Nordique engagiert ICP Securities Inc. zur Durchführung automatisierter Market-Making-Dienstleistungen

Vancouver, British Columbia – 8. Juli 2025 / IRW-Press / Nordique Resources Inc. (das Unternehmen oder Nordique) (CSE: NORD, OTC Pink: NORDF, FWB: V0U) gibt bekannt, dass es ICP Securities Inc. (ICP) damit beauftragt hat, gemäß den Bestimmungen und Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse und anderen geltenden Gesetzen automatisierte Market-Making-Dienstleistungen zu erbringen, einschließlich der Verwendung des firmeneigenen Algorithmus ICP Premium. ICP erhält dafür eine monatliche Gebühr von 7.500 CAD plus anwendbare Steuern. Die Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und ICP wurde mit Beginn am 7. Juli 2025 unterzeichnet, hat eine Laufzeit von vier (4) Monaten (die Anfangslaufzeit) und kann in gegenseitigem Einverständnis der Parteien verlängert werden. Die Vereinbarung enthält keine Leistungsfaktoren und keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen im Zusammenhang mit der Beauftragung. ICP und seine Kunden besitzen keine Anteile am Unternehmen, können aber in Zukunft eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.

ICP ist eine vom Unternehmen unabhängige Gesellschaft. ICPs Market-Making-Aktivitäten sollen vor allem ein vorübergehendes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage der Aktien des Unternehmens korrigieren. ICP wird für die Kosten aufkommen, die beim Kauf und Verkauf der Aktien des Unternehmens entstehen, und keine Drittpartei wird finanzielle Mittel oder Aktien für die Market-Making-Aktivitäten bereitstellen.

Über ICP Securities Inc.

ICP Securities Inc. ist ein in Toronto ansässiges Mitglied der CIRO (Canadian Investment Regulatory Organization), das auf automatisiertes Market-Making und Bereitstellung von Liquidität spezialisiert ist. Außerdem verfügt es über einen eigenen Market-Making-Algorithmus, ICP Premium, der die Liquidität und die Kursqualität verbessert. ICP wurde 2023 mit Schwerpunkt auf Marktstruktur, Ausführung und Handel gegründet und nutzt seine eigene Technologie, um einer Vielzahl öffentlicher Emittenten und institutioneller Investoren qualitativ hochwertige Liquiditätsbereitstellungs- und Ausführungsdienstleistungen zu bieten.

Über Nordique Resources

Nordique Resources Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Weiterentwicklung vielversprechender Goldprojekte konzentriert und dessen strategisches Ziel der Aufbau eines diversifizierten Portfolios in vielversprechenden Mineralisierungsgürteln ist. Das Flaggschiff-Projekt des Unternehmens ist das Goldprojekt Isoneva im wenig erforschten Goldgürtel Westfinnland. Nordique unterhält außerdem das Fairview-Projekt in British Columbia, das sich noch in einem frühen Stadium befindet. Durch die Kombination moderner, datengestützter Exploration mit starken lokalen Partnerschaften verfolgt Nordique das Ziel, durch neue Entdeckungen in wichtigen Regionen einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen.

Für weitere Informationen werden Anleger gebeten, die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca einzusehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sharyn Alexander, CEO & Direktor

investors@nordiqueresources.com

Telefon: +1 (778) 650-3003

VORSORGLICHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze sind. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind zukunftsgerichtete Informationen. Dazu gehören unter anderem Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Vorhersagen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über die Erbringung der Dienstleistungen durch ICP, die für die Dienstleistungen gezahlte Vergütung und die Dauer der Laufzeit. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens auf der Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

