NORMAL MACHT KRANK – Über moderne Zivilisationskrankheiten

„NORMAL MACHT KRANK“ ist das erste Buch von Dennis Raspe. Darin deckt der Autor schonungslos ehrlich die Ursachen und Folgen weit verbreiteter Krankheiten auf.

In unserer heutigen Gesellschaft lauern Krankmacher an jeder Ecke. Noch nie gab es so viele Ursachen für Krankheiten wie heute. Und das in Zeiten größten medizinischen Fortschritts und einer immer weiter steigenden technischen Entwicklung. Wie ist das möglich? Die Krankmacher verstecken sich sorgfältig in unserem Alltag, so dass wir sie häufig nicht entdecken. Trotzdem haben sie eine permanente Wirkung auf uns, unseren Geist sowie unseren Körper. Dabei tritt ihre Wirkung zeitverzögert ein, wobei sich das Wirken im Hintergrund summiert und nach einigen Jahren dann im schlimmsten Fall ein frühzeitiger Tod eintritt. Als Begriff für dieses Phänomen hat sich das Wort „Zivilisationskrankheiten“ etabliert.

Der Gesundheitsberater und Reikilehrer Dennis Raspe möchte mit seinem Buch die größten gesundheitlichen Gefahren des Alltags aufdecken und präsentiert ihre positiven Gegenspieler.

Zudem stellt der Autor seinen Lesern sein erfolgreiches Nichtraucherprogramm vor, welches er zur Bekämpfung von Lungenkrebs entwickelt hat. Seine Methode hat bereits zahlreichen Rauchern geholfen, die Sucht zu besiegen.

Der Autor Dennis Raspe wurde 1980 geboren und beschäftigt sich seit seinem 30. Lebensjahr mit der Forschung und Anwendung von Naturheilverfahren. Seit 2015 schreibt er seine Erkenntnisse auf.

„NORMAL MACHT KRANK“ von ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-4938-6 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Seminare München – Rechte und Pflichten Geschäftsführer & Prokuristen