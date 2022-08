Noch kundenfreundlicher, einfacher, besser: Versichern der Zukunft bei vs-vergleichen-und-sparen.de

Noch attraktivere Angebote, noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Komfort: Beim Versicherungsmakler vs vergleichen-und-sparen GmbH können sich Verbraucherinnen und Verbraucher auf viel Neues freuen.

Seit Anfang des Jahres gibt es dort mit Jörg Hüwels einen neuen Geschäftsführer. Sein erklärtes Ziel: Bewegung in den Versicherungsmarkt bringen, schneller agieren, Prozesse vereinfachen, individuelle Lösungen anbieten. Dabei versteht er sich nicht nur als Dienstleister, sondern auch als jederzeit verlässlicher Partner der Kundinnen und Kunden.

Wechsel an der Spitze

Bereits seit 2010 ist Hüwels für den auf Tierversicherungen spezialisierten Makler in Bottrop tätig, zunächst als Büroleiter und später auch als Prokurist. Neben umfangreichen Fach- und Marktkenntnissen zeichnen den 49-jährigen Versicherungskaufmann auch große Technikaffinität sowie enormes Know-how auf den Gebieten IT und Digitalisierung aus. Das perfekte Gesamtpaket.

„Die Komponenten Versicherung und Onlineangebot miteinander zu verknüpfen und so für unsere Kunden das Optimum herauszuholen, war und ist für mich von Anfang an Herausforderung und zugleich Herzensangelegenheit,“ so Hüwels.

Unternehmensinhaber Ralf Becker, der zuvor die Geschicke des 1984 von ihm gegründeten Versicherungsmaklers selbst leitete, erkannte das hohe Potenzial seines Mitarbeiters schon früh. Als sich Becker zu Beginn diesen Jahres nach über 35 Jahren Geschäftsführertätigkeit zurückziehen möchte, steht sein Wunschnachfolger daher schnell fest. „Das damit signalisierte Vertrauen unseres Inhabers in meine Person freut mich und macht mich auch mächtig stolz“, erläutert Hüwels. Nun möchte er unter Beweis stellen, was beim Versichern noch so alles möglich ist.

Teamplayer mit Visionen

Nicht nur fest geplant, sondern bereits in der Umsetzung ist beispielsweise ein neues Kundencenter mit einem umfangreichen, komfortablen Serviceangebot. „Uns ist es unheimlich wichtig, dass unsere Kunden jederzeit Betreuung, Hilfestellung und Angebote bekommen – ob persönlich oder digital. Für uns zählt am Ende der Mensch und seine Zufriedenheit“, so Hüwels. Auch vielfältige Informationen rund ums Herzensthema Haustiere sowie deren Schutz und Gesundheit stehen bereits im unternehmenseigenen VS.-Blog zur Verfügung und werden kontinuierlich erweitert. Die Liste der geplanten Projekte ist lang.

„All das kann ich aber nicht allein schaffen“, betont der neue Geschäftsführer. Motivierte Mitarbeiter, die aktiv Ideen einbringen, mit Leidenschaft bei der Sache sind und gemeinsame Ziele verfolgen, sind für Hüwels der Schlüssel zum Erfolg. „Als Einzelkämpfer käme ich gar nicht weit, zusammen mit einem starken Team ist dagegen kein Ziel zu hochgesteckt“, lautet seine Überzeugung. Diese menschliche Seite schätzen Inhaber und Angestellte an dem neuen Geschäftsführer mindestens genauso wie seine fachliche Kompetenz.

Man darf auf jeden Fall gespannt sein, was sich bei der vs vergleichen-und-sparen GmbH in nächster Zeit so alles tut. Mehr Informationen zum neuen Geschäftsführer Jörg Hüwels und seinen Vorhaben unter https://www.vergleichen-und-sparen.de/unternehmen/team/joerg-huewels/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herr Jörg Hüwels

Wilhelm-Tenhagen-Str. 2

46240 Bottrop

Deutschland

fon ..: 0204177447416

web ..: http://www.vergleichen-und-sparen.de

email : presse@vergleichen-und-sparen.de

Über die vs vergleichen-und-sparen GmbH

Die vs vergleichen-und-sparen GmbH bietet seit 1984 als Internetmakler verlässlichen Versicherungsschutz für Tier und Mensch an – und dazu sehr attraktive Spezialtarife im Bereich der Tierversicherung. Der freie Versicherungsmakler bietet Angebote von allen namhaften Versicherungen an. Das Serviceteam steht allen Kunden mit kompetenten Ansprechpartnern zur Seite. Über 350.000 Kunden schenken dem Spezialmakler für Tierversicherungen bereits ihr Vertrauen.

Pressekontakt:

vs vergleichen-und-sparen GmbH

Frau Vanessa von Hagen

Wilhelm-Tenhagen-Str. 2

46240 Bottrop

fon ..: 0204177447416

email : presse@vergleichen-und-sparen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Seitenkanalverdichter neue Modelle – größerer Druck mit mehr Volumen bei kleinerer Leistungsaufnahme