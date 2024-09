NurExone Biologic erweitert globale Reichweite durch Präsentationen auf führenden Branchenkonferenzen

TORONTO und HAIFA, Israel, 12. September 2024 – NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX), (OTCQB: NRXBF), (Deutschland: J90) (das Unternehmen oder NurExone), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte Therapien für den milliardenschweren Markt der regenerativen Medizin (i) entwickelt, freut sich, seine Teilnahme an einer Reihe renommierter Konferenzen im Oktober bekannt zu geben. Diese Veranstaltungen werden die Fortschritte des Unternehmens in der Exosomentherapie präsentieren, sein Engagement für Innovationen in der regenerativen Medizin bekräftigen und die Sichtbarkeit bei großen Pharmaunternehmen erhöhen.

Im Oktober wird NurExone die World Orphan Drug Congress in Barcelona vom 22. bis 25. Oktober 2024 sponsern und dort präsentieren. Diese wichtige Veranstaltung vereint globale Führungskräfte im Bereich der Medikamentenentwicklung für seltene Krankheiten, mit einem Fokus auf Strategie, Interessenvertretung und Partnerschaften. NurExone wird seine wegweisenden Arbeiten zu exosomenbasierten Therapien vorstellen, die auf die Regeneration von Neuronen im Zentralnervensystem abzielen und zur Wiederherstellung der motorischen Funktionen nach akuten Rückenmarksverletzungen führen. Bemerkenswerterweise ist NurExone eines der wenigen Unternehmen, die die Orphan Drug Designation für akute Rückenmarksverletzungen erhalten haben. (ii)

Darüber hinaus wird Dr. Noa Avni, Forschungs- und Entwicklungsdirektorin von NurExone, auf dem Precision EV Forum 2024 in Cambridge, Großbritannien, vom 22. bis 23. Oktober 2024 präsentieren (EV bezieht sich auf Extrazelluläre Vesikel). Sie wird in der Sitzung mit dem Titel Annäherung an transnationale Herausforderungen für therapeutische EVs sprechen und zentrale Hürden bei der klinischen Anwendung von EV-basierten Therapien aufzeigen und die einzigartige Technologie und das Potenzial von NurExone vorstellen. Außerdem wird NurExone die Plenarsitzung: Produktion von EVs unter GMP-Bedingungen leiten, um seine Erfahrungen und Fähigkeiten bei der Übertragung von Technologien zur skalierbaren GMP-konformen Produktion von EVs für therapeutische Zwecke zu teilen.

Zuletzt wird NurExone auf dem Treffen der Israelischen Gesellschaft für Gen- und Zelltherapie (ISGCT 2024) im September in Israel präsentieren. Da die Gen- und Zelltherapie weltweit an Bedeutung gewinnt, ist NurExone stolz darauf, neben anderen führenden israelischen Forschern teilzunehmen, die bedeutende Beiträge zu Fortschritten in der Stammzellforschung, der Genombearbeitung und dem T-Zell-Engineering leisten.

Wie bereits angekündigt, wird Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, auch auf der Bioprocess International Conference in Boston sprechen, die vom 23. bis 26. September 2024 stattfindet. Auf dieser führenden Branchenveranstaltung wird Dr. Shaltiel das bahnbrechende ExoPTEN-Nanomedikament des Unternehmens vorstellen, eine potenzielle Behandlung für akute Rückenmarksverletzungen und andere Erkrankungen des Zentralnervensystems, einschließlich Glaukom. Dieser Auftritt unterstreicht den wachsenden Einfluss von NurExone im Bereich der exosomenbasierten Therapien für klinische Anwendungen.

