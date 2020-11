NRW Feuerwerksverkauf vom Pyrotechniker: Ruhrfeuerwerk Riesenverkauf

Das umstrittene allgemeine Böllerverbot wird es nicht geben. Ruhrfeuerwerk bietet dieses Jahr erneut einen Feuerwerksverkauf der Extraklasse an. Es wird empfohlen, online vorzubestellen.

2020 soll der Himmel leuchten und dieses schreckliche Jahr endlich beendet werden – so hört man es von vielen Feuerwerksfreunden beim Feuerwerksverkauf von Ruhrfeuerwerk, dem bekanten NRW Feuerwerkshop mit dem Firmensitz in Essen, dem Herzen des Ruhrgebiets.

„Wie die Regierungsparteien am Mittwoch entschieden, hat man im Bezug auf ein allgemeines Böllerverbot einen vernünftigen Kompromiss gefunden. Ich finde es gut, dass jeder Haushalt für sich unter Einhaltung von Coronaregeln ein paar Raketen in die Luft schießen darf. Schützenswerte Areale wie große Versammlungsplätze, Kirchen oder Altersheime sind ja schon seit langer Zeit als Böllerverbotszonen bekannt, das ist auch völlig in Ordnung. Aber den Leuten die paar Minuten Freude einmal im Jahr zu nehmen, das wäre völlig überzogen gewesen. Es freut mich sehr, dass man in der Politik erkannt hat, dass ein paar Minuten Feuerwerk zu Silvester nicht der Treiber für eine Überlastung von Krankenhäusern ist“, so Manuel Simon, Geschäftsführer von Ruhrfeuerwerk.

Um auf einer größeren Fläche ein noch größeres und spektakuläres Angebot an Feuerwerksartikeln anbieten zu können, wird dieses Jahr der Feuerwerksverkauf von Ruhrfeuerwerk erneut bei Bodis GmbH (Parkplatz Ostermann) in Bottrop stattfinden. Vor allem Premium Anbieter wie Funke Feuerwerk, Blackboxx Feuerwerk, Jorge, Weco, Nico, Fireevent, Apel, Katan Vuurwerk, Xplode, Zink, Heron und viele weitere Top-Anbieter werden vertreten sein.

Besonders im Oldschool-Feuerwerksbereich hat Ruhrfeuerwerk ein sagenhaftes Angebot. Zahlreiche Varianten bester Chinaböller mit grauer Lunte wie Funke Böller A, B, Böller D, Katan Oldschool Böller, Fireevent Retro Collection 1960 und handgewürgte Oldschool Kanonenschläge made in Germany sind nur ein kleiner Teil von dem Sortiment, welches bei Feuerwerksfreunden das Herz höher schlagen lässt. Endlich wieder Knaller, die auch wirklich knallen und nicht nur verpuffen.

Auch im Batterien- und Raketenbereich ist die Auswahl groß. Großkalibrige Top-Batterien, Premiumraketen mit extrem langer Standzeit sowie farbintensive Vulkane aus schweizer Fertigung: Beim Silvesterverkauf von Ruhrfeuerwerk wird wieder einmal alles vom Allerfeinsten sein.

Ein Besuch lohnt sich also. Der Verkauf findet statt am 29.12, 30.12. sowie 31.12.2020.

Adresse:

Bodis GmbH / Ostermann Parkplatz(Geschäft unterhalb des Parkhauses rechts)

Ruhrölstraße 1

46240 Bottrop

Öffnungszeiten:

29.12.2018: 9.00 – 18.00 Uhr

30.12.2018: 9.00 – 18.00 Uhr

31.12.2018: 9.00 – 13.00 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ruhrfeuerwerk e.K.

Herr Manuel Simon

Am Wieselbach 15

45257 Essen

Deutschland

fon ..: 01735466059

web ..: http://www.ruhrfeuerwerk.de

email : info@ruhrfeuerwerk.de

Innovatives Pyrotechnik-Unternehmen aus NRW, spezialisiert auf Musikfeuerwerke und atemberaubende Pyroshows zu sämtlichen Anlässen wie Hochzeiten, Firmenfeiern, Abiball, Geburtstag, Großveranstaltungen, Kirmes, Stadtfeste oder Jubiläen.

