Novamind stärkt seine Kompetenzen im Bereich psychische Gesundheit durch Aufnahme einer führenden Kommunikationsexpertin

Samantha DeLenardo wechselt von CAMH, dem größten Ausbildungskrankenhaus und führenden Forschungszentrum für psychische Gesundheit Kanadas, zu Novamind

TORONTO, ONTARIO / ACCESSWIRE / 6. August 2021 / (CSE: NM | OTC: NVMDF | FWB: HN2) (Novamind oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, hat heute die Bestellung von Frau Samantha DeLenardo zum Vice President, Communications bekannt gegeben. Die Expertin wird die Öffentlichkeitsarbeit, die Marketingagenden und das Anlegerservice von Novamind beaufsichtigen.

Frau DeLenardo war einen Großteil ihrer Karriere im Gesundheitswesen tätig und hat ihre Kompetenzen im Kommunizieren von strategischen Prioritäten in großen und komplexen Gesundheitsorganisationen unter Beweis gestellt. Sie wechselt vom Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), dem größten Ausbildungskrankenhaus und führenden Forschungszentrum für psychische Gesundheit Kanadas, zu Novamind. Während ihrer Tätigkeit im CAMH war sie für die internen und externen Kommunikationsagenden zuständig, beaufsichtigte die erfolgreiche Implementierung der Online-Ressourcenzentrale für COVID-19 und psychische Gesundheit und war in leitender Funktion an der Entwicklung und Umsetzung des jüngsten Strategieplans für das Krankenhaus beteiligt.

Für uns von Novamind steht das Wohlergehen unserer Kunden und deren Familien an erster Stelle, sagt Frau DeLenardo. Wir sind auf diesen für Psychedelika und psychische Gesundheit so transformativen Moment gut vorbereitet, was zu einem großen Teil dem Mut und der jahrelangen Fürsprache von Menschen mit gelebter Erfahrung und von Medizinern zu verdanken ist. Novamind ist sich der Verantwortung und der Chancen, die vor uns liegen, sehr bewusst, und ich freue mich schon darauf, die Geschichte des Unternehmens hinaus in die Welt zu tragen.

Mit ihrer Erfahrung in der Führung leistungsstarker Teams, in der Pflege von Beziehungen zu wichtigen Interessengruppen und in der Beaufsichtigung von Gesundheitssystemen und den damit verbundenen Diensten wird Frau DeLenardo Novaminds Expansionsstrategie für Kliniken und Forschungseinrichtungen in den USA maßgeblich unterstützen. Darüber hinaus wird sie die Leitung der Initiativen des Unternehmens für soziale Zwecke übernehmen und dort ihre humanitären Erfahrungen als Mitbegründerin einer nationalen Wohltätigkeitsorganisation, die sich für die psychische Gesundheit von Studenten mit Ambitionen im Leistungssport einsetzt, einbringen.

Yaron Conforti, Chief Executive Officer und ein Director von Novamind, fügt hinzu: Samantha ist eine strategische Bereicherung für unser Führungsteam. Ihre einzigartige Erfahrung, die sie in ihren leitenden Funktionen beim CAMH gesammelt hat, und ihre laufenden Beiträge zum Bereich psychische Gesundheit werden uns bei unseren Gesprächen mit einem breiten Spektrum von Interessenvertretern und der erfolgreichen Umsetzung strategischer Initiativen sowie bei einem verbesserten Zugang zu psychischen Gesundheitsleistungen durch den Ausbau unseres Kliniknetzwerks wertvolle Dienste leisten.

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken, Retreats und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von Cedar Psychiatry-Kliniken Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber von Cedar Clinical Research, einer Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Sowohl Cedar Psychiatry als auch Cedar Clinical Research sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Novamind. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter novamind.ca.

Kontaktdaten

Novamind

Yaron Conforti, CEO & Director

Tel: +1 (647) 953 9512

Samantha DeLenardo, VP, Communications

E-Mail: media@novamind.ca

Bill Mitoulas, Investor Relations

E-Mail: bill@novamind.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, einschließlich der Risiken, die von Zeit zu Zeit in der öffentlichen Bekanntmachung des Unternehmens aufgeführt werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Novamind Inc.

Yaron Conforti

10 Wanless Avenue, Suite 201

M4N 1V6 Toronto, ON

Kanada

email : contact@novamind.ca