Dr. Shaltiel kommentierte: Durch unsere Strategie der aktiven Teilnahme an renommierten Branchenkonferenzen wollen wir therapeutische Exosomen voranbringen und dazu beitragen, die kritischen Herausforderungen zu bewältigen, die derzeit in der Entwicklung von Behandlungen für Erkrankungen des Zentralnervensystems bestehen. Diese Veranstaltungen bieten uns wertvolle Gelegenheiten, uns mit Branchenkollegen auszutauschen, die Erfolge des Unternehmens zu präsentieren und potenzielle Kooperationen zu erkunden, während wir das therapeutische Potenzial von ExoPTEN für weitere Indikationen erweitern. Wir sind stolz darauf, unsere Fortschritte und Visionen mit der globalen wissenschaftlichen Gemeinschaft zu teilen.“

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV) und OTCQB gelistetes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch gesteuerte, exosomenbasierte Therapien entwickelt, die nicht-invasiv an Patienten verabreicht werden, die Verletzungen des Zentralnervensystems erlitten haben. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN zur Behandlung von akuten Rückenmarksverletzungen, konnte bei 75 % der Laborratten die motorischen Funktionen wiederherstellen, wenn es intranasal verabreicht wurde. ExoPTEN wurde von der FDA der Status eines Orphan Drug (Arzneimittel für seltene Krankheiten) verliehen. Die Technologieplattform von NurExone soll pharmazeutischen Unternehmen neuartige Lösungen bieten, die an nicht-invasive, zielgerichtete Wirkstoffabgabe für andere Indikationen interessiert sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie kann, wird, sollte, könnte, erwarten, planen, beabsichtigen, annehmen, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die negative oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Begriffe verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Teilnahme des Unternehmens an bevorstehenden Konferenzen, den Fokus der Präsentationen und die beabsichtigten Ergebnisse; die Präsentatoren auf den Konferenzen; das ExoPTEN-Nanomedikament des Unternehmens als potenzielle Behandlung für akute Rückenmarksverletzungen und andere Indikationen des Zentralnervensystems; die Zusammenarbeit des Unternehmens mit Partnern, Branchenführern, Forschern und Innovatoren; und die Plattformtechnologie von NurExone, die pharmazeutischen Unternehmen neuartige Lösungen für eine nicht-invasive, zielgerichtete Wirkstoffabgabe für andere Indikationen bietet.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter die allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen der Branchen und Länder, in denen wir tätig sind; die allgemeinen Marktbedingungen; die Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu sichern; Partnerschaften, die ihre beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und sein Geschäft haben; Patente, die die Technologie von NurExone schützen; dass die Arzneimittelprodukte des Unternehmens die beabsichtigten Vorteile und Wirkungen haben; dass das Unternehmen Fortschritte durch neue Partnerschaften und Technologien machen wird, um der Kommerzialisierung seiner Produkte näherzukommen; dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens neuartig und erfinderisch sind; dass das geistige Eigentum die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und sein Geschäft hat; dass Exosomen eine ideale und natürliche Wahl für die Wirkstoffabgabe werden; dass das Unternehmen Fortschritte im Herstellungsprozess von Exosomen macht; dass Exosomen ein enormes Potenzial für die regenerative Medizin besitzen; dass die Produktionsmethoden des Unternehmens weiterhin zuverlässig sind; dass das Unternehmen bei der Optimierung seiner Exosomenproduktion flexibel bleiben wird; dass Exosomen als ausgezeichnetes, zielgerichtetes System für die Wirkstoffabgabe dienen werden; dass das Unternehmen den Weg zu Behandlungen in der regenerativen Medizin für eine Vielzahl klinischer Indikationen ebnen wird, sowohl durch das Unternehmen selbst als auch durch zukünftige Kooperationspartner; dass das Unternehmen an den bevorstehenden Konferenzen teilnehmen wird, die Präsentationen auf das hier genannte Thema fokussieren und die Präsentationen die beabsichtigten Ergebnisse auf das Unternehmen und sein Geschäft haben werden; dass das ExoPTEN-Nanomedikament des Unternehmens eine potenzielle Behandlung