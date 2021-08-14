  • Nopein Festival in Bad Segeberg: Kostenloses Open-Air mit vier Live-Bands am 05.09.2026

    Sloppy Joe’s, Bruchfaktor, Baltigos und Delta Connection – Live in Bad Segeberg beim Nopein Festival

    BildAm 05.09.2026 verwandelt sich Bad Segeberg in eine Rock- und Musikzone: Das Nopein Festival, das im Rahmen des Nopein 24h-Spendenlaufs stattfindet, bringt vier Bands auf die Open-Air-Bühne – und das komplett kostenlos. Ab 16:00 Uhr erwartet Besucher*innen ein abwechslungsreiches Live-Programm, das Rock-Fans, Familien, Lauf-Teams und Musikbegeisterte gleichermaßen anzieht.

    Ein Festival für alle – und für den guten Zweck

    Das Nopein Festival ist Teil des großen 24-Stunden-Spendenlaufs „Nopein“, bei dem Sport, Gemeinschaft und soziales Engagement zusammenkommen. Das Open-Air-Konzert bildet den musikalischen Höhepunkt des Tages und soll möglichst viele Menschen anziehen – ohne Eintritt, ohne Barrieren, mit maximaler Nähe zur Musik.

    Das Line-up 2026 / Running Order:

    Vier Bands, vier Stilrichtungen – ein starkes, regional verankertes Programm:
    Delta Connection – Pop Rock mit starken Melodien und modernen Sounds, ca. 16:30 Uhr
    Baltigos – Rock mit klarer Kante und norddeutschem Charakter, ca. 18:00 Uhr
    Sloppy Joe’s – Heavy Rock, energiegeladen und live ein Garant für maximale Unterhaltung, ca. 20:00 Uhr
    Bruchfaktor – Neue Deutsche Härte, hart, direkt, kompromisslos, ca. 21:45 Uhr

    Die Mischung aus Heavy Rock, NDH, Pop Rock und klassischem Rock sorgt für ein vielseitiges Programm, das sowohl Festival-Atmosphäre als auch familiären Charakter bietet.

    Warum dieses Event besonders ist:

    Eintritt frei – Musik für alle, ohne Ticketbarriere
    Open Air – Festivalfeeling mitten in Bad Segeberg
    Gemeinschaft & Spendenlauf – Musik trifft soziales Engagement
    Regionale Bands – starke Acts aus Norddeutschland
    Ab 16:00 Uhr – ideal für Familien, Laufteams und Musikfans

    Das Nopein Festival verbindet Live-Musik mit einem guten Zweck und schafft ein Event, das sowohl die lokale Szene stärkt als auch Besucher*innen aus der Region anzieht.

    Eventdaten auf einen Blick:

    Datum: 05.09.2026
    Ort: Schule am Burgfeld, Falkenburger Str. 94A, 23795 Bad Segeberg
    Beginn: 16:00 Uhr
    Eintritt: Kostenlos

    Nopein Spendenlauf (Infos):
    nopein-24h-spendenlauf.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Clausen&Vagt Musik GbR
    Oliver Clausen
    Lokstedter Steindamm 9b
    22529 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: +49 1573 6539480
    web ..: https://www.sloppy-joes.de/epk/
    email : info@sloppy-joes.de

    Die Clausen&Vagt Musik GbR kümmert sich um die Vermarktung von Live-Events und betreut exklusiv die Band Sloppy Joe’s aus Hamburg.

    Pressekontakt:

    Clausen&Vagt Musik GbR
    Oliver Clausen
    Lokstedter Steindamm 9b
    22529 Hamburg

    fon ..: 015736539480
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