Northern Superior meldet 3,59 g/t Au auf 7,7 m, 800 m östlich von Ressourcengrube, bzw. 2,89 g/t auf 10,6 m, unterhalb von Ressourcengrube bei Philibert

Northern Superior meldet 3,59 g/t Au auf 7,7 m, 800 m östlich von Ressourcengrube, bzw. 2,89 g/t auf 10,6 m, unterhalb von Ressourcengrube bei Philibert, mobilisiert zweites Bohrgerät und kommentiert neue Ressourcenschätzung für Nelligan

Toronto, Ontario, Kanada, 3. März 2025 / IRW-Press / Northern Superior Resources Inc. (Northern Superior oder das Unternehmen) (TSX-V: SUP) (OTCQX: NSUPF) (GR: D9M1) freut sich, weitere Ergebnisse seines 20.000 m umfassenden Erweiterungsbohrprogramms im Goldkonzessionsgebiet Philibert bekannt zu geben, das nur 9 km vom Projekt Nelligan von IAMGOLD Corporation Ltd. (IAMGOLD) entfernt ist und 60 km südwestlich von Chibougamau in Quebec liegt (das Projekt Philibert: Northern Superior 75 %, SOQUEM 25 %) Northern Superior hat die Option, von Soquem die restlichen 25 % (und damit 100 %) des Projekts Philibert für eine Barzahlung in Höhe von 3,5 Millionen CAD zu erwerben.

Die Höhepunkte beinhalten (Gehalte ungekürzt; Längen entlang des Bohrlochs gemessen, Tabelle 1):

– PB-24-459: 3,59 g/t Au auf 7,7 m, einschließlich 8,53 g/t Au auf 3,0 m, 800 m östlich der Grubenausdehnung entlang des Abschnitts des Hangenden

– PB-24-462: 0,78 g/t Au auf 21,5 m; 750 m östlich der Grubenausdehnung entlang des Abschnitts des Hangenden

– PB-25-476: 2,5 g/t Au auf 8,4 m, einschließlich 6,47 g/t Au auf 1 m und 2,89 g/t auf 10,6 m, einschließlich 5,15 g/t Au auf 5,3 m, im oberen Bereich des Liegenden der Zone Grey Fox

– 1,12 g/t Au auf 29,0 m und 0,56 g/t Au auf 81,2 m, von neu zusammengesetzten Intervallen mit historischen Kernen und zuvor nicht beprobten historischen Kernen

In Anbetracht der Tatsache, dass die aktuelle Mineralressource bei Philibert, die 1,7 Millionen oz in der vermuteten und 278.000 oz in der angedeuteten Kategorie umfasst, auf eine 3 km lange Grube beschränkt ist, unterstreichen die heutigen Ergebnisse, die das Vorkommen einer hochgradigen Mineralisierung 800 m jenseits der östlichen Grubengrenze beweisen, das beträchtliche unerschlossene Potenzial der Lagerstätte und stärken weiterhin unser Vertrauen in das breitere mineralisierte System. Dies folgt auf unseren kürzlich bekannt gegebenen Abschnitt von 2,6 g/t auf 26,5 m, 200 m östlich der Grube, sagte President und Chief Executive Officer Simon Marcotte.

Darüber hinaus hat das Unternehmen 1.800 m an historischen Bohrkernen zur Analyse eingereicht. Diese Kernproben, die ursprünglich von Soquem, dem früheren Betreiber des Projekts, gebohrt wurden, hatten seinerzeit keine Priorität, da der Schwerpunkt des Ressourcenmodells damals auf dem hochgradigen Untertagepotenzial lag. Die historische Kernanalyse hat sich bei der Verfeinerung des Lagerstättenmodells und der Verbesserung des geologischen Verständnisses als wertvoll erwiesen. Die Verarbeitung dieser historischen Proben hat zu einer Verzögerung beim Erhalt der Analyseergebnisse des aktuellen Bohrprogramms beigetragen. Weitere Ergebnisse sollten in Kürze eintreffen.

