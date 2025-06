Nova Pacific durchteufte laut erster Analyseergebnisse 16,2 m mit 3,2 g/t AuÄq und 17,64 m mit 1,92 g/t AuÄq auf dem VMS-Projekt Lara auf Vancouver Island, B.C.

Vancouver, British Columbia – 24. Juni 2025 / IRW-Press / Nova Pacific Metals Corp. (CSE: NVPC) (OTCQB: NVPCF) (FWB: YQ10) (WKN: A40GFH) (Nova Pacific oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse der ersten vier Bohrungen (insgesamt 582 Meter) seiner laufenden 8.700 Meter umfassenden Explorationsbohrkampagne im Gebiet Coronation auf dem VMS-Projekt Lara auf Vancouver Island bekannt zu geben. Das Projekt Lara erstreckt sich über einen 17 km langen Gürtel der McLaughlin Ridge Formation, die mit dem vulkanischen Paket korreliert, das die in der Vergangenheit produzierende VMS-Mine Myra Falls, 140 km nordwestlich, beherbergt.

Wichtige Ergebnisse:

– Bohrung NP25-004 durchteufte 16,2 m mit einem Gehalt von 3,3 g/t AuÄq oder 8,55 % ZnÄq (1,5 g/t Au, 2,17 % Zn, 53,5 g/t Ag, 0,42 % Cu, 0,52 % Pb) ab 85 m Bohrtiefe, einschließlich 11,1 g/t AuÄq oder 26,37 % ZnÄq (7,6 g/t Au, 2,51 % Zn 58,0 g/t Ag, 1,70 % Cu und 0,81 % Pb).

– Bohrung NP25-001 durchteufte 17,64 m mit einem Gehalt von 1,92 g/t AuÄq oder 4,28 % ZnÄq (0,7 g/t Au, 1,25 % Zn, 17,7 g/t Ag, 0,29 % Cu, 0,18 % Pb) ab 86,6 m Bohrtiefe.

– Bohrung NP25-002 durchteufte 9,0 m mit einem Gehalt von 2,1 g/t AuÄq oder 5,32 % ZnÄq (0,9 g/t Au, 1,30 % Zn, 28,3 g/t Ag, 0,36 % Cu, 0,19 % Pb) ab 84,75 m Bohrtiefe.

(Alle Abschnitte sind Bohrlängen. Die wahre Mächtigkeit wird auf der Grundlage historischer Daten auf 86-88 % geschätzt. AuÄq und ZnÄq werden nur zu Veranschaulichungszwecken angegeben. Siehe Tabelle 1, Fußnote 4 für Berechnungsparameter)

– Die Bohrungen werden fortgesetzt; die Analyseergebnisse von 7 weiteren Bohrungen (1.250 m) stehen noch aus.

– Mineralressourcenschätzung wird für das vierte Quartal 2025 angestrebt.

Sam Eskandari, CEO, sagte: Wir sind von den ersten Ergebnissen der ersten vier Bohrungen begeistert – jede durchteufte eine Mineralisierung, einschließlich mehrerer mit Edelmetallen angereicherter Abschnitte. Diese ersten Ergebnisse bestätigen unser Explorationsmodell und stimmen mit historischen Bohrungen in diesem Teil der Lagerstätte Coronation überein, was unser Vertrauen in den Datensatz, an dessen Verifizierung wir arbeiten, stärkt. Derselbe Datensatz unterstützte eine historische Mineralressource, wie in unserer Pressemitteilung beschrieben, und wir sind weiterhin auf dem Weg, im Laufe dieses Jahres eine aktuelle MRE zu liefern.

Während sich ein Großteil des verbleibenden Programms bei Coronation auf die Verifizierung konzentrieren wird, werden wir auch Stepout-Bohrungen niederbringen, um Erweiterungen in Fallrichtung zu überprüfen, die die Lagerstätte möglicherweise vergrößern könnten. Coronation ist nur eines von vielen Zielen innerhalb unseres 17 km langen VMS-Gürtels, der trotz seiner Lage in der äußerst aussichtsreichen McLaughlin Ridge Formation, einer vulkanischen Sequenz, die mit dem Gestein korreliert, das die in der Vergangenheit produzierende VMS-Mine Myra Falls beherbergt, nach wie vor wenig erforscht ist.

