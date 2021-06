Novamind meldet Finanzergebnis und wichtige betriebliche Kennzahlen für das 3. Quartal

– Die Einnahmen beliefen sich im 3. Geschäftsquartal 2021 auf 1.846.132 Dollar und lagen damit um 43 % über jenen des Vorquartals.

– Das Unternehmen hat eine Verdoppelung seines Klinik-Netzwerks bis September 2021 angekündigt.

– Für das Jahr 2021 werden 65.000 Klinikbesuche prognostiziert, was einem Plus von 225 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

TORONTO, ON / 1. Juni 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTC PINK: NVMDF | FWB: HN2) (Novamind oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, hat sein Finanzergebnis für das dritte Quartal bzw. für die drei und neun Monate zum 31. März 2021 (3. Geschäftsquartal 2021) bekannt gegeben. Das Geschäftsjahr des Unternehmens endet am 30. Juni. Alle Ergebnisse werden in Übereinstimmung mit den international geltenden Standards für das Berichtswesen (International Financial Reporting Standards/IFRS) bekannt gegeben und, wenn nicht anders angegeben, in kanadischem Dollar ausgewiesen.

Geschäftliche Höhepunkte des 3. Geschäftsquartals 2021 und nachfolgende Ereignisse

– Das Unternehmen notiert seit 5. Januar 2021 an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsensymbol NM.

– Zwischen Juli und September 2021 sollen vier neue Versorgungseinrichtungen eröffnet werden. Damit wird das Netzwerk des Unternehmens auf insgesamt acht Standorte verdoppelt und das Patientenvolumen auf voraussichtlich rund 65.000 Klinikbesuche im Jahr 2021 gesteigert; dies entspricht im Jahresvergleich einem Plus von 225 %.

– Herr Pierre Bou-Mansour, P.Eng. – vormals COO von LifeLabs Inc., dem größten kanadischen Anbieter von diagnostischen Labordiensten – wurde zum Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens ernannt.

· Das Unternehmen wurde von Merck & Co. als Hauptforschungsstandort für eine klinische Phase-IIa-Studie zur Untersuchung von MK-1942, einem Prüfpräparat für die Behandlung der therapieresistenten Depression (TRD), ausgewählt.

– Mit einer strategischen Beteiligung an der Firma Bionomics Limited (Bionomics) (ASX: BNO) über ein Investment in Höhe von 965.400 AUD (rund 942.000 CAD) erzielte das Unternehmen im 3. Geschäftsquartal 2021 einen Wertzuwachs von 55 % (nicht realisierte Rendite). Novamind wird als Hauptforschungsstandort für die Durchführung der von Bionomics initiierten Phase-IIb-Studie zur Untersuchung von BNC210, einem potenziellen Therapeutikum zur Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), evaluiert.

– Das Unternehmen hat die Erweiterung und Optimierung seiner Therapieeeinrichtung in Layton (Utah) bekanntgegeben; die Behandlungsräume wurden erweitert, um eine höhere Anzahl an Ketamin- und Spravato-Behandlungen zu ermöglichen.

· Ein neues Kundenbetreuungszentrums wurde eröffnet, um den hohen Versorgungsgrad angesichts der überbordenden Nachfrage nach Therapien aufrecht zu erhalten; bis September ist eine Verdoppelung der Versorgungseinrichtungen geplant.

– Das Unternehmen wurde in den Index, der dem Horizons Psychedelic Stock Index ETF zugrunde liegt, aufgenommen.

Seit dem Börsengang an der CSE im Januar dieses Jahres hat Novamind gezeigt, dass das Unternehmen zu einer raschen Skalierung des Zugangs zu innovativen psychiatrischen Therapien und zu psychedelischen Arzneimitteln fähig ist, so Yaron Conforti, CEO und ein Director von Novamind. Bei der Beauftragung durch die Firma Merck, ein vielversprechendes neues Arzneimittel zu erforschen, konnten wir auf unser Know-how in der Patientenrekrutierung und im Patientenmanagement zurückgreifen. Novamind wird seine ambitionierten Wachstumsinitiativen im Jahr 2021 fortsetzen und im Vorfeld der erwarteten FDA-Zulassungen von MDMA und Psilocybin sowohl organisch als auch durch Übernahmen weiter expandieren.

Wichtige Finanzdaten für das 3. Geschäftsquartal 2021

– Der Gesamtumsatz von 1.846.132 Dollar, ein Plus von 43 % gegenüber dem Vorquartal, wurde durch ein erhöhtes Patientenaufkommen in den vier operativen Betreuungseinrichtungen des Unternehmens erzielt.

– In der schuldenfreien Bilanz sind 7.616.948 Dollar an Barmittel und 2.355.988 Dollar marktfähigen Wertpapieren ausgewiesen.

– Das Working Capital in Höhe von insgesamt 9.984.071 Dollar wird zur Finanzierung des laufenden Betriebs verwendet.

Die nachfolgende Tabelle enthält ausgewählte Finanzdaten aus Novaminds geprüftem verkürztem Zwischenabschluss für die drei und neun Monate zum 31. März 2021. Die nachfolgenden Informationen sind gemeinsam mit dem vollständigen Finanzbericht und den dazugehörigen Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) zu betrachten, die im Unternehmensprofil von Novamind auf der SEDAR-Webseite unter www.sedar.com veröffentlicht wurden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58714/Novamind_010621_DEPRcom.001.png

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken, Retreats und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von Cedar Psychiatry-Kliniken Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber von Cedar Clinical Research, einer Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Sowohl Cedar Psychiatry als auch Cedar Clinical Research sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Novamind. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter novamind.ca.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Risiken, die regelmäßig in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens aufgeführt werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