Im Folgenden sind neue Analyseergebnisse von einer Kombination aus kürzlich entnommenen Kernproben und neu bewerteten historischen Bohrkernen angegeben. Diese Ergebnisse beinhalten Untersuchungen von zuvor nicht erprobten Kernintervallen sowie neu berechnete Mischgehalte von historischen Bohrungen, wobei aktualisierte Methoden angewendet wurden, um die Übereinstimmung mit modernen Standards zu gewährleisten. Diese Arbeiten haben erfolgreich neue Mineralisierungsbereiche identifiziert, insbesondere im zentralen Teil der westlichen Ausdehnung der Grube der MRE, wo Bohrloch 981-89-142 20,4 m mit 1,12 g/t Au ergab, sowie eine verbesserte Gehaltsbeständigkeit in den Zonen Red Fox und Arctic Fox mit Ergebnissen wie Bohrloch 981-14-281, das 0,56 g/t Au auf 81,2 m ergab, und Bohrloch 981-87-043 mit 1,12 g/t Au auf 29,0 m.

Tabelle 1: Bedeutende historische Bohrabschnitte

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Au Final (g/t) Au g/t * Zone

Mächtigkeit

(m)

981-88-100 242,1 261,2 19,1 1,89 36,1 Arctic Fox Liegende

981-88-103 271,3 279,0 7,7 0,79 6,1 Arctic Fox Liegende

981-88-110 199,3 231,0 31,7 0,75 23,8 Fennec Fox Liegende

981-88-126 84,0 91,5 7,5 0,39 2,9 New Zone

981-89-142 40,5 60,9 20,4 1,12 22,8 New Zone

981-89-145 19,5 37,0 17,5 0,44 7,7 New Zone

981-90-156 239,0 252,5 13,5 0,49 6,6 Corsac Fox – Hangende

PH-93-203 599,4 640,2 40,8 0,64 26,1 Red Fox Liegende

including 677,8 682,6 4,8 1,77 8,5 Red Fox Liegende

PH-93-217 354,5 357,5 3,0 0,75 2,3 Corsac Fox – Hangende

981-12-260 111,9 146,4 34,5 0,62 21,4 Red Fox Liegende

981-12-264 101,0 123,0 22,0 0,36 7,9 Red Fox Liegende

including 114,0 123,0 9,0 0,63 5,7 Red Fox Liegende

981-14-277 72,7 87,5 14,8 0,34 5,0 Arctic Fox Liegende

981-14-280 206,5 239,0 32,5 0,43 14,0 Arctic Fox Liegende

981-14-281 189,3 270,5 81,2 0,56 45,5 Red Fox Liegende

including 189,3 206,6 17,3 0,85 14,7 Red Fox Liegende

and including 231,3 234,3 3,0 4,07 12,2 Red Fox Liegende

981-12-240 112,0 118 6,0 0,6 3,6 Red Fox Liegende

981-12-256 174,6 184,5 9,9 0,33 3,3 Red Fox Liegende

981-14-289 123,5 134,1 10,6 0,26 2,8 Red Fox Liegende

981-14-315 63,0 71,0 8,0 0,55 4,4 New Zone

981-87-043 25,0 54,0 29,0 1,12 32,5 Arctic Fox Liegende

including 27,5 27,7 0,2 69,65 13,9 Arctic Fox Liegende

PH-93-202 391,0 392,5 1,5 1,32 2,0 Corsac Fox – Hangende

Northern Superior freut sich außerdem, die Ankunft eines zweiten Bohrgeräts im Konzessionsgebiet Philibert bekannt zu geben, das letzte Woche in Betrieb genommen wurde. Seit dem Beginn des Bohrprogramms hat Northern Superior etwa 8.500 m im Jahr 2024 und 4.800 m im Jahr 2025 (insgesamt über 13.000 m) gebohrt, die in erster Linie die südöstliche Erweiterung sowie die Erweiterung der Grube Philibert anpeilen.

Aktualisierte Nelligan-Ressource von IAMGOLD

Am 20. Februar 2025 stellte IAMGOLD Corporation ein Ressourcenupdate für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Nelligan bereit, das nur 9 km vom Projekt Philibert von Northern Superior entfernt ist und weniger als 2 km östlich des Konzessionsgebiets Lac Surprise von Northern Superior liegt. Die Ergebnisse von Nelligan weisen nicht auf das Potenzial benachbarter Konzessionsgebiete hin.