für akute Rückenmarksverletzungen und andere Indikationen des Zentralnervensystems ist; dass das Unternehmen mit Kooperationspartnern, Branchenführern, Forschern und Innovatoren zusammenarbeiten wird; und dass die Plattformtechnologie von NurExone pharmazeutischen Unternehmen neuartige Lösungen bieten wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem frühen Entwicklungsstadium des Unternehmens; dem bisherigen Fehlen von Einnahmen; staatlichen Vorschriften; der Marktakzeptanz seiner Produkte; dem raschen technologischen Wandel; der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; dem Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens; der Abhängigkeit von den strategischen Partnern des Unternehmens; der Tatsache, dass die präklinische Wirkstoffentwicklung unsicher ist und die Wirkstoffkandidaten des Unternehmens möglicherweise nie in klinische Studien überführt werden; der Tatsache, dass die Ergebnisse von präklinischen Studien und frühen klinischen Studien möglicherweise nicht die Ergebnisse späterer klinischer Studien vorhersagen; das unsichere Ergebnis, die Kosten und der Zeitrahmen der Produktentwicklungsaktivitäten, präklinischen Studien und klinischen Studien des Unternehmens; das unsichere klinische Entwicklungsverfahren, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien möglicherweise kein wirksames Design haben oder keine positiven Ergebnisse erzielen; die potenzielle Unfähigkeit, die behördliche Zulassung für die Wirkstoffkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Einführung konkurrierender Medikamente, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind als die Wirkstoffkandidaten des Unternehmens oder diesen in anderer Weise überlegen sind; dass die Einleitung, Durchführung und der Abschluss präklinischer Studien und klinischer Studien verzögert, negativ beeinflusst oder durch unvorhergesehene Probleme beeinträchtigt werden könnten; die potenzielle Unfähigkeit, eine ausreichende Finanzierung zu erhalten; die potenzielle Unfähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für die Wirkstoffkandidaten des Unternehmens zu erlangen oder aufrechtzuerhalten; dass die NurExone-Plattformtechnologie pharmazeutischen Unternehmen keine neuartigen Lösungen bieten kann; Risiken, dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben; die Unfähigkeit des Unternehmens, Partnerschaften zu realisieren; das Risiko, dass Exosomen nicht zu einer idealen und/oder natürlichen Wahl für die Wirkstoffabgabe werden; das Risiko, dass das Unternehmen keine Fortschritte im Herstellungsprozess von Exosomen erzielen kann; das Risiko, dass Exosomen keine tragfähige Option in der regenerativen Medizin sein werden; das Risiko, dass die Produktionsmethoden des Unternehmens unzuverlässig werden; das Risiko, dass das Unternehmen nicht flexibel bei der Optimierung seiner Exosomenproduktionsmethoden sein wird; das Risiko, dass Exosomen nicht als zielgerichtetes System für die Wirkstoffabgabe dienen werden; das Risiko, dass das Unternehmen nicht den Weg für regenerative Medizinbehandlungen für eine Vielzahl klinischer Indikationen ebnen kann, entweder durch das Unternehmen selbst oder durch zukünftige Kooperationspartner; das Risiko, dass das Unternehmen nicht an den bevorstehenden Konferenzen teilnehmen kann, dass sich der Inhalt der Präsentationen ändert und/oder die Präsentationen nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben; das Risiko, dass das ExoPTEN-Nanomedikament des Unternehmens nicht als potenzielle Behandlung für akute Rückenmarksverletzungen und/oder andere Indikationen des Zentralnervensystems funktioniert; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, bei den Konferenzen oder überhaupt mit Kooperationspartnern, Branchenführern, Forschern und/oder Innovatoren zusammenzuarbeiten; das Risiko, dass die NurExone-Plattformtechnologie pharmazeutischen Unternehmen keine neuartigen Lösungen für eine nicht-invasive, zielgerichtete Wirkstoffabgabe für andere Indikationen bieten kann; und die unter der Überschrift Risk Factors auf den Seiten 29 bis 36 des Jahresinformationsformulars des Unternehmens vom 30. März 2023 diskutierten Risiken, eine Kopie davon ist im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht unangemessen auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

