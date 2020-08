Noram stellt geplanten Bohrplan für Osthälfte von Lithium-Tonstein-Konzessionsgebiet Zeus in Clayton Valley (Nevada) bereit

Vancouver (British Columbia), 13. August 2020. Noram Ventures Inc. (TSX Venture: NRM, Frankfurt: N7R, OTC Pink: NRVTF) (Noram) freut sich, die Standorte der provisorischen Bohrlöcher für ein Herbst-Bohrprogramm im Lithium-Tonstein-Konzessionsgebiet Zeus bereitzustellen.

Das Herbst-Bohrprogramm wurde konzipiert, um die aktuelle Ressourcengröße beträchtlich zu erweitern. Anhand geologischer Erkundungskartierungen und Probennahmen ist bekannt, dass die günstigen Tonsteineinheiten der Formation Esmeralda im gesamten Konzessionsgebiet entweder an der Oberfläche oder unterhalb einer dünnen Alluviumschicht vorkommen. Die aktuelle Ressource (Cutoff-Gehalt von über 900 Teilen pro Million) weist eine Fläche von etwa 2,5 Quadratkilometern auf und das aktuelle Bohrprogramm umfasst weitere etwa 2,5 Quadratkilometer (siehe Abbildung 1).

Abb. 1: Geplante Bohrlochstandorte für Herbstbohrungen in der Osthälfte des Lithiumkonzessionsgebiets Zeus (Clayton Valley, Nevada). Die Silver-Peak-Lithiumsalinen von Albemarle liegen unmittelbar nordwestlich und die Lithium-Tonstein-Lagerstätte Dean von Cypress Development liegt südwestlich. Das Profil der geplanten Bohrlöcher entspricht nahezu jenem der aktuellen Ressourcen (0,75 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent als angezeigte Ressourcen und 0,43 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent als abgeleitete Ressourcen: siehe Pressemitteilung von Noram Ventures vom 5. Februar 2020).

Das Management von Noram ist angesichts der gesteigerten Lithiumexploration und -erschließung im Clayton Valley im Jahr 2020 äußerst zuversichtlich. President C. Tucker Barrie sagte: Noram freut sich darauf, seine Lithium-Tonstein-Lagerstätte Zeus mit diesem Herbst-Bohrprogramm zu erweitern. Wir sehen unseren Nachbarn Cypress Development mit einer neuen und erweiterten Ressourcenschätzung für sein angrenzendes Tonsteinprojekt nebenan, nachdem Anfang des Jahres eine vorläufige Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study) veröffentlicht wurde. Wir stellen fest, dass Pure Energy Minerals sein Lithiumsoleprojekt unmittelbar südlich des Solekonzessionsgebiets Silver Peak von Albemarle weiterentwickelt. Clayton Valley kann auf eine 60-jährige Geschichte der Produktion von Lithium für die chemische und keramische Industrie und nun für die Lithium-Ionen-Batterie- und Elektrofahrzeugindustrie zurückblicken. Wir sind davon überzeugt, dass diese Projekte das Potenzial aufweisen, diese Geschichte der Lithiumproduktion fortzusetzen.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Tucker Barrie, Ph.D., P.Geo., einer qualifizierten Person Qualified Person gemäß National Instrument 43-101 für das Lithiumprojekt Clayton Valley von Norma, geprüft und genehmigt.

Über Noram Ventures Inc.

Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Seit seiner Gründung konzentriert sich das Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit vor allem auf die Exploration von Mineralprojekten. Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.noramventures.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

gez.:C. Tucker Barrie, Ph.D., P. Geo.

President und CEO

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält – dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stllt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

