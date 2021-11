Novamind reagiert auf große Nachfrage der Patienten und unterzeichnet neuen Pachtvertrag

TORONTO, ONTARIO / 12. November 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM / OTCQB: NVMDF / FWB: HN2) ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen neuen Klinikstandort (Wheeler Park Clinic) in Utah angemietet hat und seine klinische Versorgungseinrichtung in Millcree in die Wheeler Park Clinic verlegen wird, um die stark wachsende Patientenklientel besser versorgen zu können.

Wartezeiten für neue Terminbuchungen in allen klinischen Einrichtungen von Novamind zeigen uns, dass unsere einzigartigen Therapien und Dienstleistungen immer mehr nachgefragt werden, weiß Pierre Bou-Mansour, Chief Operating Officer von Novamind.

Und weiter: Neben dem Ausbau unserer Klinikfläche, mit dem wir auf diese Nachfrage reagieren, ist es uns auch ein großes Anliegen, das Patientenerlebnis zu optimieren und den Versorgungsstandard zu steigern. Die Wheeler Park Clinic ist ein hervorragendes Beispiel für einen Standort, der genau dieser Vision entspricht. Die Einrichtung ist leicht zu erreichen, modern ausgestattet und bietet das richtige therapeutische Umfeld für unsere Kunden und unser klinisches Personal.

Nach minimalen Verbesserungen am Mietobjekt wird die Wheeler Park Clinic voraussichtlich Anfang 2022 eröffnet werden können.

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von Cedar Psychiatry-Kliniken Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber von Cedar Clinical Research, einer Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Sowohl Cedar Psychiatry als auch Cedar Clinical Research sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Novamind. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter novamind.ca.

Kontaktdaten

Novamind

Yaron Conforti, CEO & Director

Tel: +1 (647) 953 9512

Samantha DeLenardo, VP, Communications

E-Mail: media@novamind.ca

Bill Mitoulas, Investor Relations

E-Mail: bill@novamind.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, einschließlich der Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens aufgeführt werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Novamind Inc.

Yaron Conforti

10 Wanless Avenue, Suite 201

M4N 1V6 Toronto, ON

Kanada

email : contact@novamind.ca