Mit dieser neuen Ressourcenberechnung bei Nelligan beherbergt das Chibougamau Gold Camp nun über 12 Millionen oz in unterschiedlichen Kategorien, die sich im gemeinsamen Besitz von IAMGOLD und Northern Superior befinden, was es zu einem der größten Goldcamps der Welt macht, das nicht von einem großen Produzenten kontrolliert wird. Das Camp wird immer häufiger mit dem Minenkomplex Fort Knox von Kinross in Alaska verglichen Siehe Forschungsbericht der National Bank Financial vom 17. Juni 2024.

, sagte President und Chief Executive Officer Simon Marcotte.

Northern Superior ist davon überzeugt, dass seine Projekte in diesem Gebiet – Philibert, Lac Surprise und Chevrier – einen strategischen Wert darstellen, wobei das Camp von einer Optimierung profitieren könnte, indem sowohl hochgradigeres Material als auch Material mit höherer Gewinnungsrate priorisiert wird, um die Wirtschaftlichkeit des Camps zu verbessern.

Philibert weist bereits einen Durchschnittsgehalt von 1,1 g/t auf, doch unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,5 g/t steigt der Gehalt um mehr als 20 % auf etwa 1,33 g/t, wobei etwa 90 % der gesamten Unzen erhalten bleiben. Siehe technischer Bericht von Philibert vom 22. September 2023, Seite 112, verfügbar auf SEDAR+.

Darüber hinaus ergaben metallurgische Untersuchungen bei Philibert Flotationskonzentrat-Gewinnungsraten von bis zu 95,6 % (siehe Pressemeldung vom 6. Juli 2023). Northern Superior ist außerdem der Auffassung, dass das Projekt Lac Surprise eine starke geologische Beständigkeit mit Nelligan aufweist, was sein Potenzial als hochwertiges Explorationsziel verdeutlicht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78755/NorthernSuperior_030325_DEPRCOM.001.jpeg

Bohrergebnisse

Die Bohrlöcher PB-24-457 bis PB-24-463 peilten die Zone des Hangenden zwischen 700 und 900 m östlich der aktuellen Grube der Mineralressourcenschätzung (MRE) an. Die Ergebnisse bestätigen das Potenzial für eine weitere Ausdehnung entlang des Streichens, wobei sowohl hochgradigere Intervalle als auch breitere Zonen mit einer niedriggradigeren Mineralisierung nachgewiesen wurden. Diese Bohrlöcher haben die Exploration über die Grubengrenze hinaus erweitert und eine potenzielle Mineralisierung in zuvor nicht untersuchten Abschnitten auf einer Streichenlänge von 185 m erprobt. Bohrloch PB-25-476 erprobte die Zone Grey Fox unterhalb der aktuellen Grube der Mineralressourcenschätzung (MRE). Siehe Abbildung 1 für eine Planansicht der Bohrungen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78755/NorthernSuperior_030325_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 1: Planansicht der Diamantbohrungen 2024 bei Philibert

Bohrloch PB-25-476 ergab 2,5 g/t Au auf 8,4 m, einschließlich 6,47 g/t Au auf 1 m im oberen Bereich des Liegenden der Zone Grey Fox, und 2,89 g/t Au auf 10,6 m, einschließlich 5,15 g/t Au auf 5,3 m, im Liegenden der Zone Grey Fox. Der Abschnitt erprobte die Mineralisierung in einer vertikalen Tiefe von 160 m und etwa 40 m unterhalb der aktuellen Grube der MRE. Der Schwerpunkt des Programms 2025 lag auf der Erweiterung der Tiefe der Mineralisierung am südöstlichen Ende der aktuellen Grube. Es ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft weitere Ergebnisse bekannt gegeben werden.

Siehe Abbildung 2 unten für den Abschnitt L08880W, einschließlich der Bohrlöcher PB-24-457, PB-24-458 und PB-24-462. Bohrloch PB-24-462 ergab 0,78 g/t Au auf 21,5 m, einschließlich 7,45 g/t auf 0,8 m und 6,55 g/t Au auf 1,0 m, die sich entlang des lithostrukturellen Kontakts von mafischem Vulkangestein, Argillit und dem Philibert-Gabbro konzentrieren. Der Abschnitt ist stark gebrochen, verkieselt und weist unterschiedliche Mengen an Sulfid auf. Die Bohrlöcher PB-24-457 und PB-24-458 durchschnitten den Kontakt neigungsaufwärts über schmale Mächtigkeiten und ergaben 2,2 g/t Au auf 2,1 m bzw. 0,53 g/t Au auf 8,7 m.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78755/NorthernSuperior_030325_DEPRCOM.003.png