Analyseergebnisse aus 7 Bohrungen (1.250 m) ausständig

Die Analyseergebnisse für 7 eingereichte Bohrungen stehen noch aus und werden veröffentlicht, sobald sie eingegangen und gemäß den QA/QC-Protokollen des Unternehmens validiert sind. Die Geologen des Unternehmens protokollieren weiterhin die Bohrkerne, entnehmen Proben für die Analyse und erfassen wertvolle lithologische und strukturelle Daten, um die laufende Interpretation, die Auswahl der Bohrziele und die potenzielle Ressourcendefinition zu unterstützen.

Die Bohrungen sind im Gange

Bis zum 20. Juni 2025 wurden im Gebiet Coronation im Rahmen des 8.700 m umfassenden Phase-1-Explorationsprogramms von Nova Pacific 38 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von mehr als 8.000 m niedergebracht, wobei 34 Bohrungen abgeschlossen und vier Bohrungen aufgrund der schwierigen Bedingungen aufgegeben wurden. Zwei Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 700 m müssen noch fertiggestellt werden.

Wie in Tabelle 1 am Ende dieser Pressemitteilung zusammengefasst ist, durchteuften die ersten vier Bohrungen eine Mineralisierung, einschließlich mehrerer Abschnitte mit bemerkenswerten Edelmetallgehalten. Diese Bohransatzpunkte befinden sich in der Nähe des nordwestlichen Endes des 1,5 km langen Trends Coronation, der durch historische Bohrungen umrissen wurde. Diese Bohrungen wurden konzipiert, um die räumliche Ausdehnung der Zone Hanging Wall (HW“) zu bestätigen, die einen Teil des Haupthorizonts Coronation überlagert, und um Proben für die Analyse zu entnehmen. Alle Bohrungen durchteuften die Zone Coronation in der Nähe der vorhergesagten Tiefen. NP25-001 und NP25-002 trafen ebenfalls auf die Zone HW, wo dies erwartet wurde, während NP25-003 und NP25-004 die Interpretation des Unternehmens hinsichtlich der südöstlichen Ausdehnung der Zone HW bestätigten.

Obwohl sich das Programm noch in einem frühen Stadium befindet, scheinen diese Ergebnisse das Explorationsmodell des Unternehmens zu bestätigen und stimmen im Allgemeinen mit historischen Bohrungen in diesem Teil der Lagerstätte Coronation überein. Dies ist eine ermutigende Unterstützung für die Überprüfung des historischen Datensatzes.

Abbildung 1 ist eine Karte des Gebiets Coronation auf dem Projekt Lara, auf der alle bis dato fertiggestellte Bohrungen sowie alle historischen und die im Rahmen des laufenden Phase-1-Explorationsprogramms geplanten Bohrstandorte eingezeichnet sind. Abbildung 2 identifiziert die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrungen. Abbildung 3 zeigt einen geologischen Profilschnitt dieser Ergebnisse, wobei die Abschnitte aus Tabelle 1 zur Veranschaulichung eingezeichnet sind. Abbildung 4 ist eine isometrische 3D-Darstellung des Explorationsmodells des Unternehmens, in dem auch die Abschnitte aus Tabelle 1 dargestellt sind. Tabelle 1 fasst alle hierin veröffentlichten Analyseergebnisse zusammen, und Tabelle 2 enthält Informationen über die Bohransatzpunkte der gemeldeten Bohrungen.

