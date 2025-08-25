Norsemont gibt Unternehmensupdate und Erweiterungen des Teams bekannt

Vancouver, B.C., 21. Oktober 2025 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTC: NRRSF, FWB: LXZ1) (Norsemont oder das Unternehmen) freut sich, ein Unternehmensupdate zu den jüngsten Meilensteinen und bevorstehenden Initiativen für sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Choquelimpie im Norden Chiles zu melden, nachdem das Unternehmen vor kurzem 6 Millionen $ von strategischen Investoren eingeworben hat.

Das Projekt Choquelimpie ist eine ehemals produzierende Gold-Silber-Mine mit historischer Haufenlaugungsproduktion. Am 14. April 2025 veröffentlichte das Unternehmen seine erste Mineralressourcenschätzung von 2.184.000 Unzen Goldäquivalent (angedeutet) und 557.000 Unzen Goldäquivalent (vermutet) in Oxid-Vorratshalden und tiefer liegenden Sulfiden. Das Projekt profitiert von einer umfassenden Infrastruktur, darunter Strom, Wasser, Straßenanbindung, Camp-Einrichtungen und einer Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag, wodurch es schnell in Richtung Produktion und Cashflow weiterentwickelt werden kann.

Entwicklungsstrategie

Norsemont verfolgt einen zweigleisigen Entwicklungsplan:

1) Verarbeitung von Vorratsbeständen, um einen anfänglichen positiven Cashflow zu generieren.

2) Systematische Bohrungen und Erweiterung der Oxid- und Sulfidressourcen bei gleichzeitiger Untersuchung des Kupfer-Porphyr-Potenzials in tieferen Schichten des Systems.

Derzeitige Arbeitsprogramme

Um diese Ziele zu erreichen, geht das Unternehmen wie folgt vor:

Oxidverarbeitung:

– Entwicklung eines geologischen Modells für Vorratshalden und In-situ-Oxide – in Bearbeitung

– Definition der metallurgischen Merkmale des Vorangegangenen – in Bearbeitung

– Bewertung des Zustands der bestehenden Anlage und, falls erforderlich, Überholung – in Bearbeitung

– Evaluierung der strukturellen Kontrollen der Oxidmineralisierung durch Bohrungen – in Kürze

Sulfidressource:

– Tiefere Bohrungen in hochgradigen Zielen unter Nutzung der historischen Daten zur Erweiterung der Sulfidressource – in Kürze

Kupfer-Porphyr:

– Weitere Bewertung der identifizierten Kupfer- und Gold-Porphyr-Systeme, die unterhalb der Sulfid-Goldmineralisierung liegen – in Kürze

Wichtigste bisherige Leistungen

– Beschaffung von 6 Millionen $ von strategischen Investoren für Bohr- und metallurgische Programme.

– Erweiterung des technischen und des Managementteams mit zentralen Berufungen:

o David Flint – Chief Geologist: Über 35 Jahre Erfahrung, unter anderem als VP Exploration bei Allied Nevada Gold, wo er einen Beitrag zur Erweiterung der Reserven der Mine Hycroft (10 Mio. Unzen Au, 450 Mio. Unzen Ag) leistete. Während seiner 20-jährigen Tätigkeit bei Freeport-McMoRan spielte er außerdem eine Schlüsselrolle bei der Entdeckung und Erschließung der Lagerstätte Grasberg.

o Roman Flores – Lead Geologist, Chile: Ein qualifizierter Sachverständiger mit über 50 Jahren Erfahrung in der Exploration von Cu-Au-Ag-Fe, unter anderem in leitenden Positionen bei Codelco, Bema Gold, Barrick Gold und anderen großen Unternehmen.

o Susan Liddle – Berufung als General Manager & CFO der Tochtergesellschaft von Norsemont in Chile, Sociedad Contractual Minera Vilacollo (SCMV). Zuvor war sie in den Rollen CFO, Risk and Research Manager und Head of Corporate Management in verschiedenen nationalen und internationalen Banken und Investmentgesellschaften tätig. In ihrer Tätigkeit für das Unternehmen baute sie in den letzten drei Jahren enge Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden, der lokalen Gemeinschaft und den Interessengruppen auf.

