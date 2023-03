Ob man sich um Silber Sorgen machen muss

Im Gegensatz zum Goldpreis schwächelt der Silberpreis deutlich. Aber längerfristig dürfte Silber wieder aufholen.

Preislich hinkt der Nachzügler Silber dem großen Bruder Gold hinterher, nicht das erste Mal. Gold hat sich verteuert, aber Silber ist diesmal nicht stärker als das Gold im Preis angestiegen. Zwar mag Silber als Anlage-Edelmetall nicht so bedeutsam sein wie sein großer Bruder. Aber zum einen wird für das laufende Jahr ein Angebotsdefizit vorausgesagt (Silver Institute) und zum anderen wächst die Bedeutung des Silbers in wichtigen Branchen. Im Batteriebereich, bei den erneuerbaren Energien, zum Beispiel in Solarzellen und in vielen zunehmenden Industrieanwendungen wird Silber verbaut. Auf kurze Frist sehen Experten eher einen weiteren Preisrückgang bei Silber voraus, denn die nächste Unterstützung liegt erst bei rund 18 US-Dollar je Feinunze, nachdem der Preis unter 21 US-Dollar gefallen ist. Doch auf längere Sicht dürfte Silber von der Zunahme der oben genannten Bereiche profitieren. Höhere Silberpreise sind daher im mittel- bis langfristigen Bereich äußerst wahrscheinlich. Hier ist wohl noch Geduld bei Anlegern gefragt.

Nimmt man als Beispiel die Solarindustrie, so steigt hier die Nachfrage nach entsprechenden Produkten ständig an. Sind die in Solarzellen verwendeten Mengen an Silber auch nicht so groß, so sagen Berechnungen, dass bis zum Jahr 2027 die Solarindustrie rund 20 Prozent des jährlichen Silberangebots verschlingen wird. Und bis 2050 soll diese Menge weiter anwachsen. Bereits in 2021 brauchte die Photovoltaikbranche den Rekordwert von mehr als 113 Millionen Unzen Silber. Die Verwendung der Silberdrähte kann auch bisher nicht durch andere Materialien wie etwa Kupfer ausgetauscht werden. Silber besitzt einfach hervorragende Eigenschaften. Bei den Silberunternehmen gibt es auch hervorragende Kandidaten wie beispielsweise Discovery Silber oder Vizsla Silver.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – besitzt das Cordero-Silberprojekt in Mexiko. Dieses ist zu 100 Prozent im Eigenbesitz des Unternehmens und es verfügt über eine positive vorläufige Machbarkeitsstudie.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das Flaggschiffprojekt Panuco. Die Bohrergebnisse sind hervorragend.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

