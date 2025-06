Nonstop nach Hongkong: TMC Reisen nutzt neue Cathay-Pacific-Verbindung ab München

Seit dem 16. Juni 2025 bietet die Fluggesellschaft Cathay Pacific eine neue Nonstop-Verbindung von München nach Hongkong an.

Großkarolinenfeld, 27. Juni 2025 – Seit dem 16. Juni 2025 bietet die renommierte Fluggesellschaft Cathay Pacific eine neue Nonstop-Verbindung von München nach Hongkong an. Für TMC Reisen mit Sitz in Oberbayern ist dies eine hochwillkommene Neuerung, die insbesondere den Kunden aus Süddeutschland den Weg zu vielen beliebten Fernreisezielen erheblich erleichtert.

Denn Hongkong ist nicht nur ein faszinierendes Reiseziel für sich – es ist auch ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für Anschlussflüge in den gesamten pazifischen Raum. Damit wird die neue Direktverbindung zur idealen Basis für Reisen nach Australien, Neuseeland und in die Südsee – Destinationen, auf die sich TMC Reisen seit vielen Jahren mit maßgeschneiderten Angeboten für Individualreisende spezialisiert hat.

Die neue Strecke markiert gleichzeitig einen bedeutenden Meilenstein für die Airline: Mit München als neuem Abflughafen fliegt Cathay Pacific nun ihr 100. Ziel weltweit an – ein starkes Signal für den kontinuierlichen Ausbau des Streckennetzes nach der Pandemie.

„Ein großer Gewinn für unsere Kunden“

„Unsere Kunden aus Bayern und dem süddeutschen Raum können nun noch bequemer zu ihren Traumzielen im Pazifikraum reisen – sei es zu verschiedenen Zielen in Australien, nach Neuseeland oder auf eine der Trauminseln in der Südsee“, erklärte Uli Edelmann, Geschäftsführer von TMC Reisen, beim festlichen Galaabend zur Streckeneröffnung am Mittwoch, den 25. Juni in München. „Gerade in einem so beratungsintensiven Segment wie Fernreisen schätzen unsere Kunden gute Verbindungen, kurze Umsteigezeiten – und die Möglichkeit, ein Stopover-Erlebnis wie Hongkong in ihre Reise einzubauen.“

Hongkong als Erlebnis – nicht nur Zwischenstopp

Denn auch Hongkong selbst bietet enormes Potenzial als Bestandteil einer Fernreise: Die asiatische Metropole ist bekannt für ihren einzigartigen Mix aus Skyline und Streetlife, modernen Einkaufszentren und historischen Tempeln, Streetfood-Märkten und gehobener Küche. Viele Reisende entscheiden sich bewusst für ein Stopover-Paket, um die pulsierende Stadt vor dem Weiterflug kennenzulernen. TMC Reisen erstellt hierfür individuell abgestimmte Programme – vom geführten Stadtrundgang über Hotelpakete bis hin zu organisierten Ausflügen ins Umland.

Fernreisen mit Expertise – und persönlicher Beratung

Als inhabergeführter Spezialreiseveranstalter entwickelt TMC Reisen seit Jahren individuelle Traumreisen nach Australien, Neuseeland, in die Südsee sowie in andere Fernreiseziele weltweit. Kunden profitieren dabei von persönlicher Beratung, exzellenten Zielgebietskenntnissen, bewährten Partnern vor Ort sowie Komplettpaketen aus Flug, Unterkunft, Aktivitäten und Reiseschutz – alles aus einer Hand.

Mit dem neuen Direktflug von Cathay Pacific ab München gewinnt diese individuelle Reiseplanung nochmals an Qualität und Komfort – ganz im Sinne von TMC Reisen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TMC Reisen

TMC Reisen

Herr Uli Edelmann

Nelkenweg 15

83109 Großkarolinenfeld

Deutschland

fon ..: +49 8031 9019833

fax ..: +49 8031 9019834

web ..: https://www.tmc-reisen.de

email : info@tmc-reisen.de

TMC Reisen ist ein inhabergeführter Spezialreiseveranstalter mit Fokus auf individuelle Fernreisen nach Nordamerika, Australien, Neuseeland, das südliche Afrika und weitere außergewöhnliche Ziele. Mit einer Kombination aus Reiseexpertise, persönlicher Beratung und starken Partnern weltweit bietet TMC Reisen maßgeschneiderte Traumreisen für anspruchsvolle Kunden.

Pressekontakt:

TMC Reisen

Herr Uli Edelmann

Nelkenweg 15

83109 Großkarolinenfeld

fon ..: +49 8031 9019833

email : info@tmc-reisen.de