Technische und regulatorische Fortschritte

– Metallurgische Untersuchungen: Norsemont beauftragte AGS Cotecna (www.agslab.cl) mit der Durchführung metallurgischer Bewertungen und der Unterstützung der Teststrategien. AGS Cotecna arbeitet für Kunden wie Antofagasta Minerals, Enami, Teck CDA, Gold Fields Salares und andere und erhielt vor kurzem den Laborvertrag für Minera Fénix (Rio2).

– Genehmigungen und Umweltberatung: DAES Consultores (www.daesconsultores.cl) wurde mit dem Management der Bohrgenehmigungen für 2025 und darüber hinaus sowie der Unterstützung der regulatorischen Anforderungen für zukünftige Produktionstätigkeiten beauftragt.

– Anlagenbewertung: Process Minerals Consulting (PMC) (www.processminerals.cl) und Akron Ingeniería (www.akron.cl ) führten vom 30. September bis 5. Oktober eine Vor-Ort-Besichtigung durch, um die Verarbeitungsanlage und die Infrastruktur zu begutachten.

Kurzfristige Ziele (nächste 6 Monate)

– Beginn des Phase-3-Bohrprogramms 2025

o Das geologische Team von Norsemont hat unter der Leitung von David Flint und Roman Flores die Bohrziele verfeinert und priorisiert. Es liegen Angebote von Bohr- und Analyseunternehmen vor, und die Vorbereitungen für den Beginn des Bohrprogramms 2025 sind im Gange.

– Prüfung metallurgischer Proben aus Vorratshalden und früheren Bohrungen sowie Veröffentlichung der Ergebnisse

– Bericht zum Zustand der Verarbeitungsanlage

– Veröffentlichung der Ergebnisse des Bohrprogramms 2025

– Erweiterung des Teams von Norsemont, sowohl auf technischer als auch auf Unternehmensebene

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81477/NOM_20251021_DEPRcom.001.png

Team beim Mittagessen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81477/NOM_20251021_DEPRcom.002.png

Ingenieur inspiziert Anlage

Qualifizierter Sachverständiger

David Flint, MSc, AIPG-CPG, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Stellungnahme des CEO

Marc Levy, CEO von Norsemont, nahm wie folgt Stellung:

Wir freuen uns sehr, unsere Bohr- und metallurgischen Programme 2025 zu starten, während wir Choquelimpie in die nächste Entwicklungsphase überführen. Mit Blick auf das Jahr 2026 wird sich unser Schwerpunkt auf die technische Planung und Machbarkeitsstudien verlagern, unterstützt durch den weiteren Ausbau unseres Teams. Mit der technischen Führung von Mijael Thiele und unserem starken geologischen Fundament stellt Norsemont ein Weltklasse-Team zusammen, um dieses bedeutende Gold-Silber-Kupfer-Projekt sowohl durch Ressourcenerweiterung als auch in Richtung einer kurzfristigen Produktion voranzubringen.

Für das Board,

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO & Chairman

Über Norsemont Mining Inc.

Das Team von Norsemont setzt sich aus erfahrenen Rohstoffexperten zusammen, deren Hauptaugenmerk darauf liegt, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vorzeigeprojekt bis zur bankfähigen Machbarkeit zu entwickeln. Für sein Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie liegt eine erste Mineralressourcenschätzung im Umfang von 2.184.000 Unzen Goldäquivalent in der Kategorie angezeigt und 557.000 Unzen Goldäquivalent in der Kategorie vermutet vor. Norsemont Mining besitzt eine 100%ige Beteiligung am Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie im Norden von Chile, einer früher produzierenden Gold- und Silbermine mit beträchtlichem Explorationspotenzial. Choquelimpie verfügt über mehr als 1.700 Bohrlöcher und eine bedeutsame bestehende Infrastruktur, einschließlich Straßen, Strom, Wasser, eines Lagers und einer Mühlenanlage mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag. Norsemont ist der verantwortungsvollen und nachhaltigen Ressourcenerschließung verpflichtet und setzt moderne Explorationstechniken ein, um einen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter: psearle@norsemont.com

Investor Relations: Paul Searle (778) 240-7724

