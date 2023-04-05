NurExone plant die Errichtung der ersten kommerziellen Produktionsanlage in den USA in Indiana

Sichert sich ein Anreizangebot von bis zu 255.000 US-Dollar zur Aufnahme der Tätigkeit in Indianapolis

TORONTO und HAIFA, Israel und INDIANAPOLIS, 16. Sept. 2025 – NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen), ein biopharmazeutischer Innovator im Bereich exosomenbasierter regenerativer Therapien, freut sich bekannt zu geben, dass seine US-Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. (Exo-Top) plant, ihre erste US-amerikanische kommerzielle Exosomen-Produktionsanlage in Indianapolis, Indiana, zu errichten.

Die Anlage in Indianapolis würde als Produktionsbasis von Exo-Top in den USA dienen und den proprietären Exosomen-Produktionsprozess von NurExone auf den amerikanischen Markt übertragen. Der GMP-konforme Standort würde Exosomen sowohl für die therapeutische Pipeline von NurExone als auch für eine wachsende Business-to-Business-Chance im Bereich regenerative Ästhetik produzieren.

Indianas Engagement für den Aufbau seines Life-Sciences-Clusters, herausragende Logistik und attraktive Anreize machen Indianapolis zum idealen Zuhause für Exo-Top, und wir fühlen uns geehrt, mit Unterstützung des Indiana Office of Commerce eine Expansion nach Indiana in Betracht zu ziehen, sagte Jacob Licht, CEO von Exo-Top. Durch den Beitritt zu diesem Ökosystem würden wir zu Indianas Wachstum im Bereich Biomanufacturing beitragen und gleichzeitig eine US-Basis für unsere therapeutischen und kommerziellen Programme sichern.

Indiana wäre ein natürlicher Standort für die US-Niederlassung von Exo-Top, und wir freuen uns auf die potenziellen hochwertigen Arbeitsplätze und lokalen wirtschaftlichen Vorteile, die diese Investition schaffen würde, sagte Handelssekretär David Adams. Der Bundesstaat bietet die richtigen Rahmenbedingungen für Exo-Top, um die Produktion zu skalieren und die US-Lieferkette von NurExone zu stärken.

Indiana beherbergt einen der größten Life-Sciences-Sektoren in den USA, der jährlich mehr als 99 Milliarden Dollar an wirtschaftlicher Leistung generiert (i) und seit 2019 über 1,5 Milliarden Dollar an Risikoinvestitionen angezogen hat (ii). Die Beschäftigung in der Branche ist fast siebenmal schneller gewachsen als im privaten Sektor insgesamt, unterstützt von globalen Ankerunternehmen wie Eli Lilly und einer hochentwickelten Logistikinfrastruktur (iii). Diese Stärken machen Indiana zu einem strategischen und attraktiven Standort für Unternehmen wie Exo-Top, die sich auf Skalierung vorbereiten.

Die potenziellen neuen Aktivitäten von Exo-Top in Indianapolis würden die nordamerikanische Präsenz von NurExone verankern und die Fortschritte des Unternehmens hin zu den ersten klinischen Studien am Menschen mit ExoPTEN sowie die Pläne für ein Uplisting an einer großen US-Börse ergänzen.

Über das Indiana Office of Commerce

Das Office of Commerce des Bundesstaates Indiana wurde von Gouverneur Mike Braun eingerichtet, um die wirtschaftlichen Entwicklungsbemühungen des Staates zu bündeln und zu beschleunigen. Es wird von Indianas Handelssekretär David J. Adams geleitet.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV), OTCQB und in Frankfurt notiertes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt, ExoPTEN, hat starke präklinische Daten gezeigt, die ein klinisches Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen belegen – beide Märkte in Milliardenhöhe (iv). Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Erteilung der Orphan-Drug-Bezeichnung, ebnen den Weg zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Firmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven, zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanische Aktivität und Wachstumsstrategie zu verankern.

Für zusätzliche Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie sich Who is NurExone? (www.youtube.com/watch?v=edhPbEm_2NU&feature=youtu.be) an, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Herr Jacob Licht

Chief Executive Officer (ExoTOP)

Telefon: +1 240 421 9755

E-Mail: jacob@nurexone.com

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations – Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations – USA

