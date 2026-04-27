NurExone erhält australisches Patent für die Herstellung von aus Stammzellen gewonnenen Exosomen

Forscher des Sheba Medical Center stellt auf der ISCEV@Denver die Arbeiten von NurExone zur Regeneration des Sehnervs mittels Exosomen vor

TORONTO, Ontario und HAIFA, Israel, 27. April 2026 — NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt, ist erfreut ein neues Patent bekannt zu geben. Es deckt die Produktion extrazellulärer Vesikel aus Stammzellen ab, und wurde von der zuständigen Patentbehörde IP Australia erteilt.

Das Patent mit der australischen Patent Nr. 2020303456 wurde am 23. April 2026 erteilt und wird von der Technion Research and Development Foundation Limited gehalten. Das Patent bezieht sich auf eine Technologie, die exklusiv an NurExone lizenziert ist, und wird voraussichtlich bis zum 10. Juni 2040 in Kraft bleiben. Das gilt unter dem Vorbehalt der Zahlung der anfallenden Patentgebühren.

Konsistenz ist einer der wichtigsten Werttreiber in der Bioproduktion, äußerte der CEO von NurExone, Dr. Lior Shaltiel im Rahmen der Patenterteilung. Dieses Patent unterstützt unsere Strategie, unsere Kerntechnologien zu schützen, die die skalierbare, reproduzierbare Produktion hochwertiger Exosomen ermöglichen, die für die therapeutische Entwicklung erforderlich sind. Während wir weitere Schritte zum Aufbau von Produktionskapazitäten unternehmen, einschließlich unserer kürzlich bekannt gegebenen Absichtserklärung mit dem in den USA ansässigen Unternehmen BioXtek, arbeiten wir parallel auch daran, die Technologien zu schützen, die eine skalierbare und zuverlässige Exosomenproduktion unterstützen.

Das Patent erweitert zudem die internationale Patentfamilie von NurExone, die die Produktion extrazellulärer Vesikel aus Stammzellen abdeckt. Es folgt auf zuvor bekannt gegebene Patenterteilungen in Israel und den Vereinigten Staaten. Weitere Anmeldungen in anderen Jurisdiktionen werden derzeit geprüft. Diese Entwicklung spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, einen breiten, strategisch ausgerichteten Schutz des geistigen Eigentums in wichtigen kommerziellen, regulatorischen und Produktionsmärkten zu sichern. Damit baut NurExone seine Exosomen-Bioproduktionstechnologie konsequent auf.

Wissenschaftliche Präsentation zum regenerativen Potenzial von ExoPTEN bei Schäden am Sehnerv

Der Einsatz von NurExones ExoPTEN in Modellen geschädigter Sehnerven wird in einer kommenden wissenschaftlichen Präsentation von Dr. Ifat Sher und Prof. Ygal Rotenstreich vom Goldschleger Eye Institute am Sheba Medical Center vorgestellt. Die Präsentation findet bei ISCEV@Denver statt. Hierbei handelt es sich um ein Treffen der Western Hemisphere Division of the International Society for Clinical Electrophysiology of Vision, das im Vorfeld des ARVO Annual Meeting abgehalten wird. Die Präsentation ist unter dem Titel ERG as a Functional Biomarker for Monitoring Optic Nerve Regeneration in a Rat Model of Optic Nerve Crush für den 2. Mai 2026 im Colorado Convention Center in Denver geplant. Die Forschung wurde im Rahmen eines Kooperationsprogramms zwischen NurExone und dem Sheba Medical Center durchgeführt. Sie konzentriert sich auf die präklinische Bewertung von Therapien zur Regeneration des Sehnervs.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV), OTCQB und in Frankfurt gelistetes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt, ExoPTEN, zeigte starke präklinische Daten, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervverletzungen unterstützen. Regulatorische Meilensteine, einschließlich des Erhalts der Orphan-Drug-Zulassung, erleichtern die Roadmap des Unternehmens in Richtung klinischer Studien in den USA und Europa. Das Unternehmen geht davon aus, dass es Lösungen für Unternehmen kommerziell anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Abgabesystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone gründete mit Exo-Top Inc. eine US-Tochtergesellschaft, um seine Aktivitäten und Wachstumsstrategie in Nordamerika zu verankern.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview können Sie sich dieses Video Who is NurExone? ansehen. Oder Sie besuchen www.nurexone.com und folgen NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook, oder YouTube.

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E-Mail: info@nurexone.com

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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie kann, wird, sollte, könnte, erwarten, planen, beabsichtigen, vorhersehen, glauben, schätzen, prognostizieren, Potenzial oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die erwartete Dauer des Schutzes des australischen Patents (einschließlich des erwarteten Ablaufdatums, vorbehaltlich der Zahlung anfallender Verlängerungsgebühren); die Strategie und Pläne des Unternehmens zum Schutz und zur Erweiterung seines Portfolios an geistigem Eigentum in mehreren Jurisdiktionen; die Strategie und Pläne des Unternehmens im Zusammenhang mit Produktionskapazitäten und skalierbarer Produktion; sowie Aussagen zur Entwicklung, zum regulatorischen Pfad, zum erwarteten Zeitrahmen und Fortschritt klinischer Studien sowie zur möglichen zukünftigen Kommerzialisierung der Produktkandidaten und Technologien des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich Annahmen hinsichtlich: der Fähigkeit des Unternehmens, Patentrechte wie erforderlich aufrechtzuerhalten und zu verlängern; der fortgesetzten Verfügbarkeit von Ressourcen (einschließlich Personal, Kapital und Drittanbietern), die notwendig sind, um die Entwicklungs- und Produktionspläne des Unternehmens zu verfolgen; sowie der Genauigkeit und fortdauernden Relevanz der vom Unternehmen veröffentlichten wissenschaftlichen und regulatorischen Informationen.

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9 Mezada Street, BSR 3 Tower, 30 Fl.

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