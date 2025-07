Northern Superior schließt den Erwerb strategischer Konzessionsgebiete im Goldcamp Chibougamau ab

Toronto, Ontario, Kanada, 18. Juli 2025 / IRW-Press / Northern Superior Resources Inc. (Northern Superior oder das Unternehmen) (TSX-V: SUP) (OTCQX: NSUPF) (GR: D9M1) gibt bekannt, dass es den Erwerb der Liegenschaften Hazeur, Monster Lake East und Monster Lake West, der ursprünglich am 16. Juni 2025 bekannt gegeben wurde (die Transaktion), abgeschlossen hat und damit seine Gesamtfläche im Chibougamau Goldcamp von 60.016 Hektar auf 68.522 Hektar erweitert hat.

Berater

Beacon Securities Limited fungierte im Zusammenhang mit der Transaktion als Finanzberater und Davies Ward Phillips & Vineberg LLP als Rechtsberater des Unternehmens.

Übernommene Liegenschaften

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Liegenschaft Hazeur die nordwestliche Erweiterung seines Flaggschiffprojekts Philibert (Northern Superior: 75 %, SOQUEM: 25 %) sein könnte, das nur 9 km vom Projekt Nelligan der IAMGOLD Corporation (IAMGOLD) und 60 km südwestlich von Chibougamau (Quebec) liegt. Darüber hinaus befinden sich die Liegenschaften Monster Lake East und Monster Lake West zu beiden Seiten der Liegenschaft Monster Lake von IAMGOLD und zwischen den Projekten Philibert und Chevrier des Unternehmens (siehe Abbildungen 1, 2 und 3 unten).

Das Unternehmen sieht Potenzial für eine Erweiterung der Lagerstätte Philibert entlang des Streichens nach Westen, insbesondere innerhalb mehrerer Scherzonen wie der Red Fox Zone, in der in der Vergangenheit die meisten Bohrungen durchgeführt wurden. Die westliche Grenze der Lagerstätte Philibert ist weiterhin offen, was durch oberflächennahe Abschnitte mit 4,84 g/t Au über 3,9 m, einschließlich 16,4 g/t Au über 0,8 m in Bohrloch PB-22-375, verdeutlicht wird. Diese Ergebnisse deuten auf das Vorhandensein einer hochgradigen einfallenden Mineralisierung innerhalb des Goldsystems hin, die das Unternehmen derzeit aktiv untersucht (siehe Abbildung 2).

Dieser Erwerb ist ein wichtiger Schritt zur Erschließung des größeren Potenzials des Chibougamau Goldcamps. Diese neuen Liegenschaften beherbergen nicht nur bekannte Goldmineralisierungen und überzeugende Explorationspotenziale, sondern erweitern auch wichtige geologische Strukturen, die direkt mit der Lagerstätte Philibert verbunden sind. In Verbindung mit den jüngsten Bohrerfolgen und einer wachsenden Ressourcenbasis entwickelt sich Philibert rasch zu einem Eckpfeiler in einem Goldcamp, das nun weltweit an Bedeutung gewinnt, sagte Simon Marcotte, President und Chief Executive Officer.

Neben der Liegenschaft Hazeur verschafft uns der Erwerb der Liegenschaften Monster Lake East und West die Kontrolle über vielversprechende Flächen entlang des Fancamp-Trends, die an unser Projekt Chevrier und das Projekt Monster Lake von IAMGOLD angrenzen. Wir sind sehr zuversichtlich, was das strategische Potenzial dieser neuen Landpakete angeht. Durch diesen Erwerb erweitert sich die Fläche, auf der wir Rechte besitzen, auf über 15 Kilometer entlang der Guercheville Fault Zone (siehe Abbildung 2), wo die Lagerstätte Philibert in beiden Richtungen noch offen ist. Die Liegenschaft Hazeur weist starke Hinweise auf eine Fortsetzung der Mineralisierung vom Typ Philibert auf. Darüber hinaus decken wir nun mehr als 30 Kilometer entlang der vielversprechenden Fancamp Fault Zone und des Monster Lake-Trends ab, wo wir unsere sich weiterentwickelnden geologischen und strukturellen Modelle anwenden wollen, um neue Entdeckungsziele zu identifizieren und voranzutreiben, fügte Adree DeLazzer, Vice President of Exploration, hinzu.

