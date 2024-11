O3 Mining beginnt mit Bohrungen auf Globexs Royalty-Claims Florence und Cameron

21. November 2024. Rouyn-Noranda, Quebec, Kanada / IRW-Press / GLOBEX MINING ENTERPRISES INC. (GMX – Toronto Stock Exchange, G1MN – Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf und Quotrix Börse Düsseldorf und GLBXF – OTCQX International in den USA) freut sich, den Aktionären mitteilen zu können, dass O3 Mining Inc. (OIII-TSXV, OIIIF-OTCQX) ein 8.000 Bohrmeter umfassendes Explorationsprogramm mit zwei Bohrgeräten auf den Abschnitten Cameron und Florence ihres Projekts Kinebik eingeleitet hat, das sich über eine Streichlänge von 55 Kilometern des goldhaltigen Trends Casa-Berardi in Quebec, nordwestlich von Lebel-sur-Quevillon, erstreckt. Der Trend Casa-Berardi ist der Standort mehrerer großer Goldlagerstätten, darunter die Goldlagerstätte Casa Berardi mit über 5 Millionen Unzen.

O3 Mining hat in der gestrigen Pressemitteilung berichtet, dass sich das aktuelle Bohrprogramm hauptsächlich auf die Gebiete Cameron und Florence konzentrieren wird, die größtenteils von Globex erworben wurden (siehe Globex-Pressemitteilung vom 22. Dezember 2023). Globex verkaufte 156 Claims an O3 Mining für 2.000.000 $, die durch eine Barzahlung von 150.000 $ und die Ausgabe von 1.185.897 Stammaktien von O3 Mining beglichen wurde. Globex behält eine Gross Metal Royalty in Höhe von 2,5 % auf 104 Claims und eine Gross Metal Royalty in Höhe von 1 % auf 52 Claims. O3 Mining übernahm die Verantwortung für eine bereits bestehende zugrundeliegende Net Smelter Royalty in Höhe von 2 % auf die 52 von Globex erworbenen Claims.

Die rot umrandeten Konzessionsgebiete von Globex Mining Enterprises Inc. wurden an O3 Mining verkauft

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77549/GMX_112124_DEPRcom.001.jpeg

O3 Minings aktuelle Karte des Projekts Kinebik -Royalty-Claims von Globex blau umrandet und vorrangige Bohrgebiete rot umrandet

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77549/GMX_112124_DEPRcom.002.jpeg

Die acht Claim-Blöcke, die Globex an O3 Mining verkaufte, umfassen zahlreiche Goldabschnitte in Bohrungen sowie Vorkommen an der Oberfläche. Frühere geophysikalische Untersuchungen, geologische Kartierungen und Prospektionsarbeiten sowie Folgebohrungen haben das noch nicht ausreichend definierte Potenzial der Gebiete aufgezeigt. Globex hat volles Vertrauen in das Team erstklassiger Explorationsfachleute von O3 Mining, das die Projekte vorantreiben wird.

Das Gebiet Cameron, das für eine erste Exploration im Rahmen dieses Bohrprogramms vorgesehen ist, erstreckt sich über die östliche Erweiterung des goldhaltigen Horizonts der Goldmine Flordin (gemäß Abcourt Mines, NI 43-101-konformer Bericht vom Mai 2023 von Oliver Vadnais-Leblanc P.Geo., Carl Pelletier P.Geo., Eric Lecomte P.Eng. und Simon Boudreau P.Eng. von InnovExplo Inc., 1.530.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,18 g/t Au in der Kategorie nachgewiesen und angedeutet sowie 244.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,38 g/t Au in der Kategorie vermutet) sowie die Goldzone Cartright (jüngste Schlitzproben mit bis zu 10,4 g/t Au über 12 m) nahe der Westgrenze der Claim-Blöcke Cameron. Der Claim-Block Florence erstreckt sich über eine Reihe paralleler goldhaltiger geologischer Gesteinseinheiten. Er befindet sich ostnordöstlich der Discovery Gold Zone (nachgewiesene und angedeutete Ressource von 1.186.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,66 g/t Au und vermutete Ressource von 1.970.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,80 g/t Au , 28. März 2023, NI 43-101, von Olivier Vadnais-Leblanc, P.Geo., Simon Boudreau, P.Eng., und Eric Lecomte, P.Eng. von InnovExplo Inc., per Abcourt Mines).

Diese Pressemeldung wurde von Jack Stoch, P. Geo., President und CEO von Globex, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 erstellt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

