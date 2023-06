OceanaGold gibt aktuelles Explorationsprogramm für Wharekirauponga bekannt

(VANCOUVER) OceanaGold Corporation (TSX: OGC) („OceanaGold“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/) freut sich, die bisherigen Ergebnisse des Ressourcenumwandlungsbohrprogramms 2023 bei Wharekirauponga in Neuseeland bekannt zu geben.

Die wichtigsten Bohrabschnitte umfassen (geschätzte tatsächliche Breite):

– 60,5 g/t Au auf 11,1 m von 462,2 m, Ader EG (WKP118)

– 51,3 g/t Au auf 5,9 m von 519,7 m, Ader EG (WKP107B)

– 36,9 g/t Au auf 8,0 m von 473,1 m, Ader EG (WKP109B)

– 53,3 g/t Au auf 5,0 m aus 453,3 m, Ader EG (WKP109C2)

Gerard Bond, President & CEO von OceanaGold, sagte: „Wir machen weiterhin gute Fortschritte bei der Umwandlung der Mineralisierung bei Wharekirauponga und unterstützen damit unser Ziel, durch bergbaunahe Explorationsprogramme Werte zu schaffen. Die neuen Bohrergebnisse bestätigen das Vorhandensein einer hochgradigen Gold- und Silbermineralisierung in der Aderzone East Graben und tragen zu unserem Verständnis der Geometrie dieses mineralisierten Systems bei. Die Bohrungen zur Ressourcenumwandlung von Wharekirauponga haben für uns im Jahr 2023 weiterhin Priorität, da wir auf eine Vergrößerung der angezeigten Ressourcen hinarbeiten, um eine Vormachbarkeitsstudie im nächsten Jahr zu unterstützen.“

Bohrprogramm Wharekirauponga 2023

Das epithermale Au-Ag-Adersystem Wharekirauponga mit geringer Sulfidierung befindet sich etwa 10 Kilometer nördlich der Goldmine Waihi. Wharekirauponga beherbergt eine bestehende angezeigte Ressource von 1,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 12,3 Gramm pro Tonne Gold („g/t Au“) für 0,66 Millionen Unzen Gold. Die abgeleiteten Ressourcen belaufen sich auf insgesamt 2,6 Millionen Tonnen ( ) mit einem Gehalt von 7,8 g/t Au (0,64 Millionen Unzen Gold), wobei etwa 90 % der Ressourcen in der Ader EG, einem Hanging Wall Splay und drei Footwall-Adern (zusammen die „Aderzone EG“) enthalten sind.

Seit der Mineralressourcenschätzung vom 31. Dezember 2022 wurden bei Wharekirauponga 2.095 Meter („m“) gebohrt, um die angezeigten Ressourcen in der Zone EG Ader zu erweitern. Die neuen Abschnitte definieren die südliche und obere Ausdehnung des südlichen Ausläufers der Ader EG und des EG Hanging Wall Splay („EG HWS“) besser und sorgen für ein größeres Vertrauen in das geologische Modell und die Gehaltskontinuität der Lagerstätte. Es bestehen nach wie vor Möglichkeiten sowohl für aufwärts als auch abwärts und entlang des Streichs der Ader EG, wobei hochgradige Abschnitte weiterhin offen sind. Step-out-Bohrungen in Bohrloch WKP100 (bereits veröffentlicht), dem südlichsten Bohrloch der Ader EG (Abbildung 3), haben ebenfalls bestätigt, dass sich die Mineralisierung über mindestens weitere 200 m entlang des Streichens des derzeit definierten südlichen Ausläufers fortsetzt.

Die Bohrungen im Jahr 2023 in der Aderzone EG umfassen (geschätzte tatsächliche Mächtigkeit Durchschneidungen):

– 60,5 g/t Au und 137,2 g/t Ag auf 11,1 m von 462,2 m, Ader EG (WKP118)

– 51,3 g/t Au und 85,3 g/t Ag auf 5,9 m von 519,7 m, Ader EG (WKP107B)

– 36,9 g/t Au und 93,0 g/t Ag auf 8,0 m von 473,1 m, Ader EG (WKP109B)

– 53,3 g/t Au und 113,0 g/t Ag auf 5,0 m aus 453,3 m, Ader EG (WKP109C2)

– 34,5 g/t Au und 30,0 g/t Ag über 3,3 m aus 478,9 m, EG HWS (WKP107B)

– 115,5 g/t Au und 316,5 g/t Ag auf 1,4 m von 419,4 m, EG HWS (WKP109B)

– 33,9 g/t Au und 87,8 g/t Ag über 1,7 m aus 424,6 m, EG HWS (WKP109B)

– 79,2 g/t Au und 49,0 g/t Ag auf 0,5 m von 499,3 m, EG Footwall Vein (WKP109B)

Die Zone EG Ader bleibt das primäre, kurzfristige Ziel für Bohrungen, wobei der Schwerpunkt auf der Ressourcenumwandlung und Erweiterungsbohrungen liegt; für das gesamte Jahr 2023 sind etwa 7.700 m mit zwei Bohrgeräten geplant. Die Genehmigungen für den Einsatz eines dritten Bohrgeräts für weitere 3.500 m im Jahr 2023 befinden sich in der Endphase der Überprüfung.

Für Karten und Schnitte siehe Abbildungen 1-6 und Tabelle 1 für die vollständigen Ergebnisse.