Westliche Erweiterung der Lagerstätte Philibert

Northern Superior sieht ein großes Potenzial für eine Erweiterung der Lagerstätte Philibert entlang des Streichens nach Westen, insbesondere innerhalb einer Reihe paralleler Scherzonen, zu denen auch die Red Fox Zone gehört – das bislang am intensivsten bebohrte Gebiet. Bohrungen haben bestätigt, dass die Mineralisierung in dieser Richtung weiterhin offen ist, wobei die jüngsten Ergebnisse auf eine Fortsetzung der hochgradigen Strukturen hindeuten. Insbesondere Bohrloch PB-22-375 ergab einen oberflächennahen Abschnitt mit 4,84 g/t Au über 3,9 m, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts mit 16,4 g/t Au über 0,8 m, was auf das Vorhandensein einer hochgradigen einfallenden Mineralisierung innerhalb der breiteren mineralisierten Hülle hindeutet.

Der kürzlich erfolgte Erwerb der Liegenschaft Hazeur, die direkt an die nordwestliche Grenze des Projekts Philibert angrenzt, stärkt diese Expansionsmöglichkeit. Historische Bohrungen auf Hazeur ergaben anomale Goldwerte in der Nähe der gemeinsamen Grenze, was auf eine mögliche Fortsetzung des mineralisierten Systems Philibert hindeutet, was auch durch luftgestützte geophysikalische Untersuchungen und regionale Kartierungen unterstützt wird.

Im Rahmen des Explorationsprogramms 2025 des Unternehmens sind detaillierte Strukturanalysen, die Neuaufzeichnung historischer Bohrkerne und gezielte Bohrungen geplant, um diese westliche Erweiterung abzugrenzen, was die derzeitige Ressource erheblich vergrößern könnte.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80410/SUP_180725_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1: Karte der Claims im Southern Chibougamau Goldcamp

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80410/SUP_180725_DE_PRcom.002.png

Abbildung 2: Geologische Karte des Philibert-Gebiets mit Zielen. Siehe NI-43-101-Informationen unten in Anmerkung 3.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80410/SUP_180725_DE_PRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Längsschnitt – 50 Meter breit, Blick nach Nordosten und um 35 Grad geneigt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80410/SUP_180725_DE_PRcom.004.png

Abbildung 4: Karte des gesamten Magnetfelds der Liegenschaft Philibert. Siehe NI-43-101-Informationen unten in Anmerkung 3.

Explorationspotenzial und historische Highlights

Die neu übernommenen Liegenschaften profitieren von mehreren Explorationskampagnen, darunter geophysikalische, geochemische, geologische und Bohrprogramme. Northern Superior wird eine umfassende Neuinterpretation aller Datensätze sowie regionale Untersuchungen durchführen, um neue Basisziele auf der grünen Wiese zu erschließen.

Zu den wichtigsten mineralisierten Zonen und Zielen gehören:

1. Nordwestliche Erweiterung der Lagerstätte Philibert – Angrenzend an die südöstliche Ecke der Liegenschaft Hazeur. Historische Arbeiten deuten darauf hin, dass sich die mineralisierten Zonen von Philibert nordwestlich bis nach Hazeur erstrecken, wobei Bohrungen unmittelbar angrenzend an die aktuellen Claims von Northern Superior anomale Werte ergaben.

2. Jonction Sud – Ein mehrere Kilometer langer goldhaltiger Horizont; und

3. Lagerstätte Redess – Mehrere historische Bohrlöcher haben einen mineralisierten Horizont in einem Gabbro-Sill mit ähnlichen Eigenschaften wie Philibert durchschnitten, was auf ein Potenzial für weitere Mineralisierungen vom Typ Philibert 10 km westlich der aktuellen Ressource hindeutet.