Abbildung 2: Abschnitt L08880W mit einer Mächtigkeit von 80 m, Blickrichtung Nordwesten, Au g/t gefiltert > 0,1 g/t Au

Siehe Abbildung 3 unten für den Abschnitt L08800W, einschließlich der Bohrlöcher PB-24-459, PB-24-460 und PB-24-463. Bohrloch PB-24-459 ergab 3,59 g/t Au auf 7,7 m, einschließlich 8,53 g/t auf 3,0 m, die sich entlang des lithostrukturellen Kontakts des Hangenden konzentrieren. Der Abschnitt ist stark gebrochen, verkieselt und beherbergt unterschiedliche Mengen an Sulfid. Bohrloch PB-24-463 durchschnitt den Kontakt neigungsaufwärts über beträchtliche Mächtigkeiten mit mäßig anomalen Gehalten und durchschnitt in größerer Bohrtiefe einige isolierte anomale Werte, die den mineralisierten Zonen entlang des Streichens der historischen Bohrungen entsprechen. PB-24-463 durchschnitt auch ein Quarz-Feldspat-Porphyr-Intervall an der Basis des Bohrlochs, das einige schwach anomale Hintergrund-Goldwerte ergab. Bohrloch PB-24-458 durchschnitt den Kontakt neigungsabwärts, wenn auch mit geringeren Gehalten und Mächtigkeiten, wurde jedoch möglicherweise kurz vor der kürzlich interpretierten Zone gebohrt. Dies gilt auch für Bohrloch PB-24-461, das 80 m östlich von Abschnitt L08800W gebohrt wurde, wo die letzte Probe 0,40 g/t auf 1 m ergab. Das Unternehmen plant, dieses Bohrloch in naher Zukunft zu erweitern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78755/NorthernSuperior_030325_DEPRCOM.004.png

Abbildung 3: Abschnitt L08800W mit einer Mächtigkeit von 80 m, Blickrichtung Nordwesten, Au g/t gefiltert > 0,1 g/t Au

Die Bohrungen bestätigten, dass der nördliche Kontakt des Philibert-Gabbro weiterhin ein äußerst vielversprechendes Ziel ist, mit starker Deformation, Verkieselung und Sulfidmineralisierung in Zusammenhang mit dem lithostrukturellen Kontakt. Zusätzliche Arbeiten, einschließlich lithogeochemischer Probennahmen und struktureller Analysen, sind im Gange, um zukünftige Bohrziele zu verfeinern. Weitere Bohrungen sind geplant, um diese Zonen besser zu beschreiben und ihre Streichenerweiterungen in Richtung Osten und Westen zu bewerten.

Tabelle 2: Bedeutende Bohrabschnitte

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Au (g/t) Au g/t * Anmerkung

Mächtigkeit

(m)

