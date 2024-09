NurExone mit Studienerfolg bei Rückenmarksverletzungen: Behandlung bis zu sieben Tage nach dem Trauma möglich

Bei Rückenmarksverletzungen zählt jede Minute, denn beschädigte Nervenbahnen können durch die Narbenbildung nicht von selbst heilen. Eine aktuelle präklinische Studie von NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) hat jedoch gezeigt, dass die innovative Exosomen-Therapie ExoPTEN eine Behandlung auch noch bis zu einer Woche nach der Verletzung ermöglichen könnte.

Die potenzielle Zielgruppe hierfür ist groß: Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO erleiden jährlich bis zu 500.000 Menschen weltweit traumatische Rückenmarksverletzungen. Das zentrale Nervensystem, das das Rückenmark umfasst, spielt eine zentrale Rolle bei der Übermittlung von Signalen zwischen Gehirn und Körper. Wird das Rückenmark beschädigt, kann dies zu schwerwiegenden und oft irreversiblen Einschränkungen führen.

Das größte Problem besteht darin, dass die Nervenzellen im Rückenmark keine neuen Axone¹ bilden können, um die zerstörten Nervenfasern zu ersetzen. Zudem vernarbt das Gewebe schnell, was die Regeneration zusätzlich erschwert. Schnelles Handeln ist entscheidend, um dauerhafte Schäden, wie eine Querschnittslähmung, zu verhindern.

ExoPTEN: Erweiterung des Behandlungszeitraums

Die präklinischen Ergebnisse von NurExone Biologic Inc. mit dem Wirkstoff ExoPTEN eröffnen neue Möglichkeiten für Betroffene. In einer Studie wurde ExoPTEN mit einem Fluoreszenzmarker versehen und Ratten zu verschiedenen Zeitpunkten nach einer Rückenmarksverletzung verabreicht: unmittelbar nach der Verletzung (Tag 0) sowie drei, fünf und sieben Tage danach. Die Forscher verglichen diese Gruppen mit einer unbehandelten Kontrollgruppe, um die Anreicherung von ExoPTEN im verletzten Gewebe zu beobachten.

Mithilfe der In-vivo-Bildgebung (IVIS) zeigte sich, dass ExoPTEN sich fortlaufend an der Verletzungsstelle ansammelte. Besonders bemerkenswert war, dass spätere Verabreichungen sogar zu höheren Konzentrationen führten. Die höchste Anreicherung wurde bei den Tieren beobachtet, die sieben Tage nach der Verletzung behandelt wurden.

Erweitertes Zeitfenster für die Behandlung

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass ExoPTEN auch eine Woche nach einer Rückenmarksverletzung noch gezielt wirkt. Dies könnte die Flexibilität der Behandlungsansätze erheblich erweitern und die Heilungschancen von Patienten verbessern. Zudem könnte der Ansatz die Zahl der Patienten, die für klinische Studien infrage kommen, erheblich erhöhen. Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone Biologic Inc., erklärte dazu: Mit einer geschätzten jährlichen Inzidenz von 250.000 bis 500.000 Fällen weltweit und der Tatsache, dass viele Patienten nicht sofort behandelt werden können, bietet eine Therapie, die bis zu sieben Tage nach der Verletzung wirksam ist, enormes Potenzial.

———-

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler NurExone oder Nebenwerte.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen:

¹ www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/axonrepair-6557.php

² www.globenewswire.com/en/news-release/2024/09/06/2942347/0/en/NurExone-Demonstrates-Extended-Therapeutic-Window-of-ExoPTEN-Post-Spinal-Cord-Injury-in-Preclinical-Study.html

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

Deutschland

email : ereuter@dr-reuter.eu

Pressekontakt:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

email : ereuter@dr-reuter.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

PLAN-B NET ZERO gründet PLAN-B NET ZERO GREEN HYDROGEN GmbH: Fokus auf grünen Wasserstoff und E-Methanol Die Housekeeping Akademie startet für die Hotellerie neues Online-Programm „Housekeeping Excellence“