Vancouver, British Columbia – 1. Dezember 2025 / IRW-Press / North America Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: IOR) (OTCQB: NIOMF) (North American Niobium oder das Unternehmen) freut sich, sein vollständig finanziertes, umfassendes Explorationsprogramm 2026 für seinen großflächigen Konzessionsblock mit 29.936 Hektar in der produktiven Provinz Grenville in Quebec bekannt zu geben, das sich auf Niob und Seltenerdmetalle konzentriert. Das Arbeitsprogramm ist auf die Bestätigung, Erweiterung und Weiterentwicklung mehrerer Ziele mit Niob und Seltenerdmetallen ausgelegt, die in Karbonatit, Syenit und Pegmatitsystemen des Typs Niob, Yttrium und Fluor (NYF) lagern – geologische Umgebungen, die bekanntermaßen Lagerstätten wichtiger kritischer Elemente enthalten.

Innerhalb seines breiter gefassten Portfolios liegt der Schwerpunkt 2026 auf vier Konzessionsgebieten, in denen jeweils Mineralvorkommen von Seltenerdmetallen und Niob in Pegmatiten und Syeniten lagern, für die historische Highlight-Untersuchungsergebnisse vorliegen, unter anderem:

· 2,7 % Seltenerdmetalle insgesamt – Pegmatit Blanchette

· 0,68 % Seltenerdmetalle insgesamt – Pegmatit Bardy

· 0,21 % Seltenerdmetalle insgesamt – Syenit Sabot

· 0,4 % Seltenerdmetalle insgesamt + 0,3 % Niob – Pegmatit Seigneurie

Im Vergleich mit globalen Produzenten von Seltenerdmetallen und Niob schneiden die historischen Untersuchungsergebnisse von North American Niobium gut ab. Bei Seltenen Erden weisen fortgeschrittene Hartgesteinslagerstätten (Karbonatite) wie Mount Weld (Lynas, Australien) und Bayan Obo (China) typischerweise Gehalte im Bereich von 1,0 % bis 6,0 % an gesamten Seltenerdoxiden auf, während viele nordamerikanische Projekte im Entwicklungsstadium, unter anderem Bear Lodge (USA) und Wicheeda (Kanada), durchschnittliche Gehalte von ca. 0,4 % bis 1,2 % an gesamten Seltenerdoxiden aufweisen. In diesem Zusammenhang liegen die bisherigen Gehalte des Unternehmens von 2,7 % Seltenerdoxiden insgesamt in Blanchette und 0,68 % Seltenerdoxiden insgesamt in Bardy exakt im Erzgehaltsprofil etablierter globaler Produzenten und erstklassiger Entwicklungsprojekte.

Was Niob angeht, fördern Araxá (CBMM) in Brasilien und Niobec in Québec, die weltweit führenden Niob-Lieferanten, Erz mit Gehalten von üblicherweise 0,4 % bis 2,5 % Nb2O5. Ergebnisse aus der frühen Explorationsphase mit Werten über 1.000 ppm Nb (~0,1 % Nb) werden als sehr vielversprechend betrachtet. Somit stellt die Schürfprobe von North American Niobium aus Seigneurie mit einem Niobgehalt von 0,32 % einen aussagekräftigen Indikator im Frühstadium dar, der mit den in nachgewiesenen niobhaltigen Intrusivsystemen beobachteten Gehaltsbereichen übereinstimmt.

Auch wenn diese Ergebnisse lediglich Richtwerte sind und noch keine Gehalte über längere Zeit gemeldet wurden, zeigen sie doch, dass die neuen Seltenerd- und Niob-Ziele des Unternehmens in global wettbewerbsfähigen Bereichen von Erzgehalten liegen, wie sie in großen Minen und führenden Entwicklungsprojekten festgestellt wurden.

Die Explorationsstrategie 2026 zielt darauf ab, die vielversprechendsten Ziele schnell in Richtung Bohrungen zu bringen und ein Explorationsmodell zu entwickeln, das das Potenzial für die Entdeckung von Seltenen Erden und Niob maximiert.