PB-24-457 95,1 97,2 2,1 2,20 4,6 Hangende

einschließlich 95,1 96,1 1,0 3,10 3,1

PB-24-458 171,5 180,2 8,7 0,53 4,6 Hangende

einschließlich 171,5 176,0 4,5 0,91 4,1

PB-24-459 228,0 235,7 7,7 3,59 27,6 Hangende

einschließlich 228,0 231,0 3,0 8,53 25,6

PB-24-460 339,0 342,0 3,0 0,57 1,7 Hangende

und 349,5 351,0 1,5 0,30 0,5

PB-24-461 362,0 363,0 1,0 0,41 0,4 Hangende

PB-24-462 325,5 347,0 21,5 0,78 16,8 Hangende

einschließlich 333,2 334,0 0,8 7,45 6,0

einschließlich 345,0 346,0 1,0 6,55 6,6

PB-24-463 64,5 66,0 1,5 0,32 0,5

und 105,0 126,9 21,9 0,15 3,2

und 193,5 195,0 1,5 0,99 1,5 Hangende

und 276,4 277,5 1,1 0,40 0,4 Hangende

PB-25-476 98,6 107,0 8,4 2,50 21,0 GreyFox_UpperFootwall

einschließlich 98,6 100,3 1,7 6,47 10,7 GreyFox_UpperFootwall

und 204,0 214,6 10,6 2,89 30,9 GreyFox_UpperFootwall

einschließlich 208,3 213,5 5,3 5,15 27,3 GreyFox_UpperFootwall

Tabelle 2: Bohrlochkragen und Parameter

Bohrloch Easting Northing Höhenlage Azimut Neigung Gesamttiefe

PB-24-457 530404 5479752 384 210 -55 252

PB-24-458 530482 5479827 385 210 -55 252

PB-24-459 530552 5479789 385 210 -50 252

PB-24-460 530644 5479953 385 210 -50 372

PB-24-461 530717 5479917 385 210 -48 363

PB-24-462 530577 5479986 375 210 -48 375

PB-24-463 530479 5479683 385 210 -55 291

PB-24-464 530297 5479832 384 210 -50 225

PB-25-476 529582 5480358 380 210 -50 285

Goldcamp Chibougamau

Das Goldcamp Chibougamau entwickelt sich rapide zu einem der gefragtesten Gold-Zielgebiete der Welt und verfügt über mehrere komplementäre Goldressourcen in rentabler Größenordnung. Noch vor zwei Jahren waren diese wichtigen Ressourcen auf fünf verschiedene Unternehmen aufgeteilt. Heute sind die Eigentumsverhältnisse vor allem aufgrund der Akquisitionen und Unternehmenstransaktionen von Northern Superior Einschließlich der Übernahmen von Genesis Metals Corp. und Royal Fox Gold Inc. durch Northern Superior.

gestrafft worden, sodass nur noch IAMGOLD und Northern Superior Besitzer dieser Assets sind. Dank ihrer Nähe zueinander sind diese Lagerstätten bestens für die Beschickung einer einzigen Mühle geeignet, und ihre Konsolidierung verbessert ihre Rentabilität, wodurch wiederum ihr Wert steigt.

Nachstehend finden Sie eine Tabelle mit den bis dato offiziell abgegrenzten Ressourcen des Camps.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78755/NorthernSuperior_030325_DEPRCOM.005.jpeg

Anmerkung: Siehe NI-43-101-Informationen unten in den Anmerkungen 6, 7, 8 und 9.

Qualifizierte Sachverständige (QP)

Der technische Inhalt und die Bohrergebnisse in dieser Pressemeldung wurden in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Der Inhalt wurde von Frau Melanie Pichon, P.Geo., Senior Geologist von Northern Superior, geprüft und genehmigt. Frau Pichon ist eine qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101 und gilt nicht als unabhängig vom Unternehmen.

Northern Superior hält sich bei der Durchführung von Explorationsarbeiten an strenge Protokolle, die den Best Practices gemäß NI 43-101 entsprechen. Die Probenahme- und Analyseergebnisse werden anhand eines strengen Protokolls zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QAQC) überwacht. Der Bohrkern wird in den Einrichtungen von Northern Superior in Chapais (Quebec) verarbeitet und untersucht. Die Kernproben (Halbkerne) werden zur Einrichtung von Agat Laboratory in Val dOr transportiert. Die Proben werden anhand Brandprobe an einer 50-Gramm-Charge und abschließendem Atomabsorptions-(AA)-Verfahren analysiert. Proben mit Analysewerten von mehr als 10,0 Gramm werden zur erneuten Analyse einem gravimetrischen Verfahren unterzogen. Zur QA/QC fügt Northern Superior zu 4 % Leer-, zertifizierte Standard- und Doppelproben in die Analysesequenzen ein.

Über Northern Superior Resources Inc.

Northern Superior ist ein Goldexplorationsunternehmen, dessen Augenmerk auf das Camp Chibougamau in der kanadischen Provinz Québec gerichtet ist. Das Unternehmen hat mit einem Gesamtgrundbesitz von derzeit über 62.000 Hektar das größte Konzessionspaket in der Region aufgebaut. Zu den wichtigsten Konzessionsgebieten gehören Philibert, Lac Surprise, Chevrier und Croteau. Northern Superior besitzt außerdem 72 % der Anteile an ONGold Resources Ltd. (TSXV: ONAU), das vielversprechende Explorationsprojekte im Norden Ontarios weiterentwickelt, einschließlich des Projekts TPK in Bezirksgröße.

