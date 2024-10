Nukleare Techniken – gut für das Klima und anderes

Nukleare Techniken werden in Landwirtschaft und Ernährung eingesetzt und an Landwirte weitergegeben.

Um das Beste aus Boden, Wasser und Nutzpflanzen herauszuholen, entwickelt die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) Techniken mit Hilfe der Nukleartechnologie. Die IAEA will laut eigener Aussage den Beitrag der Kernenergie zu Frieden, Gesundheit und Wohlstand weltweit beschleunigen und vergrößern. Zum Beispiel werden Baumwollsamen bestrahlt und neue Sorten entwickelt, die widerstandsfähiger gegen Krankheiten, Hitze oder Dürre sind. Bei der sogenannten Pflanzenmutationszüchtung werden keine Gene verändert, sondern es wird die spontane Mutation nachgeahmt und genutzt.

Heute profitieren zum Beispiel mehr als 40 Prozent der Baumwollanbaugebiete Pakistans von den neuen Sorten. Diese sind dem Klimawandel besser angepasst. Ähnliches funktioniert auch bei Pflanzen, die der Ernährung dienen. Um die weltweite Versorgung mit Lebensmitteln zu verbessern, werden zusätzlich zu möglichst effizientem Saatgut Dünger eingesetzt. Seit dem Russland-Ukraine-Krieg herrschen Unsicherheiten, ob die Düngerversorgung, besonders die Versorgung mit Kali immer gewährleistet ist. Kali gibt es aber nicht nur in Russland und in Belarus, sondern auch in Afrika, etwa im Banio-Kaliprojekt in Gabun.

Dort arbeitet Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ -, wobei die Bedingungen bezüglich Kosten, Akzeptanz gut sind.

Apropos Klimawandel, dass Nukleartechniken, damit die Kernenergie hilfreich im Kampf gegen den Klimawandel ist, haben viele Länder und auch viele Menschen verstanden. Dies zeigen die Hinwendung neuer Länder zur Atomkraft, sowie die großen Bau- und Planungsaktivitäten fast weltweit. Daher wird Uran, das ja seit einiger Zeit auch deutlich im Preis gestiegen ist, in zunehmendem Maße gebraucht werden. Uranunternehmen werden also kein Problem haben ihr Uran an den Mann zu bringen.

Zu diesen Urangesellschaften gehört Cosa Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/cosa-resources-corp/ -. Mit den Uranprojekten im Athabasca Becken in Saskatchewan befindet sich Cosa Resources auf einem besonders guten Territorium, nämlich in einem für seinen Uranreichtum berühmten Gebiet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Cosa Resources und Millennial Potash.