Stepout-Bohrungen zur Erkundung von Erweiterungen in Fallrichtung hinzugefügt

Während der Schwerpunkt des Phase-1-Programms auf Verifizierungsbohrungen zur Unterstützung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung liegt, zielen sechs Stepout-Bohrungen auf die Erweiterungen der zuvor durchteuften Mineralisierung in Fallrichtung ab, die auf einer neuen strukturellen Interpretation basieren, die vom technischen Team des Unternehmens entwickelt wurde.

Aktuelle Mineralressourcenschätzung für das vierte Quartal 2025 angestrebt

Das Phase-1-Explorationsprogramm soll 245 historische Bohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 39.092 m im Gebiet Coronation des Projekts Lara verifizieren, auf die sich eine historische Mineralressourcenschätzung stützte. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich bei der historischen Schätzung für das Gebiet Coronation nicht um eine aktuelle Mineralressource oder -reserve gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) handelt, da ein qualifizierter Sachverständiger (QP) keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt hat, um sie als solche zu klassifizieren, und man sich nicht auf sie verlassen sollte. Das Unternehmen beabsichtigt, die historischen Bohrdaten im Rahmen seines Phase-1-Explorationsprogramms zu verifizieren, um eine aktuelle Mineralressourcenschätzung zu erstellen, die für das vierte Quartal 2025 geplant ist, sofern die Explorationsbohrungen erfolgreich verlaufen und die endgültigen Analyseergebnisse rechtzeitig eintreffen. In Erwartung dessen wurde Mineit Consulting Inc. mit der Erstellung eines aktualisierten technischen Berichts für das Projekt Lara unter der Aufsicht von Greg Mosher, M.Sc.,P.Geo., beauftragt.

Weiterentwicklung des regionalen Explorationspotenzials von Lara durch Evaluierung zusätzlicher Ziele

Coronation ist nur eines von mehreren vorrangigen Zielen innerhalb des 17 Kilometer langen VMS-Gürtels von Nova Pacific auf Vancouver Island. Der Gürtel liegt innerhalb der höffigen McLaughlin Ridge Formation, einer entsprechenden vulkanischen Sequenz, die die ehemals produzierende VMS-Mine Myra Falls beherbergt, und trotz günstiger Geologie und nahe gelegener Infrastruktur noch nicht ausreichend erkundet ist. Das Projekt Lara erstreckt sich über 19 Mineral-Claims mit einer Fläche von 47 Quadratkilometern und verfügt über einen nicht verifizierten historischen Datensatz, der 323 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 58.262 m umfasst.

Obwohl der größte Teil der historischen Arbeiten im Gebiet Coronation durchgeführt wurde, hat Nova Pacific mit der Evaluierung von sechs weiteren mineralisierten Zonen im gesamten Konzessionsgebiet begonnen, von denen viele historische Bohrungen aufweisen. Diese Zonen sind größtenteils noch unerprobt und bilden einen wichtigen Teil der Strategie des Unternehmens, Ressourcen auf dem Projekt Lara über das Gebiet Coronation hinaus zu definieren. Feldprogramme, einschließlich Kartierungen, systematischer Probenahmen und der Zusammenstellung historischer Daten, werden zur Verfeinerung der Ziele und zur Unterstützung zukünftiger Bohrungen eingesetzt. Das Potenzial für Linsenstapelung und stratigrafisches Clustering, die für VMS-Lager charakteristisch sind, stärkt die umfassendere Explorationsthese weiter.

