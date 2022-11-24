NurExone gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt und stellt Unternehmensupdate bereit

TORONTO, Ontario und HAIFA, Israel, 1. Juni 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien entwickelt, freut sich, seine Finanzergebnisse für das am 31. März 2026 endende erste Quartal bekanntzugeben und ein Unternehmensupdate zu den jüngsten Aktivitäten und bevorstehenden Meilensteinen bereitzustellen.

Der vollständige Satz der ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüsse des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2026 sowie die begleitende Stellungnahme und Analyse des Managements können über die Website des Unternehmens unter www.nurexone.com und sein SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca abgerufen werden.

Wesentliche geschäftliche Höhepunkte

– Am 30. Januar 2026 gab das Unternehmen die Ernennung von Herrn Eyal Gabbai in seinen Verwaltungsrat bekannt, wodurch Erfahrung in groß angelegten Gesundheitssystemen und Kapitalmärkten eingebracht wird. Herr Gabbai ersetzte Dr. Gadi Riesenfeld, der das Unternehmen weiterhin als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats unterstützen wird.

– Am 10. Februar 2026 gab das Unternehmen positive Ergebnisse einer unabhängigen proteomischen Analyse bekannt, die am Technion – Israel Institute of Technology durchgeführt wurde. Die Studie bewertete mehrere Produktionschargen der Exosomen von NurExone und bestätigte die Konsistenz von Charge zu Charge durch einen wiederholbaren Protein-Fingerabdruck. Durch die Unterstützung der Bereitschaft des Unternehmens in den Bereichen Chemie, Herstellung und Kontrollen (CMC), einer kritischen Voraussetzung für einen potenziellen Antrag auf Zulassung eines Prüfpräparats, bringen diese Ergebnisse die Herstellungs- und regulatorische Roadmap des Unternehmens voran.

– Am 10. März 2026 schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung März 2026) von Einheiten des Unternehmens ab (jeweils eine Einheit März 2026) durch die Ausgabe von insgesamt 1.295.222 Einheiten März 2026. Jede Einheit März 2026 wurde zu einem Preis von C$0,68 pro Einheit März 2026 ausgegeben, wodurch Bruttoerlöse von insgesamt etwa US$642 Tausend (C$881 Tausend) erzielt wurden, bei Ausgabekosten von etwa US$9 Tausend (C$12 Tausend). Jede Einheit März 2026 bestand aus (i) einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und (ii) einem Kaufwarrant auf Stammaktien (jeweils ein Warrant März 2026). Jeder Warrant März 2026 berechtigt seinen Inhaber, für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum, vorbehaltlich einer Beschleunigung, eine Stammaktie zu einem Preis von C$0,85 pro Stammaktie zu erwerben. Wenn der tägliche volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der Stammaktien an der TSX Venture Exchange (TSXV) für einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen C$1,70 erreicht oder übersteigt, kann das Unternehmen nach schriftlicher Mitteilung an die Inhaber der Warrants März 2026 (die Beschleunigungsmitteilung zum Angebot März 2026) das Ablaufdatum der Warrants März 2026 auf das Datum beschleunigen, das 30 Tage nach dem Datum der Beschleunigungsmitteilung zum Angebot März 2026 liegt. Wenn die Warrants März 2026 bis zum beschleunigten Ablaufdatum nicht ausgeübt werden, verfallen die Warrants März 2026 und haben keine weitere Kraft oder Wirkung. Alle im Rahmen der Privatplatzierung März 2026 ausgegebenen Wertpapiere wurden vorbehaltlich der geltenden gesetzlichen Haltefristen ausgegeben.

– Am 26. März 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass seine Tochtergesellschaften Exo-Top Inc. (Exo-Top) und NurExone Biologic Ltd. eine Unterlizenzvereinbarung abgeschlossen haben, mit der Exo-Top bestimmte Rechte im Rahmen der bestehenden Technologielizenzvereinbarung des Unternehmens mit Technion Research and Development Foundation Ltd. und Ramot, dem Technologietransferunternehmen der Universität Tel Aviv, gewährt werden. Die Unterlizenz etabliert ferner die Rolle von Exo-Top in der US-Strategie von NurExone und soll künftige Herstellungs-, Entwicklungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten für naive Exosomen in Nordamerika unterstützen.

– Am 27. März 2026 wurde das Unternehmen bei der in Barcelona abgehaltenen BOLD Awards VII Gala mit dem ersten Platz in der Kategorie Healthcare ausgezeichnet, in Anerkennung der Arbeit von NurExone an der Entwicklung exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems.

Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026

– Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf US$0,63 Millionen, verglichen mit US$0,62 Millionen im selben Quartal 2025, was in erster Linie die fortlaufende Weiterentwicklung der Entwicklungsprogramme des Unternehmens widerspiegelt.

– Die allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf US$1,13 Millionen, verglichen mit US$1,08 Millionen im selben Quartal 2025, was in erster Linie höhere aktienbasierte Vergütungen und laufende Geschäftsaktivitäten widerspiegelt.

– Die Nettofinanzaufwendungen beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf US$0,01 Millionen, verglichen mit Finanzerträgen von US$0,02 Millionen im selben Zeitraum 2025, hauptsächlich aufgrund einer geringeren Neubewertung von Lizenzgebühren im Rahmen der geänderten Vereinbarung mit Wirkung ab Q1 2025.

– Der Nettoverlust für das erste Quartal 2026 belief sich auf US$1,77 Millionen, verglichen mit einem Nettoverlust von US$1,68 Millionen im selben Quartal 2025, hauptsächlich aufgrund höherer Betriebskosten.

Unternehmerische Höhepunkte und Geschäftsupdate

– Am 7. April 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass Exo-Top eine unverbindliche Absichtserklärung (das BioXtek LOI) mit der in Florida ansässigen BioXtek Inc. (BioXtek) abgeschlossen hat, um eine strategische Partnerschaft mit Schwerpunkt auf der Herstellung und Kommerzialisierung von Exosomen zu prüfen. Das BioXtek LOI legt einen Rahmen für die Verhandlung einer Partnerschaft fest, die die US-GMP-Herstellung, die klinische Versorgung und die potenzielle Kommerzialisierung von aus Knochenmark gewonnenen mesenchymalen Stammzell-Exosomen unterstützt. Das BioXtek LOI ist unverbindlich und soll einen Rahmen für weitere Gespräche bieten. Eine potenzielle strategische Partnerschaft bleibt den üblichen Bedingungen vorbehalten, einschließlich des zufriedenstellenden Abschlusses der Due Diligence, der Verhandlung und Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung, des Erhalts erforderlicher gesellschaftsrechtlicher Genehmigungen sowie des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Annahme durch die TSXV. Zum Datum dieses Dokuments wurde keine endgültige Vereinbarung unterzeichnet, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Gespräche zu einer abgeschlossenen Transaktion führen werden.

– Am 27. April 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass das australische Patent Nr. 2020303456 mit dem Titel Production of extracellular vesicles from stem cells mit Wirkung zum 23. April 2026 erteilt wurde. Das Patent wird von der Technion Research and Development Foundation gehalten und ist exklusiv an das Unternehmen lizenziert. Es wird erwartet, dass das Patent bis zum 10. Juni 2040 in Kraft bleibt und das Portfolio an geistigem Eigentum des Unternehmens weiter stärkt, nachdem zuvor entsprechende Patente in Israel und den Vereinigten Staaten erteilt wurden.

– Am 19. Mai 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass das koreanische Ministerium für geistiges Eigentum eine Mitteilung über die Patenterteilung für eine Patentanmeldung erlassen hat, die ExoPTEN, den führenden therapeutischen Kandidaten des Unternehmens, abdeckt. Die Patentanmeldung deckt wesentliche Aspekte von ExoPTEN ab, einschließlich der Verwendung von Exosomen als natürliches Wirkstoffabgabesystem, um eine auf PTEN abzielende Behandlung für Nervenverletzungen zu transportieren.

Kommentar des CEO

Während des Quartals und des anschließenden Zeitraums haben wir weiterhin wichtige wertschaffende Meilensteine in den regulatorischen, IP- und Kommerzialisierungsstrategien von NurExone vorangetrieben, sagte Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer von NurExone. Jeder dieser Schritte hilft uns, eine stärkere Grundlage für ExoPTEN, unseren führenden therapeutischen Kandidaten, zu schaffen, während wir das Potenzial unserer Exosomenplattform über zusätzliche therapeutische und kommerzielle Möglichkeiten hinweg weiter ausbauen.

