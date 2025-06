Norbi & Cindy Berger – „Was bleibt ist das Leuchten der Erinnerung“

Ein musikalischer Rückblick auf das, was im Leben wirklich zählt

Mit ihrem Neuen und bereits siebten gemeinsamen Duettsong „Was bleibt ist das Leuchten der Erinnerung“ schenken Norbi und Cindy Berger uns einen tief berührenden Song über Vergänglichkeit, Liebe und das, was bleibt – wenn die Zeit weiterzieht und die Jugend langsam vergeht. Das wissen beide Künstler nur zu gut, denn sie selbst betreuen Senioren als Alltagshelfer für Careship.

„Man bleibt nicht immer jung“ – diese einfache Wahrheit trägt eine große emotionale Wucht. Doch statt Wehmut dominiert in diesem Titel die Dankbarkeit: für gelebte Momente, gemeinsame Wege und die Spuren, die Menschen in unseren Herzen hinterlassen.

In warmen Harmonien und gefühlvollen Stimmen zeigen sich Norbi und Cindy Berger von ihrer reifen, nachdenklichen Seite. Es ist ein Song für alle Generationen – für die, die zurückblicken, aber auch für die, die verstehen, dass kein Augenblick selbstverständlich ist.

Produziert von Hannes Marold und begleitet durch seine musikalische Handschrift und einem Text von Norbert Wohlan ist dieser Titel ein moderner Schlager mit klassischer Seele – ehrlich, zeitlos und voller Gefühl.

„Was bleibt ist das Leuchten der Erinnerung“ – ein Lied, das nachklingt, lange nachdem der letzte Ton verklungen ist.

Text: Norbert Wohlan

Musik: Hannes Marold

Label: Schlagerhimmel

VÖ-Datum: 20.06.2025

Kontakt unter:

Norbi Entertainment

www.norbi-schlager.de

0177 – 627 78 54

Quelle: Norbi-entertainment

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neubrandenburger Immobilienmakler – Kompetenz und Vertrauen vor Ort Silver47 – Silberbohrprogramm in Alaska leitet transformatives Jahr ein