Das Chibougamau Goldcamp

Das Chibougamau Goldcamp entwickelt sich rasch zu einem der weltweit begehrtesten Goldstandorte mit mehreren komplementären Goldressourcen, die eine wirtschaftliche Größe erreichen. In den letzten Jahren wurden diese wichtigen Vermögenswerte auf fünf verschiedene Unternehmen aufgeteilt. Heute, vor allem aufgrund des Erwerbs und der Unternehmenstransaktionen von Northern Superior Einschließlich der Akquisitionen von Genesis Metals Corp. und Royal Fox Gold Inc. durch Northern Superior.

, wurde die Eigentumsstruktur gestrafft, sodass nur noch IAMGOLD und Northern Superior diese Vermögenswerte halten. Die Nähe dieser Lagerstätten zueinander macht sie ideal für die Versorgung einer einzigen Mühle, und ihre Konsolidierung erhöht ihre Rentabilität und damit ihren Wert.

Die folgende Tabelle zeigt die bisher formalisierten Ressourcen des Camps.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80410/SUP_180725_DE_PRcom.005.jpeg

Hinweis: Siehe NI-43-101-Informationen unten in den Anmerkungen 2, 3, 4 und 5.

Qualifizierte Sachverständige (QP)

Der technische Inhalt und die Bohrergebnisse in dieser Pressemeldung wurden in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und von Frau Melanie Pichon, P.Geo., Senior Geologist von Northern Superior, geprüft und genehmigt. Frau Pichon ist eine qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101 und gilt nicht als unabhängig vom Unternehmen.

Über Northern Superior Resources Inc.

Northern Superior ist ein Goldexplorationsunternehmen, dessen Augenmerk auf das Camp Chibougamau in der kanadischen Provinz Québec gerichtet ist. Das Unternehmen hat mit einem Gesamtgrundbesitz von derzeit über 68.000 Hektar das größte Konzessionspaket in der Region aufgebaut. Zu den wichtigsten Konzessionsgebieten gehören Philibert, Lac Surprise, Chevrier und Croteau. Northern Superior besitzt außerdem 56 % der Anteile an ONGold Resources Ltd. (TSXV: ONAU) (OTCQX: ONGRF), das vielversprechende Explorationsprojekte im Norden Ontarios und in Manitoba weiterentwickelt, einschließlich des Projekts TPK in Distriktgröße und des Projekts Monument Bay. Agnico Eagle Mines Limited ist zu 15 % an ONGold Resources Ltd. beteiligt.

Das Projekt Philibert liegt 9 km von IAMGOLD Corporations Goldprojekt Nelligan lAMGOLD Announces Significant Increase in Nelligan Ounces & Update of Global Mineral Reserves and Resources; IAMGOLD reports increase in mineral reserves and resources at existing assets, with increase in resources at Gosselin – Pressemeldung von IAMGOLD Corporation vom 15. Februar 2024, 23. Oktober 2024 und 20. Februar 2025. Beachten Sie, dass die technischen und wissenschaftlichen Informationen, die in Bezug auf benachbarte Konzessionsgebiete offengelegt werden, nicht für andere Konzessionsgebiete in diesem Gebiet gelten.

entfernt. Philibert beherbergt eine erste NI 43-101-konforme Ressource im Umfang von 48,5 Mio. Tonnen mit 1,10 g/t Au in der Kategorie vermutet, was 1.708.800 Unzen Au entspricht, sowie von 7,9 Mio. Tonnen mit 1,10 g/t Au in der Kategorie angedeutet, was 278.900 Unzen Au entspricht. Independent Technical Report MINERAL RESOURCES ESTIMATION OF THE PHILIBERT PROJECT Québec, Canada. 22. September 2023. Von Goldminds Geoservice Inc. im Einklang mit NI 43-101 für Northern Superior Resources erstellt. Philibert beherbergt eine erste NI 43-101-konforme vermutete Ressource im Umfang von 48,5 Mio. Tonnen mit 1,10 g/t Au – 1.708.800 Unzen Au -, sowie eine angedeutete Ressource von 7,9 Mio. Tonnen mit 1,10 g/t Au – 278.900 Unzen Au. Beachten Sie, dass die technischen und wissenschaftlichen Informationen, die in Bezug auf benachbarte Konzessionsgebiete offengelegt werden, nicht für andere Konzessionsgebiete in diesem Gebiet gelten.