Kommentar des CFO

Unser erstes Quartal spiegelt eine weiterhin disziplinierte Zuweisung von Ressourcen auf unsere zentralen Entwicklungsprioritäten wider, sagte Eran Ovadya, Chief Financial Officer von NurExone. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, finanzielle Flexibilität zu wahren und gleichzeitig die Umsetzung unserer klinischen, regulatorischen und operativen Meilensteine zu unterstützen.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSXV, OTCQB und in Frankfurt notiertes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt, ExoPTEN, hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Schäden des Rückenmarks und des Sehnervs unterstützen. Regulatorische Meilensteine, einschließlich des Erhalts der Orphan-Drug-Designation, erleichtern die Roadmap des Unternehmens in Richtung klinischer Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top, eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanische Aktivität und Wachstumsstrategie zu verankern.

Für zusätzliche Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie sich bitte Who is NurExone? an, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

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Investor and Media Relations – Vereinigte Staaten

215 Park Ave S, Suite 1905

New York, NY 10003

Telefon: 212-845-4200

E-Mail: nurexone@russopartnersllc.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations – Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie may, will, should, could, expect, plan, intend, anticipate, believe, estimate, predict, potential und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: die CMC- und regulatorische Bereitschaft des Unternehmens sowie den möglichen Fortschritt in Richtung eines Antrags auf Zulassung eines Prüfpräparats und klinischer Studien; die erwarteten Vorteile und möglichen nächsten Schritte, die sich aus den am 10. Februar 2026 bekannt gegebenen Ergebnissen zur proteomischen Chargenkonsistenz ergeben; die erwarteten strategischen, Herstellungs-, Entwicklungs- und Kommerzialisierungsvorteile der Unterlizenzvereinbarung mit Exo-Top Inc.; die Verhandlung, den Zeitpunkt, den möglichen Abschluss und die potenziellen Vorteile einer endgültigen Vereinbarung oder Transaktion, die sich aus dem unverbindlichen LOI mit BioXtek Inc. ergeben; die erwarteten Vorteile des Patentportfolios des Unternehmens, einschließlich der australischen Patenterteilung und der koreanischen Mitteilung über die Patenterteilung, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Schutzrechte an geistigem Eigentum in mehreren Jurisdiktionen zu erlangen, aufrechtzuerhalten und auszuweiten; die Kommerzialisierungsstrategie und Plattformmöglichkeiten des Unternehmens; und die Fähigkeit des Unternehmens, finanzielle Flexibilität zu wahren und gleichzeitig klinische, regulatorische und operative Meilensteine voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Datum dieser Pressemitteilung, einschließlich Annahmen in Bezug auf: die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital, Personal und Drittanbietern zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen; dass präklinische und analytische Daten die Weiterentwicklung der Entwicklungsprogramme des Unternehmens weiterhin unterstützen werden; dass regulatorische Interaktionen und erforderliche Genehmigungen innerhalb der erwarteten Zeitpläne erfolgen werden; dass Technologietransfer, Hochskalierung der Herstellung und operative Aktivitäten in Nordamerika wie vorgesehen verlaufen werden; dass alle erforderlichen Formalitäten, Gebühren und Erhaltungsschritte im Zusammenhang mit Patenterteilungen abgeschlossen werden; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, eine endgültige Vereinbarung mit BioXtek Inc. zu akzeptablen Bedingungen zu verhandeln und abzuschließen, sofern überhaupt; und dass das Unternehmen weiterhin in der Lage sein wird, Ressourcen in disziplinierter Weise im Einklang mit seinen erklärten Prioritäten zuzuweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, ohne Einschränkung: Entwicklungsrisiken in einem frühen Stadium; das Risiko, dass präklinische und analytische Ergebnisse keine Vorhersagekraft für klinische Ergebnisse haben; Zeitpunkt und Ergebnisse regulatorischer Prüfungen; Risiken im Zusammenhang mit der Hochskalierung der Herstellung und CMC; Finanzierungs- und Marktbedingungen; Abhängigkeit von Drittpartnern, Lieferanten und Gegenparteien; Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, einschließlich Aufrechterhaltung, Durchsetzung und potenziellen Anfechtungen von Patentrechten; das Risiko, dass keine endgültige Vereinbarung mit BioXtek Inc. erzielt wird und dass keine im LOI vorgesehene Transaktion abgeschlossen wird; sowie die Risiken, die unter der Überschrift Risk Factors auf den Seiten 44 bis 51 des Annual Information Form des Unternehmens vom 27. August 2024 erörtert werden, von dem eine Kopie unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und Leser sollten sich nicht unangemessen auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, außer wie gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: money.tmx.com/en/quote/NRX/news/5787245889623759

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9 Mezada Street, BSR 3 Tower, 30 Fl.

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email : info@nurexone.com

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