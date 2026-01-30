NurExone beruft Eyal Gabbai in den Vorstand und erweitert damit die Expertise in groß angelegten Gesundheitssystemen und den Kapitalmärkten

Vorsitzender von Meuhedet, Israels drittgrößtem Gesundheitsfonds

TORONTO und HAIFA, Israel, 30. Januar 2026 – NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen) gab heute Änderungen in seinem Vorstand (der Vorstand) bekannt. Mit Wirkung zum heutigen Tag wurde Herr Eyal Gabbai in den Vorstand berufen und ersetzt damit Dr. Gadi Riesenfeld, der aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Dr. Riesenfeld wird NurExone weiterhin als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Unternehmens unterstützen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erfahrung von Herrn Gabbai in der Führung des Gesundheitswesens, auf den Kapitalmärkten sowie im Umgang mit globalen Investoren von großem Wert sein wird, während NurExone seine präklinischen Programme in Richtung First-in-Human-Meilensteine vorantreibt und – vorbehaltlich der Marktbedingungen und regulatorischen Anforderungen – potenzielle zukünftige Chancen an den Kapitalmärkten prüft.

Diese Berufung unterstreicht unseren Fokus darauf, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die sowohl die Bedürfnisse der Patienten als auch die Ökonomie des Gesundheitswesens verstehen, sagte Yoram Drucker, Chairman von NurExone. Eyal bringt umfassende Erfahrung in Gesundheitssystemen, Technologieimplementierung und Markteinführung sowie ein ausgeprägtes Verständnis für börsennotierte und regulierte Umfelder mit. Seine Perspektive wird wertvoll sein, während wir weiterhin die Plattform von NurExone aufbauen und mit globalen Partnern, Akteuren der öffentlichen Kapitalmärkte und Investoren zusammenarbeiten.

Ich habe mich für NurExone entschieden, weil das Unternehmen über eine starke Technologie und Wissenschaft verfügt und das Team die Entwicklung in einem Bereich der Medizin, in dem die derzeitigen Lösungen nicht gut genug sind, diszipliniert angeht, sagte Eyal Gabbai. Exosomenbasierte Therapien bergen ein erhebliches Potenzial, und NurExone treibt dieses Feld mit einem klaren Fokus auf Daten und Umsetzung voran. Zudem schätze ich den dualen Ansatz des Unternehmens, kurzfristigere Chancen durch die Bereitstellung von Exosomen und Kooperationen zu verfolgen und gleichzeitig langfristiges Potenzial durch die Weiterentwicklung eigener Wirkstoffkandidaten aufzubauen.

Herr Gabbai verfügt über umfassende Erfahrung im Gesundheitswesen und auf internationalen Kapitalmärkten. Er ist derzeit Chairman des Meuhedet Health Fund, Israels drittgrößter Krankenversicherung (Health Maintenance Organization) mit rund 1,4 Millionen Mitgliedern und einem jährlichen Umsatz von über 3 Milliarden US-Dollar. Zudem ist er Chairman von Medica Excel, einem privaten Krankenhausnetzwerk. Zuvor war er Generaldirektor des Büros des israelischen Premierministers und verantwortete dort die politische Koordination in den Bereichen Infrastruktur, Kapitalmärkte, Kommunikation und Wohnungsbau, mit Einbindung von Regierung, internationalen Partnern und dem privaten Sektor. Von 2002 bis 2007 war er Generaldirektor der israelischen Behörde für staatliche Unternehmen und leitete bedeutende Privatisierungs- und Kapitalmarkttransaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 5 Milliarden US-Dollar durch Börsengänge und strategische Verkäufe.

Das Unternehmen dankt Dr. Riesenfeld für seinen Einsatz und seine bedeutenden Beiträge zum Vorstand während einer prägenden Phase, in der NurExone seine Plattform für regenerative Medizin weiterentwickelte und seine globale Präsenz ausbaute.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV), am OTCQB und an der Frankfurter Börse notiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein Leitprodukt ExoPTEN hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial zur Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen belegen, beides milliardenschwere Märktei. Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Erlangung der Orphan-Drug-Designation, erleichtern den Fahrplan hin zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an qualitativ hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven, zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. Zur Verankerung seiner Aktivitäten in Nordamerika und zur Umsetzung seiner Wachstumsstrategie hat NurExone die US-Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. gegründet.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie bitte Who is NurExone?, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations – Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations – USA

Telefon: +1 978-857-5075

E-Mail: aeriksen@allelecapital.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie kann, wird, sollte, könnte, erwartet, plant, beabsichtigt, rechnet mit, glaubt, schätzt, prognostiziert oder Potenzial oder deren Verneinungen oder andere Abwandlungen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: der fortgesetzten Unterstützung des Unternehmens durch Dr. Riesenfeld; den erwarteten Vorteilen aus der Berufung von Herrn Gabbai, einschließlich erwarteter Verbesserungen der Kapitalmarktreife und der internationalen Einbindung; den Entwicklungsplänen des Unternehmens, einschließlich der Weiterentwicklung von ExoPTEN hin zu First-in-Human-Studien; der erwarteten Optimierung von Herstellungsprozessen und analytischen Methoden; erwarteten regulatorischen Einreichungen; den potenziellen Fähigkeiten und Anwendungen der exosomenbasierten Wirkstoffverabreichungstechnologien des Unternehmens; sowie den Absichten des Unternehmens in Bezug auf Partnerschaften, Kooperationen und den Ausbau der Einbindung von Investoren und Partnern.

Diese Aussagen spiegeln die derzeitigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung standen. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter: die Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungspläne umzusetzen; die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und der Zugang zu erforderlicher Expertise; die Leistungsfähigkeit präklinischer Modelle; die Fähigkeit des Unternehmens, regulatorische Unterlagen innerhalb der erwarteten Zeitrahmen vorzubereiten und einzureichen; sowie die fortgesetzte Anwendbarkeit und Skalierbarkeit seiner Plattformen zur Exosomenproduktion und -verabreichung.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: den inhärenten Unsicherheiten der frühen biotechnologischen Entwicklung; Risiken im Zusammenhang mit Forschung, präklinischen Studien und klinischen Prüfungen; regulatorischen Risiken, einschließlich des Zeitpunkts und des Ergebnisses regulatorischer Einreichungen; Risiken bei Herstellung und Skalierung; der Abhängigkeit von Drittpartnern; dem Wettbewerb durch alternative Technologien; Risiken der Marktakzeptanz; Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum; sowie den Risiken, die unter der Überschrift Risikofaktoren auf den Seiten 44 bis 51 des Jahresinformationsformulars des Unternehmens vom 27. August 2024 erörtert werden, dessen Kopie im Profil des Unternehmens bei SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

i Rückenmarksverletzung, Glaukom

