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Fachwissen sind wir der perfekte Partner für Ihr nächstes Dachprojekt. Als mehrfach ausgezeichneter Meisterbetrieb im Bezirk Rohrbach legen wir größten Wert auf Kundenzufriedenheit und bieten Ihnen von Anfang an höchste Qualität, Präzision und Professionalität.

Wenn Sie einen zuverlässigen Partner für alle Anforderungen rund um Ihr Dach suchen, sind Sie bei NM Dach genau richtig. Wir vereinen Spenglerei und Dachdeckerei unter einem Dach und bieten umfassende Lösungen aus einer Hand. Unser Spezialgebiet ist der Bereich Flachdach: Wir planen, konstruieren und montieren Flachdächer in jeder Größe und führen fachmännische Reparaturen in der gesamten Böhmerwald-Region durch. Unser junges, motiviertes Team unter der Leitung von Firmengründer Mario Nöckler steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir arbeiten ausschließlich mit qualifizierten Handwerkern aus der Region zusammen.

Für uns ist Regionalität keine leere Floskel, sondern gelebte Realität. Nachhaltigkeit, Sorgfalt und Termintreue sind die Grundpfeiler unseres Handelns als Dachdeckerbetrieb zwischen Linz und Passau. Zahlreiche erfolgreiche Projekte in den Bereichen Dachsanierung, Dachreparatur und Flachdachbau im Mühlviertel und in Niederbayern machen uns zu einem der führenden Betriebe in der Region. Bei uns steht der Kunde mit seinen individuellen Bedürfnissen immer im Mittelpunkt. Als Full-Service-Dienstleister, fest verwurzelt im Bezirk Rohrbach, bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für jedes Dachprojekt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NM Dach e.U.

Herr Mario Nöckler

Amesedt 24

4144 Oberkappel

Österreich

fon ..: +43 660 54 50 249

web ..: https://www.nm-dach.at/impressum/

email : info@nm-dach.at