Probenahme, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Alle Bohrkerne werden von einem Geologen protokolliert, fotografiert und in der Einrichtung zur Bohrkernaufbereitung von Nova Pacific in der Nähe von Nanaimo, British Columbia, in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des Kerns wird in Säcke verpackt und an ALS Canada Ltd. (ALS) in North Vancouver zur Analyse geschickt, während die andere Hälfte vor Ort als Referenzprobe aufbewahrt wird. ALS North Vancouver ist nach ISO/IEC 17025 akkreditiert, und alle Proben werden unter Verwendung von branchenüblichen Brandproben, Multielement-ICP-Methoden nach einem Aufschluss in vier Säuren sowie gegebenenfalls mittels Verfahren bei hochgradigen Proben über den Grenzwerten analysiert. Zusätzlich zu den QA/QC-Verfahren des Labors werden in regelmäßigen Abständen zertifizierte Referenzmaterialien, Blindproben und Duplikate in den Probenstrom gegeben, um die analytische Genauigkeit zu überwachen. Es werden nur Ergebnisse gemeldet, die den QA/QC-Protokollen von Nova Pacific entsprechen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die entsprechenden wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von David Nelles, P.Geo., Jeremy Link, M.Eng., P.Eng., und Greg Mosher, M.Sc., P.Geo., Mineit Consulting Inc., die jeweils als Berater des Unternehmens fungieren und ein qualifizierter Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 sind, geprüft und genehmigt. Die Explorations- und Technikprogramme auf dem Projekt Lara werden von Herr Link und Darcy Vis, P.Geo., Tripoint Geological Services Ltd., geleitet.

Erklärung zu den Rechten indigener Gemeinschaften

Nova Pacific Metals erkennt die inhärenten Rechte aller indigenen Völker Kanadas an und verpflichtet sich zu einer frühzeitigen, sinnvollen und respektvollen Zusammenarbeit mit den Gemeinschaften der First Nations. Das Unternehmen erkennt an, dass sich sein Projekt Lara in den traditionellen, angestammten und nicht abgetretenen Gebieten der Hul’qumi’num Treaty Group befindet, einer politisch vereinigten Gruppe, die sechs Hul’qumi’num-sprechende First Nations vertritt: Cowichan, Stz’uminus, Penelakut, Lyackson, Halalt, und Lake Cowichan.

Nova Pacific bemüht sich um eine frühzeitige Konsultation und eine sinnvolle Einbindung der Gemeinden der First Nations, um sicherzustellen, dass die Mineralexplorations- und Mineralerschließungsaktivitäten des Unternehmens mit lokalen Prioritäten, Werten und kulturellen Protokollen im Einklang stehen, während zugleich die Möglichkeiten der Zusammenarbeit optimiert werden. Das Unternehmen ist insbesondere bestrebt, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften mit indigenen Gruppen aufzubauen, in deren traditionellen Gebieten sich die Projekte des Unternehmens befinden. Alle Arbeitsprogramme werden sorgfältig geplant, um ein hohes Maß an ökologischer und sozialer Verträglichkeit zu erreichen und gleichzeitig Möglichkeiten zur Versöhnung und wirtschaftliche Chancen in den indigenen Gemeinschaften zu fördern.

Über Nova Pacific

Nova Pacific ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf sein vulkanogenes Massivsulfid-(VMS)-Projekt Lara auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia gerichtet ist. Nova Pacific hat eine Optionsvereinbarung zum Erwerb sämtlicher Rechte (100 %) am Projekt Lara abgeschlossen. Das Projekt beherbergt eine bedeutende historische Ressource, die reich an kritischen Metallen und Edelmetallen ist, und befindet sich in erstklassiger Lage unweit einer hervorragend ausgebauten Infrastruktur. Zu den kommenden strategischen Maßnahmen von Nova Pacific zählen Bestätigungs- und Explorationsbohrungen sowie die Berechnung einer neuen Mineralressourcenschätzung (MRE). Im Anschluss an diese Meilensteine werden weitere Technik- und Explorationsstudien in Betracht gezogen. Das Unternehmen ist bestrebt, unter Achtung unserer Umweltverantwortung und der Beziehung zu den Gemeinden einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: www.novapacificmetals.com

Im Namen des Board of Directors

Sam Eskandari, CEO

Für Anlegeranfragen oder zum Erhalt weiterer Informationen kontaktieren Sie bitte:

Nova Pacific Metals Corp.

