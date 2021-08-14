Nopein Festival in Bad Segeberg: Kostenloses Open-Air mit vier Live-Bands am 05.09.2026

Sloppy Joe’s, Bruchfaktor, Baltigos und Delta Connection – Live in Bad Segeberg beim Nopein Festival

Am 05.09.2026 verwandelt sich Bad Segeberg in eine Rock- und Musikzone: Das Nopein Festival, das im Rahmen des Nopein 24h-Spendenlaufs stattfindet, bringt vier Bands auf die Open-Air-Bühne – und das komplett kostenlos. Ab 16:00 Uhr erwartet Besucher*innen ein abwechslungsreiches Live-Programm, das Rock-Fans, Familien, Lauf-Teams und Musikbegeisterte gleichermaßen anzieht.

Ein Festival für alle – und für den guten Zweck

Das Nopein Festival ist Teil des großen 24-Stunden-Spendenlaufs „Nopein“, bei dem Sport, Gemeinschaft und soziales Engagement zusammenkommen. Das Open-Air-Konzert bildet den musikalischen Höhepunkt des Tages und soll möglichst viele Menschen anziehen – ohne Eintritt, ohne Barrieren, mit maximaler Nähe zur Musik.

Das Line-up 2026 / Running Order:

Vier Bands, vier Stilrichtungen – ein starkes, regional verankertes Programm:

Delta Connection – Pop Rock mit starken Melodien und modernen Sounds, ca. 16:30 Uhr

Baltigos – Rock mit klarer Kante und norddeutschem Charakter, ca. 18:00 Uhr

Sloppy Joe’s – Heavy Rock, energiegeladen und live ein Garant für maximale Unterhaltung, ca. 20:00 Uhr

Bruchfaktor – Neue Deutsche Härte, hart, direkt, kompromisslos, ca. 21:45 Uhr

Die Mischung aus Heavy Rock, NDH, Pop Rock und klassischem Rock sorgt für ein vielseitiges Programm, das sowohl Festival-Atmosphäre als auch familiären Charakter bietet.

Warum dieses Event besonders ist:

Eintritt frei – Musik für alle, ohne Ticketbarriere

Open Air – Festivalfeeling mitten in Bad Segeberg

Gemeinschaft & Spendenlauf – Musik trifft soziales Engagement

Regionale Bands – starke Acts aus Norddeutschland

Ab 16:00 Uhr – ideal für Familien, Laufteams und Musikfans

Das Nopein Festival verbindet Live-Musik mit einem guten Zweck und schafft ein Event, das sowohl die lokale Szene stärkt als auch Besucher*innen aus der Region anzieht.

Eventdaten auf einen Blick:

Datum: 05.09.2026

Ort: Schule am Burgfeld, Falkenburger Str. 94A, 23795 Bad Segeberg

Beginn: 16:00 Uhr

Eintritt: Kostenlos

Nopein Spendenlauf (Infos):

nopein-24h-spendenlauf.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Clausen&Vagt Musik GbR

Oliver Clausen

Lokstedter Steindamm 9b

22529 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 1573 6539480

web ..: https://www.sloppy-joes.de/epk/

email : info@sloppy-joes.de

Die Clausen&Vagt Musik GbR kümmert sich um die Vermarktung von Live-Events und betreut exklusiv die Band Sloppy Joe’s aus Hamburg.

Pressekontakt:

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Oliver Clausen

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