Übersicht über das Explorationsprogramm 2025

Im Jahr 2025 schloss North American Niobium sein erstes Prospektionsprogramm im gesamten Quebec-Portfolio erfolgreich ab, einschließlich Erkundungskartierung, erster Probenahme und Überprüfung historischer luftgestützter radiometrischer Anomalien durch SOQUEM in wichtigen Zielgebieten. Durch diese Arbeiten konnte das Unternehmen die Prioritätszonen in Blanchette, Bardy, Sabot und Seigneurie präzisieren. Das Programm für 2025 umfasste auch die vollständige Konsolidierung des 29.936 Hektar großen Konzessionsblocks und die Zusammenstellung historischer geologischer, geochemischer und geophysikalischer Datensätze, die für die Planung der Explorationskampagne 2026 erforderlich sind. Bisher deckten die Ausgaben primär die Prospektion im Frühstadium (200.000 C$), die Probenahme und den Erwerb von Konzessionsgebieten ab, was die erste Investitionsphase vor den größeren, für 2026 geplanten Mittelzuweisungen für Geophysik, Oberflächengeochemie, Probenahme aus dem Muttergestein und Bohrungen darstellt.

Übersicht über das Explorationsprogramm 2026

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82011/NorthAmericanNiobium_011225_DEPRCOM.001.png

Das Explorationsprogramm von North American Niobium ist in vier Phasen strukturiert: geophysikalische Untersuchungen (vom Boden oder aus der Luft), Oberflächengeochemie, Probenahme aus dem Muttergestein unterhalb des Geschiebemergels und Bohrungen. Das Unternehmen hat für 2026 ein Explorationsbudget von insgesamt ca. 2,69 Millionen $ bereitgestellt. Bei erfolgreichen Bohrergebnissen werden eine erste Mineralressourcenschätzung und erste mineralogische und metallurgische Arbeiten eingeleitet, mit denen wichtige Seltenerdmetall-Mineralarten definiert, die Beziehungen zwischen Thorium und Seltenerdmetallen bewertet und die Datensätze generiert werden sollen, die zur Evaluierung zukünftiger Verarbeitungs- und Gewinnungswege erforderlich sind.

Oberflächengeochemische Untersuchungen – 80.000 C$

Das Unternehmen beurteilt derzeit zwei Optionen in sämtlichen seiner Konzessionsgebiete: Boden-Gas-Untersuchungen (Radon und Helium) und fluorhydrogeochemische Untersuchungen. Fluor ist ein wichtiges Indikatorelement sowohl für Karbonatite als auch für seltenerdmetallhaltige NYF-Pegmatitsysteme, während Radon und Helium Elemente sind, die durch den Zerfall von Uran und Thorium entstehen – Elemente, die typischerweise mit diesen Lagerstätten in Verbindung stehen.

Durch die Erfassung dieser wichtigen Indikatorelemente mittels dieser Untersuchungen lassen sich quasi sofortige Messwerte generieren, mit denen potenziell anomale Wasserreservoirs oder -einzugsgebiete in Rekordzeit identifiziert werden können; dies hilft, potenziell mineralisierte Gebiete einzugrenzen und magnetische und radiometrische Anomalien zu ergänzen.

Diese Methoden sind jedoch empfindlich in Bezug auf die Bodenverhältnisse und werden derzeit evaluiert.

Geophysikalische Untersuchungen – 250.000 C$ (sollen bis zum Ende des 1. Quartals 2026 abgeschlossen werden)

Auf einem Teil oder dem gesamten Gebiet von Blanchette, Bardy und Seigneurie werden luftgestützte Magnetik- und Radiometriemessungen mit Drohnen oder Hubschraubern durchgeführt. Diese Datensätze sind wesentlich für:

· die Kartierung von strukturellen Korridoren und Intrusionszentren

· die Identifizierung radiometrischer Anomalien in Verbindung mit Seltenerdmetall-Lagerstätten

· Diese Untersuchungen wurden in den 1970er-Jahren im Gebiet La Haute Cote Nord erfolgreich von SOQUEM durchgeführt.