info@novapacificmetals.com

+1-416-918-6785

Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der hierin angesprochenen Angelegenheiten geäußert und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf Aussagen bezüglich der Explorationspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie antizipieren, planen, schätzen, erwarten, können, werden, beabsichtigen, sollten und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, jedoch kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen werden, und daher sollte man sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem die Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne des Unternehmens; Aussagen zu Explorationsergebnissen, potenziellen Mineralisierungen, dem Potenzial, die Mineralisierung durch Stepout-Bohrungen, die auf Erweiterungen entlang des Einfallens abzielen, zu erweitern, oder zur Verifizierung historischer Bohrergebnisse; der Erfolg des neuen Strukturmodells bei der Ausrichtung der Exploration und der Identifizierung einer neuen Mineralisierung; die Pläne des Unternehmens zur Durchführung und zum Abschluss seines Phase-1-Explorationsprogramms, einschließlich der Fertigstellung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung, Explorations- und Minenerschließungspläne; Aussagen in Bezug auf das regionale Explorationspotenzial und die Fähigkeit, Explorationsziele und Bohrziele zu entwickeln und Ressourcen zu definieren; den Aufbau von Partnerschaften mit indigenen Gemeinschaften, die beiden Parteien zum Vorteil gereichen; sowie den Zeitpunkt der Aufnahme des operativen Betriebs und Schätzungen der Marktbedingungen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem die Ziele, Absichten oder Zukunftspläne des Unternehmens, Aussagen zu Explorationsergebnissen, potenziellen Mineralisierungen oder zur Verifizierung historischer Bohrergebnisse, die Pläne des Unternehmens zur Durchführung und zum Abschluss seines Explorationsprogramms der Phase 1 einschließlich der Fertigstellung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung, Explorations- und Minenerschließungspläne sowie der Zeitpunkt der Aufnahme des operativen Betriebs und Schätzungen der Marktbedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem die Unfähigkeit, potenziell wirtschaftliche Mineralisierungsabschnitte zu durchschneiden; Ungewissheiten in Bezug auf die geologische Kontinuität, die potenzielle Mineralisierung und das Ausmaß der Mineralisierung in Einfallrichtung, die möglicherweise keine wirtschaftlich verwertbaren Ergebnisse liefern; Ungewissheiten in Bezug auf die Genauigkeit des neuen Strukturmodells, das möglicherweise keine genauen Vorhersagen über die Standorte oder die Kontinuität der Mineralisierung enthält; die Möglichkeit, dass zusätzliche mineralisierte Zonen aufgrund der geologischen Komplexität oder unzureichender Bohrdaten keine wirtschaftlich verwertbare Mineralisierung enthalten; das Risiko, dass historische Bohrdaten unvollständig, ungenau oder unzureichend sind, um eine aktuelle Mineralressourcenschätzung zu unterstützen; Verzögerungen bei der Verarbeitung von Proben oder Probleme bei der Datenvalidierung; d die Unfähigkeit, Mineralressourcen zu identifizieren, der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Erlangung oder das Versäumnis, erforderliche behördliche, umweltrechtliche oder andere Projektgenehmigungen zu erhalten, politische Risiken, die Unfähigkeit, die Verpflichtung zur Berücksichtigung der First Nations und anderer indigener Völker zu erfüllen, Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierungen, Veränderungen an den Aktienmärkten; Inflation; Wechselkursschwankungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verzögerungen bei der Projektentwicklung; erheblich von den Schätzungen abweichende Kapital- und Betriebskosten; sowie die sonstigen Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse innerhalb des angegebenen Zeitrahmens oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Tabelle 1: VMS-Projekt Lara – Analyseergebnisse aus dem Gebiet Coronation in dieser Pressemeldung

Bohrloch von bis Abschnitt wahre AuÄq ZnÄq Au Zn Ag Cu Pb Abschnitt

Mächtigkeit

(m)

