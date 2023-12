Noram bringt Bohrloch CVZ-87 bis in eine Tiefe von 568 Fuß (173,13 m) nieder und durchteuft günstige Tonsteine auf rund 455 Fuß (139 m) unweit der Oberfläche

Vancouver, British Columbia – 20. Dezember 2023 / IRW-Press / – Noram Lithium Corp. (Noram) (TSX – Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) freut sich, die Fertigstellung des Kernbohrlochs CVZ-87, der vierten Bohrung seines 10 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Zeus in Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada bekannt zu geben. Bei dem Bohrloch handelte es sich um eine Infill-Bohrung, die der genaueren Abgrenzung der zuvor bekannt gegebenen Mineralressource dienen soll. Es wird erwartet, dass dieses Bohrloch zusammen mit den anderen Bohrungen dieser Bohrphase einen Teil der vermuteten Ressource in die Kategorie angedeutet und einen Teil der angedeuteten Ressource in die Kategorie nachgewiesen im Kernbereich der Hauptlagerstätte aufwerten wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/73078/NRMCVZ8712.20.23_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1 – Abtragungsprofil der Lithologien in CVZ-87.

Bohrloch CVZ-87 wurde bis in eine Tiefe von 568 Fuß (173,13 m) niedergebracht. Der Bohrkern wurde gereinigt, protokolliert und fotografiert und wird derzeit von der Crew des unabhängigen Beratungsunternehmens Big Rock Exploration aus Duluth (Minnesota, USA) für die Analyse beprobt. Die Beprobung des Kerns nach einem branchenüblichen QA/QC-Protokoll ist im Gange. Die Proben werden zur Analyse an die Einrichtung von ALS Laboratories in Reno (Nevada) überstellt. Die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Wie auch in nahegelegenen, zuvor niedergebrachten Bohrungen durchteufte das Bohrloch CVZ-87 einen mächtigen Abschnitt mit olivfarbenen, blauen und blauschwarzen Tuffsteinen und Schlammsteinen, die in der Vergangenheit hohe Lithiumgehalte enthielten. CVZ-87 durchschnitt einen Abschnitt dieser vielversprechenden Lithologien auf etwa 455 Fuß (139 m) in einer Tiefe von 8 Fuß bis 463 Fuß (2,4 bis 141,1 m). In Abbildung 1 ist eine Darstellung des Abtragungsprofils der Lithologien in diesem Bohrloch zu sehen.

Nach Fertigstellung von CVZ-87 wurde das Bohrgerät an den Standort des Bohrlochs CVZ-88 verlegt und hat dort mit der Bohrung begonnen. Der aktuelle Stand der Bohrungen im Rahmen des Phase-VII-Programms ist in Abbildung 2 veranschaulicht. Ein Foto des Bohrgeräts der Titan Drilling Company ist in Abbildung 3 zu sehen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/73078/NRMCVZ8712.20.23_DE_PRcom.002.png

Abbildung 2 – Aktueller Stand der Phase-VII-Bohrungen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/73078/NRMCVZ8712.20.23_DE_PRcom.003.png

Abbildung 3 – Bohrgerät von Titan Drilling am Standort von CVZ-87.

In CVZ-87 haben wir praktisch an der Oberfläche in einer Tiefe von nur 8 Fuß (2,4 m) eine vielversprechende Lithologie durchteuft. Dies ist nur einer der vielen Gründe, warum wir so sehr in dieses Projekt investiert haben. Nicht nur ist das Gelände selbst mit dem Auto erreichbar und leicht zu befahren, sondern wir durchteufen auch lange, reichhaltige Abschnitte mit lithiumhaltigem Ton fast direkt an der Oberfläche. Das Phase-VII-Programm war bisher sehr erfolgreich und wir freuen uns darauf, unseren treuen Aktionären die bevorstehenden Ergebnisse mitzuteilen, so Sandy MacDougall, Executive Chairman und Direktor.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Ansprechpartner

In Europa: VP Corporate Development simon.studer@noramlithium.com

Außerhalb Europas: Investor Relations unter ir@noramlithiumcorp.com

Website: www.noramlithiumcorp.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Sandy MacDougall

Gründer und Executive Chairman

Über Noram Lithium Corp.

Noram Lithium Corp. (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Zeus im Clayton Valley in Nevada, einem aufstrebenden Lithiumzentrum in den Vereinigten Staaten.

Noram Lithium Corp.

Suite 2150 – 555 West Hastings Street

Vancouver BC V6B 4N6

T: 604.553.2279

ir@noramlithiumcorp.com

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Peek, M.Sc., CPG, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und auch Vice President of Exploration bei Noram, überprüft und genehmigt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten unter anderem Aussagen über die Pläne für die weitere Erschließung des Lithiumprojekts Zeus. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem die behördlichen Genehmigungsverfahren, die Ergebnisse weiterer Explorationsarbeiten und die Verfügbarkeit von Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält – dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht zugesichert werden, dass diese Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Noram Lithium Corp.

Noram Lithium Corp.

Anita Algie

Suite 430 – 580 Hornby Street

V6C 3B6 Vancouver

Kanada

email : info@noramventures.com

Pressekontakt:

Noram Lithium Corp.

Anita Algie

Suite 430 – 580 Hornby Street

V6C 3B6 Vancouver

email : info@noramventures.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

