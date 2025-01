Nova Pacific Metals kündigt im Anschluss an ein umfassendes Datenbank-Update eine umfangreiche Erweiterung seines Bohrprogramms im VMS-Projekt Lara an

Vancouver, British Columbia, Kanada, 20. Januar 2025 / IRW-Press / Nova Pacific Metals Corp. (CSE: NVPC) (OTC: NVPCF) (FWB: YQ10) (WKN: A40GFH) (das Unternehmen oder Nova Pacific) freut sich, eine umfangreiche Erweiterung seines geplanten Bohrprogramms im vulkanogenen Massivsulfid-(VMS)-Projekt Lara im Südosten von Vancouver Island in British Columbia bekannt zu geben. Diese Entscheidung ist das Ergebnis einer umfassenden Zusammenstellung und Analyse der historischen Projektdaten, die eine faszinierende neue Möglichkeit im Bereich der Zone Coronation aufgedeckt haben.

Wichtige Eckdaten:

– Das erweiterte Bohrprogramm umfasst nunmehr 49 Bohrlöcher mit insgesamt 10.000 Bohrmetern, im Vergleich zum ursprünglich geplanten Volumen von 19 Bohrlöchern.

– Die aktualisierte Datenbank beinhaltet eine Fülle historischer Daten und bietet damit eine umfassendere Grundlage für die zukünftigen Ressourcenschätzungen.

Malcolm Bell, CEO von Nova Pacific, erläutert: Die Ergebnisse dieser Erhebung von historischen Daten haben unsere Erwartungen übertroffen und unseren Glauben an das außergewöhnliche Potenzial des Projekts Lara gestärkt. Durch die Neuevaluierung der umfangreichen Bohrdaten, die von früheren Betreibern über und unter Tage erhoben wurden, sowie die Datenergänzung um die Ergebnisse aus weiteren 49 Bohrlöchern, bei denen es sich sowohl um Infill-Bohrungen als auch um Bestätigungsbohrungen handelt, schaffen wir für Nova Pacific die Möglichkeit, die Zukunft dieses vielversprechenden VMS-Systems neu zu definieren.

Datenbank-Update enthüllt neues Potenzial

Eine eingehende Sondierung und Aktualisierung der historischen Datenbank, die von der Firma Mineit Consulting Inc. durchgeführt wurde, hat eine Fülle von bereits vorhandenen Daten des British Columbia Ministry of Mining and Critical Minerals eingebunden. Dieses Update hat einen nahezu vollständigen Datensatz für 226 historische Bohrlöcher samt essentieller Informationen wie Bohrprotokollen, Bohrlochuntersuchungen, Proben und Zertifikaten ergeben.

Die erweiterte Datenbank bietet nun einen umfassenden Überblick über das Potenzial des Konzessionsgebiets, mit Analysewerten zu Zink, Silber, Gold, Barium, Kupfer und Blei sowie Messungen der spezifischen Schwerkraft. Dieses umfangreiche Datenmaterial entspricht den Best-Practice-Standards des CIM und bildet eine solide Grundlage für das bevorstehende Bohrprogramm des Unternehmens und auch für zukünftige Ressourcenschätzungen.

Erweitertes Bohrprogramm bringt Wertschöpfung

Bestärkt von den vielversprechenden Ergebnissen der Datenbankaktualisierung hat Nova Pacific sein geplantes Bohrprogramm von 19 auf 49 Bohrlöcher mit einem Gesamtvolumen von 10.000 Bohrmetern erweitert. Dieses umfassende Programm zielt darauf ab, die historischen Ergebnisse zu bestätigen und die bekannte Mineralisierung innerhalb der Zonen Coronation, Coronation Extension und Hanging Wall weiter auszudehnen.

Das Bohrprogramm wird den strengen Auflagen der Qualitätskontrolle entsprechen und die Verwendung von Duplikaten, Leer- und Normproben sowie die Erfassung von Messdaten zum spezifischen Gewicht vorsehen. Dieser Ansatz gewährleistet ein Höchstmaß an Datenintegrität für zukünftige Ressourcenschätzungen und wirtschaftliche Studien.