Probenahme durch das Deckgebirge bis zum Muttergestein – 200.000 C$ (soll bis zum Ende des 1. Quartals 2026 abgeschlossen werden)

Die Probenahme aus dem Muttergestein, sofern dieses nicht zugänglich ist, erfolgt mit Hilfe von nicht hydraulischen gasbetriebenen Bohrern. Dieses Programm ermöglicht die Probenahme aus dem Muttergestein unterhalb der Geschiebemergelschicht. Die Geschiebemergelschicht wird in allen vier untersuchten Konzessionsgebieten als gering ausgeprägt eingeschätzt, mit einer maximalen Tiefe von schätzungsweise 4 m.

· Validierung der geophysikalischen und geochemischen Anomalien

· Bestätigung der Geologie des Muttergesteins

· Beprobung des Geschiebesands in nächster Nähe zum Muttergestein

Diamantbohrungen – 1.900.000 C$ (sollen bis zum Ende des 3. Quartals 2026 abgeschlossen werden)

North American Niobium plant die Durchführung eines 6.000 Meter umfassenden Bohrprogramms, das sich auf die anhand mehrerer Datensätze als am besten eingeschätzten Ziele konzentriert. Die Bohrungen verteilen sich wie folgt:

Konzessionsgebiet Geplante Bohrmeter Lagerstättentyp

Seigneurie 3.000 m Seltenerdmetalle – Niob-Pegmatit- und Karbonatit-Ziele

Bardy 2.000 m REE-haltiger Pegmatit-Korridor

Blanchette 1.000 m Mit Karbonatiten und mit Pegmatiten vergesellschaftete

Seltenerdmetall-Mineralisierungen

Die Bohrkosten, einschließlich geologischer Unterstützung und Untersuchungen, werden auf 1.900.000 $ geschätzt und stellen damit den größten Budgetanteil des Unternehmens für das Jahr 2026 dar. Die primären Ziele des Bohrprogramms sind:

· Bestätigung und Erweiterung der historischen Seltenerdmetall-Niobzonen

· Modellierung der dreidimensionalen Geometrie dieser mineralisierten Intrusivkörper

· Prüfung hochprioritärer radiometrischer und magnetischer Anomalien

· Generierung von Datensätzen, die das Unternehmen für eine erste Mineralressourcenschätzung benötigt

Unsere Bohrkampagne 2026 dient der Bestätigung der unterirdischen Kontinuität, des Umfangs und des Erzgehalts der Seltenerdmetall- und Niob-Mineralisierungssysteme, die im gesamten Portfolio identifiziert wurden.

Schritte hin zu ersten technischen Meilensteinen

Bei erfolgreichen Ergebnissen hat North American Niobium die Absicht, folgende Arbeiten einzuleiten:

· Mineralogische Charakterisierung

· Metallurgische Basisuntersuchungen zur Gewinnung von Seltenerdmetallen und Niob

· Zusätzliche technische Studien, die weitere Mineralaufbereitungs- und metallurgische Bewertungen sowie eine erste Mineralressourcenschätzung umfassen können

Diese Programme werden die Weiterentwicklung einer oder mehrerer Lagerstätten hin zu potenziellen zukünftigen Scoping-Studien unterstützen.