Northern Superior hält eine Mehrheitsbeteiligung von 75 % am Projekt Philibert, während sich die restlichen 25 % im Besitz von SOQUEM befinden. Northern Superior verfügt über eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile an dem Projekt. Chevrier beherbergt eine Mineralressource im Umfang von 15,7 Mio. Tonnen mit 1,29 g/t Au in der Kategorie vermutet, was 652.000 Unzen Au (unter Tage und im Tagebau) entspricht, sowie von 6,4 Mio. Tonnen mit 1,26 g/t Au in der Kategorie angedeutet, was 260.000 Unzen Au entspricht. NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimation for the Chevrier Main Deposit, Chevrier Project Chibougamau, Quebec, Canada, 20. Oktober 2021; in Übereinstimmung mit Vorschrift NI 43-101 von Lions Gate Geological Consulting Inc. IOS Services Géoscientifiques Inc. im Auftrag von Northern Superior erstellt. Chevrier beherbergt eine vermutete Mineralressource von 15,7 Mio. Tonnen mit 1,29 g/t Au – 652.000 Unzen Au (unter Tage und im Tagebau) – sowie eine angedeutete Mineralressource von 6,4 Mio. mit 1,26 g/t Au -260.000 Unzen Au. Beachten Sie, dass die technischen und wissenschaftlichen Informationen, die in Bezug auf benachbarte Konzessionsgebiete offengelegt werden, nicht für andere Konzessionsgebiete in diesem Gebiet gelten.

Bei Croteau wurde eine vermutete Mineralressource im Umfang von 11,6 Mio. Tonnen mit 1,7 g/t Au abgegrenzt, was 640.000 Unzen Au entspricht. Chalice Gold Mines Limited and Northern Superior Resources Inc. Technical Report on the Croteau Est Gold Project, Québec, September 2015; in Übereinstimmung mit Vorschrift NI 43-101 von Optiro Pty Ltd (Optiro) im Auftrag von Chalice Gold Mines Limited und Northern Superior erstellt. Croteau enthält eine vermutete Mineralressource von 11,6 Mio. Tonnen mit 1,7 g/t Au, was 640.000 Unzen Au entspricht. Beachten Sie, dass die technischen und wissenschaftlichen Informationen, die in Bezug auf benachbarte Konzessionsgebiete offengelegt werden, nicht für andere Konzessionsgebiete in diesem Gebiet gelten.

Lac Surprise beherbergt die Entdeckung Falcon Zone, von der angenommen wird, dass sie die westliche Streicherweiterung des Goldprojekts Nelligan von IAMGOLD Corporation darstellt.

Northern Superior ist ein meldepflichtiger Emittent in British Columbia, Alberta, Ontario und Québec und wird an der TSX-V unter dem Symbol SUP und am OTCQB Venture Market unter dem Symbol NSUPF gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.nsuperior.com oder im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Im Namen des Board of Directors von Northern Superior Resources Inc.

Simon Marcotte, CFA, President und Chief Executive Officer

Kontakt:

Katrina Damouni

Direktorin – Corporate Development

Tel: +44 7795 128583 (Mobile/WhatsApp)

info@nsuperior.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressmeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Interpretationen zum Zeitpunkt dieser Mitteilung beruhen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen über die Transaktion sowie alle anderen Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Alle Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Interpretationen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Begriffen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, interpretiert, nach Ansicht des Managements, nimmt an oder nimmt nicht an, plant, Budget, geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, dürften oder werden) und keine Aussagen über historische Fakten sind, können zukunftsgerichtete Informationen sein und sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen und Schätzungen des Managements von Northern Superior zum Zeitpunkt ihrer Erstellung und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge der Unternehmen wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl die in dieser Pressmeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, können die Parteien den Aktionären und potenziellen Käufern von Wertpapieren nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und weder die Parteien noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Keine der Parteien verpflichtet sich und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder hierin enthaltene zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