ID (m) (m) (m) (g/t) (%) (g/t) (%) (g/t) (%) (%) Linie

NP25-001 26,67 28,7 2,03 1,7 0,7 1,65 0,5 0,02 17,7 0,03 0,03 W1

und 38,7 42,7 4 3,5 0,8 1,23 0,4 0,12 9,4 0,01 0,05

und 86,86 104,5 17,64 15,4 1,9 4,28 0,7 1,25 17,7 0,29 0,18

NP25-002 28 30 2 1,7 0,9 1,59 0,4 0,15 20 0,02 0,09 W1

und 84,75 93,75 9 7,9 2,1 5,32 0,9 1,3 28,3 0,36 0,19

NP25-003 73,18 75,18 2 1,8 1,5 4,05 0,7 1,29 14 0,21 0,43 W1

NP25-004 85 101,2 16,2 14,1 3,3 8,55 1,5 2,17 53,5 0,42 0,52 W1

einschließlich 98 99 1 0,9 11,1 26,39 7,6 2,51 58 1,7 0,81

1. Die Abschnitte werden über eine Bohrlochlänge von mindestens 2 m mit einem längengewichteten Gehalt von mindestens 0,5 g/t AuÄq gemeldet, wobei eine interne Verwässerung unterhalb des Cutoff-Gehalts auf bis zu bis zu 2 m (aufeinander folgend) gestattet ist.

2. Hochgradige Abschnitte werden als jene zusammenhängenden Abschnitte mit einem Gehalt von mehr als 10 g/t AuÄq gemeldet. Die Analyseergebnisse wurden nicht gedeckelt.

3. Der Abschnitt bezieht sich auf die Bohrkernlänge. Die wahre Mächtigkeit wird auf der Grundlage historischer Bohrdaten auf 86 % bis 88 % des Abschnitts geschätzt.

4. AuÄq (Goldäquivalent) und ZnÄq (Zinkäquivalent) werden zu Veranschaulichungszwecken angegeben. AuÄq und ZnÄq setzen sich aus Gold, Zink, Silber, Kupfer und Blei zusammen, wobei die Sekundärmetalle abzüglich der angenommenen metallurgischen Gewinnungsraten berechnet werden, und zwar 86 % für Gold, 73 % für Zink, 84 % für Silber, 95 % für Kupfer und 96 % für Blei (von Mineit Consulting Inc. bereitgestellt). Die Metallpreise spiegeln die dreijährigen Durchschnittswerte von 2.200 $/oz Gold, 1,25 $/lb Zn, 25,50 $/oz Silber, 3,95 $/lb Kupfer und 0,95 $/lb Blei wider. Die resultierende AuÄq-Formel lautet AuÄq [g/t] = Au [g/t] + 1,168 × Cu [%] + 0,285 × Pb [%] + 0,285 × Zn [%] + 0,0097 × Ag [g/t]. Die resultierende ZnÄq-Formel lautet ZnÄq [%] = Zn [%] + 1,223 × Cu [%] + 0,391 × Pb [%] + 0,034 × Au [g/t] + 0,0077 × Ag [g/t].

Tabelle 2: VMS-Projekt Lara – Standortkoordinaten der Bohrungen in dieser Pressemeldung

Bohrloch Easting Northing Länge Azimut Neigung Linie

ID (m) (m) (m) (°) (°)

NP2025-001 433,376 5,414,986 192 210 -60 W1

NP2025-002 433,421 5,414,959 138 210 -60 W1

NP2025-003 433,503 5,414,907 117 210 -60 W1

NP2025-004 433,624 5,414,858 135 210 -60 W1

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80168/NVPC_062425_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: VMS-Projekt Lara – Standorte der Phase-1-Bohrungen im Gebiet Coronation

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80168/NVPC_062425_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: VMS-Projekt Lara – Ergebnisse der Phase-1-Bohrungen im Gebiet Coronation in dieser Pressemeldung

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80168/NVPC_062425_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: VMS-Projekt Lara – Geologischer Schnitt mit Blickrichtung N030°

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80168/NVPC_062425_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4: VMS-Projekt Lara – isometrische 3D-Darstellung der Bohrungen im Gebiet Coronation in dieser Pressemeldung mit Blickrichtung N286°

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