Bedeutung von Niob und nationale Sicherheit

Niob wird sowohl von Kanada als auch von den Vereinigten Staaten als kritischer Rohstoff eingestuft und ist aufgrund seiner essentiellen Anwendungen in hochfestem Stahl, Technologien für saubere Energie, Luft- und Raumfahrtlegierungen, supraleitenden Materialien und fortschrittlichen Verteidigungssystemen ausdrücklich auf der Liste der kritischen Mineralien des US-Verteidigungsministeriums aufgeführt. Heute stammen mehr als 90 % der weltweiten Nioblieferungen aus einer einzigen Jurisdiktion, was ein erhebliches Abhängigkeitsrisiko für die nordamerikanische Industrie darstellt. Diese Konzentration des Angebots macht Niob zu einer Priorität für die nationale Sicherheit, da für Infrastruktur, Elektrofahrzeuge, Mikroreaktoren, Strahltriebwerke, Raketensysteme und aufkommende Quantentechnologien ein sicherer Zugang erforderlich ist. Die Etablierung einer zuverlässigen inländischen Niobquelle ist daher von entscheidender Bedeutung für die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der nordamerikanischen Lieferkette und die Verringerung der Abhängigkeit von durch das Ausland kontrollierten Märkten für kritische Mineralien.

Chancen von Québec und der Provinz Grenville

Québec ist eine der weltweit führenden Jurisdiktionen für die Exploration und Entwicklung kritischer Mineralien und bietet eine einzigartige Kombination aus geologischem Potenzial, Infrastruktur und staatlicher Unterstützung. In der Provinz Grenville lagern einige der bedeutendsten Seltenerd- und Niob-Lagerstätten Nordamerikas, unter anderem die Mine Niobec, und die Region ist nach wie vor weitgehend unerkundet. Québec bietet ganzjährigen Straßenzugang, eine große Menge kostengünstiger Wasserkraft und hochqualifizierte Bergbauarbeiter, wodurch das Explorations- und zukünftige Entwicklungsrisiko deutlich reduziert wird. Die Provinz- und die Bundesregierung haben kritische Mineralien ebenfalls als strategische Priorität eingestuft und bieten finanzielle Anreize, Genehmigungsstabilität und eine starke institutionelle Unterstützung für die Entwicklung inländischer Lieferketten. Diese Kombination aus Geologie, Infrastruktur und unterstützender Politik macht Québec zu einem der vorteilhaftesten Standorte weltweit für die Förderung neuer Entdeckungen von Seltenerdmetallen und Niob.

Wir führen im Jahr 2026 im gesamten Portfolio des Unternehmens Bohrungen durch, um unsere Chancen auf eine bedeutende Entdeckung von kritischen Elementen zu maximieren, sagte Murray Nye, CEO von North American Niobium and Critical Minerals Corp. Durch dieses Arbeitsprogramm ist North American Niobium in der Lage, systematisch mehrere Seltenerdmetall- und Niobziele in einem der weltweit vielversprechendsten geologischen Gürtel für kritische Mineralien voranzubringen. Angesichts klar definierter Meilensteine und starker Risikominderungsstrategien, die eine Kombination von Geophysik, Oberflächengeochemie und Probenahme aus dem Muttergestein umfassen, erwarten wir, dass 2026 ein wegweisendes Jahr für North American Niobium wird. Indem wir heute einen klaren Explorationsfahrplan festlegen, gewährleisten wir Kontinuität und Klarheit für die Aktionäre, während wir im Laufe des Jahres unsere Ergebnisse veröffentlichen.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Provinz (Quebec). Die Konzessionsgebiete in Quebec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Canada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

Email: info@northamericanniobium.com

Phone: +1 (647) 984-4204

CSE:NIOB

OTCQB: NIOMF

FSE:IOR

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Chance, Strategie, Ziel, Prognose und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, eintreten würden, eintreten könnten oder eintreten sollten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten und deren Mineralvorkommen; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; (iii) die erwarteten Vorteile der Akquisition, einschließlich der Erweiterung des Explorationsportfolios des Unternehmens, der erhöhten Präsenz bei kritischen Mineralzielen und des Potenzials zur Steigerung des langfristigen Shareholder Value; und (iv) das Potenzial der Grenville Provinz, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig erteilt werden, dass Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden und dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Der qualifizierte Sachverständige

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

