Obst und Gemüse direkt an den Schreibtisch – frugee Lieferservice eröffnet 4. Standort in Hamburg

frugee ist der Lieferservice für frische Obst- und Gemüsekörbe in München, Berlin, Frankfurt und Hamburg.

Moderne Arbeitgeber suchen stetig nach einer Lösung Krankheitsausfälle und Fehlzeiten ihrer Mitarbeiter zu verringern. Obst- und Gemüse am Arbeitsplatz anzubieten wird in diesem Zusammenhang immer mehr zum Trend.

Schokoriegel und Co. sind an fast jedem Arbeitsplatz zu finden. Tatsächlich lassen diese den Blutzuckerspiegel rasch ansteigen, was ein schnell eintretendes Energieloch zur Folge hat. Langzeiterkrankungen wie Diabetes, Übergewicht und Herzerkrankungen werden ebenso begünstigt. Das Team von frugee schafft es mit ihren Obst- und Gemüsekörben eine gesunde, abwechslungsreiche und schmackhafte Alternative anzubieten, die zu einer erfolgreichen betrieblichen Gesundheitsförderung der Mitarbeiter beiträgt.

Mit dem Dekadenwechsel läutet der Münchner Obst- und Gemüselieferservice frugee die Eröffnung eines neuen Standorts in Hamburg ein.

„Wir freuen uns, dass wir mit Hamburg nun endlich auch den Norden stärken können. Unser Partner am Hamburger Großmarkt arbeitet aktiv mit regionalen Produzenten zusammen und wir können auch hier in der Hansestadt die gleiche Frische wie an unseren anderen Standorten garantieren. Außerdem arbeiten wir kontinuierlich daran unser Angebot und den digitalen Service zu erweitern. Unsere Kunden dürfen sich auch im Jahr 2020 über spannende Neuerungen freuen.“ So Julius Wenzel, Geschäftsführer der frugee GmbH.

Wie auch an den anderen Standorten ermöglicht das Unternehmen Interessenten einen kostenlosen Testkorb an den Schreibtisch liefern zu lassen. Als besonderen Service bietet frugee die individuelle Zusammenstellung der Körbe an. Die Kunden haben keine Vertragsbindung zu befürchten und können so auch flexibel und kurzfristig, beispielsweise auf Meetings und Konferenzen, Obst- und Gemüsekörbe bereitstellen.

frugee GmbH

Schäftlarnstraße 8

81371 München

+49 89 720 14 347

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

frugee GmbH

Herr Maximilian Braun

Schäftlarnstraße 8

81371 München

Deutschland

fon ..: + 49 89 720 14 347

web ..: https://frugee.de/

email : m.braun@frugee.de

Customer Service / Operations

Pressekontakt:

frugee GmbH

Herr Maximilian Braun

Schäftlarnstraße 8

81371 München

fon ..: + 49 89 720 14 347

web ..: https://frugee.de/

email : m.braun@frugee.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kreditentscheidungen im Depot A – Seminare in Frankfurt Meldepflicht elektronischer Kassen bis zum 31.01.2020