Projektpotenzial und Marktfaktoren

1. Unerschlossenes Potenzial: Das Konzessionsgebiet Lara stellt eine bedeutende Chance im VMS-Bereich dar; historische Bohrungen deuten darauf hin, dass die vorhandene Mineralisierung ausbaufähig ist.

2. Datengesteuerter Ansatz: Die umfassende Aktualisierung der Datenbank bietet eine solide Grundlage für gezielte Explorationsaktivitäten, die zu einer effizienteren Ressourcendefinition und -erweiterung führen könnten.

3. Erweitertes Programm: Die enorme Ausweitung des geplanten Bohrprogramms zeigt, dass das Unternehmen Vertrauen in das Projekt legt und entschlossen ist, dessen Erschließung zügig voranzutreiben.

4. Strategischer Standort: Das in der Provinz British Columbia, einem bergbaufreundlichen Rechtssystem, gelegene Konzessionsgebiet Lara punktet mit einer erstklassigen Infrastruktur und der Nähe zu großen Häfen.

5. Rohstoffprognosen: Angesichts der aktuell positiven Aussichten für Grund- und Edelmetalle ist Nova Pacific gut aufgestellt, um von der steigenden Nachfrage nach Kupfer, Zink und anderen kritischen Rohstoffen zu profitieren.

6. Erfahrenes Team: Die Unternehmensführung und das Fachteam von Nova Pacific verfügen nachweislich über eine Erfolgsbilanz bei der Auffindung und Erschließung von Rohstoffvorkommen in der Bergbaubranche.

Herr Bell weiter: Wir von Nova Pacific stehen möglicherweise an der Schwelle zu einem absoluten Wendepunkt. Mit dem erweiterten Bohrprogramm im Projekt Lara könnten wir die vorliegende Schätzung der historischen Ressourcen optimieren und weiteres Potenzial in diesem VMS-System aufzeigen. Wir sind voller Begeisterung für dieses Projekt und seinem Wertschöpfungspotenzial zugunsten unserer Aktionäre.

Nova Pacific kann dieses erweiterte Programm mit einem Budget von 2,6 Mio. $ zur Gänze finanzieren und rechnet mit dem Beginn der Bohrungen im zweiten Quartal 2025. Das Unternehmen freut sich darauf, in regelmäßigen Abständen über die Programmfortschritte zu berichten.

Qualifizierter Sachverständiger

David Nelles, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemeldung geprüft und verifiziert.

Erklärung zu den Rechten indigener Gemeinschaften

Nova Pacific ist auf dem traditionellen, angestammten und unbestrittenen Territorium der Stz’uminus und Hul’qumi’num Treaty Group, einer politisch vereinigten Gruppe, die sechs Hul’qumi’num sprechende First Nations vertritt, tätig: Cowichan, Penelakut, Lyackson, Halalt und Lake Cowichan.

Unser gesamtes Team ist bestrebt, dauerhafte Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften aufzubauen, indem es die Integration fördert und zu einem gemeinsamen Wohlstand beiträgt.

Über Nova Pacific

Nova Pacific ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf sein vulkanogenes Massivsulfid-(VMS)-Projekt Lara auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia gerichtet ist. Dieses Brownfields-Erschließungsprojekt verfügt über eine bedeutende historische Ressource, die reich an kritischen und edlen Metallen ist und sich an einem erstklassigen Standort mit ausgezeichneter Infrastruktur befindet. Die zukunftsorientierte Strategie von Nova Pacific umfasst Bestätigungs- und Infill-Bohrungen, den Abschluss einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRE) und die Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie, falls erforderlich. Wir sind bestrebt, unter Achtung unserer Umweltverantwortung und der Beziehung zu den Gemeinden einen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.novapacificmetals.com.