Das Projekt Philibert liegt 9 km von IAMGOLD Corporations Goldprojekt Nelligan IAMGOLD reports increase in mineral reserves and resources at existing assets, with increase in resources at Gosselin – Pressemeldung von IAMGOLD Corporation vom 15. Februar 2024 und 23. Oktober 2024.

entfernt. Philibert beherbergt eine erste NI 43-101-konforme Ressource im Umfang von 1.708.800 Unzen Au in der Kategorie vermutet sowie von 278.900 Unzen Au in der Kategorie angedeutet. Northern Superior announces 1,708,809 gold ounces in inferred category and 278,921 gold ounces in indicated category at 1.10 g/t in maiden NI 43-101 pit constrained resource estimate at Philibert – Pressemeldung von Northern Superior vom 8. August 2023.

Northern Superior hält eine Mehrheitsbeteiligung von 75 % am Projekt Philibert, während sich die restlichen 25 % im Besitz von SOQUEM befinden. Northern Superior verfügt über eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile an dem Projekt. Chevrier beherbergt eine Mineralressource im Umfang von 652.000 Unzen Au (unter Tage und im Tagebau) in der Kategorie vermutet sowie von 260.000 Unzen Au in der Kategorie angedeutet. NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimation for the Chevrier Main Deposit, Chevrier Project Chibougamau, Quebec, Canada, 20. Oktober 2021; in Übereinstimmung mit Vorschrift NI 43-101 von Lions Gate Geological Consulting Inc. IOS Services Géoscientifiques Inc. im Auftrag von Northern Superior erstellt.

Bei Croteau wurde eine Mineralressource von 640.000 Unzen Au in der Kategorie vermutet abgegrenzt. Chalice Gold Mines Limited and Northern Superior Resources Inc. Technical Report on the Croteau Est Gold Project, Québec, September 2015; in Übereinstimmung mit Vorschrift NI 43-101 von Optiro Pty Ltd (Optiro) im Auftrag von Chalice Gold Mines Limited und Northern Superior erstellt.

Lac Surprise beherbergt die Entdeckung Falcon Zone, von der angenommen wird, dass sie die westliche Streicherweiterung des Goldprojekts Nelligan von IAMGOLD Corporation darstellt.

Northern Superior ist ein meldepflichtiger Emittent in British Columbia, Alberta, Ontario und Québec und wird an der TSXV unter dem Symbol SUP und am OTCQB Venture Market unter dem Symbol NSUPF gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.nsuperior.com oder im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Über SOQUEM

SOQUEM ist eine Tochtergesellschaft von Investissement Québec, dessen Aufgabe in der Förderung der Exploration, Entdeckung und Erschließung von Bergbaugebieten in Québec besteht. SOQUEM trägt auch zur Erhaltung einer starken lokalen Wirtschaft bei. Als stolzer Partner und Botschafter für die Erschließung des Mineralreichtums von Québec setzt SOQUEM auf Innovation, Forschung und strategische Minerale, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.

Im Namen des Board of Directors von Northern Superior Resources Inc.

Simon Marcotte, CFA, President und Chief Executive Officer

Kontakt für weitere Informationen

Katrina Damouni

Direktor – Corporate Development

Tel: +44 7795 128583 (Mobil/WhatsApp)

info@nsuperior.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressmeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Interpretationen zum Zeitpunkt dieser Mitteilung beruhen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen über die geplante Transaktion sowie alle anderen Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Alle Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Interpretationen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Begriffen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, interpretiert, nach Ansicht des Managements, nimmt an oder nimmt nicht an, plant, Budget, geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, dürften oder werden) und keine Aussagen über historische Fakten sind, können zukunftsgerichtete Informationen sein und sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen und Schätzungen des Managements von Northern Superior zum Zeitpunkt ihrer Erstellung und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge der Unternehmen wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören u.a. Risiken in Bezug auf die Fähigkeit der Parteien, die geplante Transaktion durchzuführen. Obwohl die in dieser Pressmeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, können die Parteien den Aktionären und potenziellen Käufern von Wertpapieren nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und weder die Parteien noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Keine der Parteien verpflichtet sich und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder hierin enthaltene zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

