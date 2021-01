Nova Minerals will nächste Welle des Elektromobilbooms reiten

Es geht wieder los: Auch das Lithiumprojekt der australischen Nova MInerals wird wieder vorangetrieben.

Die australische Nova Minerals (WKN A2H9WL / ASX NVA) dürfte den Anlegern in Deutschland vor allem auf Grund der großen Erfolge ein Begriff sein, die das Unternehmen bereits auf seinem riesigen Goldprojekt Estelle in Alaska erzielt hat. Diese haben die Aktie von 0,011 EUR bei der ersten Erwähnung durch die Redaktion von GOLDINVEST.de auf jetzt 0,119 EUR geführt – ein schon gewaltiger Anstieg von 982%! Doch Nova hat ein weiteres Projekt im Portfolio, das für zusätzlichen Aufschwung sorgen könnte.

Dabei handelt es sich um das Lithium-Projekt Thompson Brothers im kanadischen Manitoba, das Nova, über die 74%ige Tochter Snow Lake Resources, entwicklungsfertig in der Hinterhand hielt, während der Lithiummarkt ein langes Tal durchschritt.

Doch jetzt scheint die „Elektromobilrevolution“ endgültig kurz bevorzustehen, ziehen die Lithiumpreise an und befindet sich der Kurs des Elektromobilpioniers Tesla auf Rekordhoch. Zudem gehen Marktbeobachte davon aus, dass die neue Regierung in den USA unter Präsident Joe Biden den Übergang zu Elektromobilen verstärkt vorantreiben wird. All das hat dazu geführt, dass neben Tesla auch zahlreiche, börsennotierte Lithiumgesellschaften deutliche Kurssteigerungen erfahren haben.