Telefon: +1 978-857-5075

E-Mail: aeriksen@allelecapital.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wann immer möglich, wurden Wörter wie kann, wird, sollte, könnte, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die Verneinung oder andere Varianten dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Formulierungen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: die Errichtung einer kommerziellen Exosomen-Produktionsanlage von NurExone in Indianapolis, Indiana, und deren Vorteile; den Fortschritt des Unternehmens hin zu klinischen Studien am Menschen; prognostizierte Business-to-Business-Chancen im Bereich regenerative Ästhetik; den Erhalt und die Nutzung von Arbeitskräfteunterstützung durch die Indy Economic Development Corporation der Stadt Indianapolis und die EmployIndy Business and Recruitment Solutions-Initiative; sowie die Plattformtechnologie von NurExone, die neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimalinvasiven zielgerichteten Arzneimittelverabreichungen für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die derzeitigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter: dass NurExone eine kommerzielle Exosomen-Produktionsanlage in Indianapolis, Indiana, errichten und die Vorteile daraus ziehen wird; dass das Unternehmen Fortschritte hin zu klinischen Studien am Menschen machen wird; dass das Unternehmen Arbeitskräfteunterstützung von der Indy Economic Development Corporation der Stadt Indianapolis und der EmployIndy Business and Recruitment Solutions-Initiative erhalten und nutzen wird; und dass die Plattformtechnologie von NurExone neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bieten wird, die an minimalinvasiven zielgerichteten Arzneimittelverabreichungen für andere Indikationen interessiert sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erörterten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: der frühen Entwicklungsphase des Unternehmens; fehlenden Einnahmen bis heute; der inhärenten Unsicherheit präklinischer Arzneimittelentwicklungen, einschließlich des Risikos, dass Produktkandidaten nicht in klinische Studien überführt oder nicht von den Behörden zugelassen werden; der Möglichkeit, dass Ergebnisse präklinischer Studien und Frühphasenstudien spätere Ergebnisse nicht vorhersagen; dem unsicheren Zeitplan, den Kosten und Ergebnissen präklinischer und klinischer Entwicklungsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit dem Prozess klinischer Studien, einschließlich möglicher Verzögerungen oder des Scheiterns bei effektivem Studiendesign oder positiven Ergebnissen; dem Unvermögen, erforderliche Zulassungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; begrenzter Marktakzeptanz der Produkte des Unternehmens, selbst wenn sie zugelassen sind; dem möglichen Aufkommen konkurrierender Therapien, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind; schnellem technologischen Wandel, der die Relevanz der Technologien des Unternehmens beeinträchtigen könnte; der Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal und strategischen Partnern; dem Unvermögen, ausreichende Finanzierung zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit dem Schutz des geistigen Eigentums; der Möglichkeit, dass die Technologien des Unternehmens, einschließlich seiner exosomenbasierten Plattformen, nicht die beabsichtigte therapeutische Wirkung erzielen; dem Unvermögen, exosomenbasierte Produkte für die klinische Nutzung herzustellen oder zu skalieren; begrenzter Anwendung in regenerativer Medizin oder Zelltherapien; mangelnder wachsender klinischer Nachfrage in Zielindikationen; dem Scheitern, geplante Entwicklungsmeilensteine zu erreichen oder kommerzielle Durchbrüche zu erzielen; dem Unvermögen des Unternehmens, langfristigen Schutz seines geistigen Eigentums und/oder Herstellungsverfahrens sicherzustellen; dem Risiko, dass die Exosomen des Unternehmens nicht regenerativ sein werden; dem Risiko, dass das Unternehmen und Exo-Top nicht in klinische und/oder kommerzielle Phasen voranschreiten, keine kommerzielle Produktion und/oder keinen Business-to-Business-Exosomenvertrieb starten, keine Skalierbarkeit erreichen und/oder ihre Herstellungsverfahren nicht weiterentwickeln; dem Risiko, dass das Unternehmen die Optimierung der Herstellungsprozesse und Analysemethoden von ExoPTEN nicht vorantreiben wird; dem Risiko, dass das Unternehmen keine regulatorischen Einreichungen vorbereitet; dem Risiko, dass das Unternehmen keine klinischen Studien am Menschen starten wird; dem Risiko, dass NurExone keine kommerzielle Exosomen-Produktionsanlage in Indianapolis, Indiana, oder überhaupt errichten und/oder daraus keine Vorteile ziehen wird; dem Risiko, dass das Unternehmen keine Arbeitskräfteunterstützung von der Indy Economic Development Corporation der Stadt Indianapolis und der EmployIndy Business and Recruitment Solutions-Initiative erhalten und/oder nutzen wird; und dass die Plattformtechnologie von NurExone keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen bieten wird, die an minimalinvasiven zielgerichteten Arzneimittelverabreichungen für andere Indikationen interessiert sind; sowie die unter der Überschrift Risk Factors auf den Seiten 44 bis 51 des Jahresinformationsformulars des Unternehmens vom 27. August 2024 erörterten Risiken, eine Kopie davon ist im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf dem basieren, was das Management für angemessene Annahmen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