Abbildung 1: Lageplan mit der Waihi Goldmine und Wharekirauponga

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71027/19062023_DE_OceanaGold.001.jpeg

Abbildung 2: Wharekirauponga Planansicht der Geologie, Bohrspuren und Verteilung der drei Hauptadern

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71027/19062023_DE_OceanaGold.002.png

Abbildung 3: Langer Schnitt durch die geologische Beschaffenheit der Ader EG und die Gramm-x-Meter-Bohrabschnitte

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71027/19062023_DE_OceanaGold.003.png

Abbildung 4: Inset Long Section der Ader EG, wobei die Abschnitte von 2023 in blauer Schrift hervorgehoben sind

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71027/19062023_DE_OceanaGold.004.png

Abbildung 5: Inset-Langschnitt der Ader EG HWS mit Hervorhebung der Abschnitte 2023 in blauer Schrift

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71027/19062023_DE_OceanaGold.005.png

Abbildung 6: Schematischer Querschnitt von Wharekirauponga mit der Geologie sowie historischen und neuen Abschnitten

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71027/19062023_DE_OceanaGold.006.png

Tabelle 1: Wharekirauponga 2023 Bohrabschnitte

ID des Von Bis Wahre BreiteGoldgehalt Silbergehalt Ader

Bohrlochs (m) (m) (m) (g/t) (g/t)

WKP107B 411.7 413.0 0.2 57.3 77.0 EG HW

WKP107B 478.9 483.2 3.3 33.4* 30.0 EG HWS

WKP107B 489.8 491.0 0.5 32.5 25.3 EG HW

WKP107B 519.7 528.0 5.9 52.5* 85.3 EG

WKP109A 497.0 500.0 2.3 0.1 <0.5 EG

WKP109B 419.4 421.2 1.4 115.5 316.5 EG HW

WKP109B 424.6 426.5 1.7 33.9* 87.8 EG HWS

WKP109B 473.1 484.4 8.0 36.9* 93.0 EG

WKP109B 499.3 500.0 0.5 79.2 49.0 EG FW

WKP109C2 453.3 459.9 5.0 55.5* 113.0 EG

WKP109C2 468.6 471.6 2.3 5.9 20.8 EG FW

WKP109D 501.0 503.4 1.8 0.7 2.4 EG

WKP115 522.1 524.0 1.6 10.0 16.1 EG FW

WKP118 462.2 475.7 11.1 60.5 137.2 EG

* Screen Fire Assays

Wharekirauponga ist Teil des Waihi North-Projekts, das das Potenzial hat, erhebliche sozioökonomische Beiträge für die Gemeinden in der Coromandel-Region und für Neuseeland zu leisten. Dazu gehören erhebliche Investitionen im Land und eine erhebliche Steigerung der direkten und indirekten Beschäftigungsmöglichkeiten. OceanaGold ist in Neuseeland seit über drei Jahrzehnten sicher und verantwortungsbewusst tätig . Das Unternehmen hat beim Hauraki District Council und beim Waikato Regional Council einen Antrag auf Ressourcengenehmigung für sein geplantes Projekt Waihi North eingereicht.

Weitere Informationen zu den Bohrlochdaten für Wharekirauponga sind auf der Website des Unternehmens unter oceanagold.com/investor-centre/tsx-asx-filings zu finden.

Über OceanaGold

OceanaGold ist ein multinationaler Goldproduzent, der sich den höchsten technischen, ökologischen und sozialen Leistungsstandards verpflichtet hat. Wir verpflichten uns zu Spitzenleistungen in unserer Branche, indem wir nachhaltige ökologische und soziale Ergebnisse für unsere Gemeinden und starke Renditen für unsere Aktionäre erzielen. Unsere globale Explorations-, Erschließungs- und Betriebserfahrung hat eine starke Pipeline an organischen Wachstumsmöglichkeiten und ein Portfolio an etablierten Betriebsanlagen geschaffen, darunter die Haile Gold Mine in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Didipio Mine auf den Philippinen und die Macraes und Waihi Betriebe in Neuseeland.

Erklärung der qualifizierten Person

Die Explorationsergebnisse in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators (NI 43-101″) erstellt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen von Waihi wurden von Lorrance Torckler, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Mitarbeiter von OceanaGold, überprüft, basieren auf diesen Informationen und geben diese korrekt wieder. Herr Torckler verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant sind, um sich als qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 zu qualifizieren. Herr Torckler erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Angelegenheiten in der Form und in dem Kontext, in dem sie erscheinen, in diesen öffentlichen Bericht aufgenommen werden.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) in Wharekirauponga, Waihi Gold Mine

Alle Explorationsproben werden mittels 30 g Brandprobe mit AAS Abschluss auf Gold untersucht. Seit Mitte 2022 werden Bohrkernprobenintervalle, in denen sichtbares Elektrum aufgezeichnet wurde, nach der routinemäßigen 30-g-Brandprobe durch eine anschließende Screening-Brandprobe weiterverfolgt. Bei den Bohrlöchern WKP40-45 wurden die Kernproben zur Probenaufbereitung an SGS in Westport (Neuseeland) versandt. Die aufbereiteten Pulpen wurden anschließend an die unabhängige Australian Laboratory Services Pty Ltd (ALS) in Brisbane versandt, die gemäß ISO/NATA 17025 akkreditiert ist, um eine Goldanalyse mittels Brandprobe und 4-Säure-Aufschluss sowie eine geochemische ICP-Analyse mit 42 Elementen durchzuführen. Die nach WKP45 gebohrten Löcher (d.h. WKP46 bis WKP118) wurden aufbereitet und bei SGS Waihi NZ Ltd. analysiert (Au durch 30g Brandprobe und Ag durch Königswasseraufschluss und 0,3g AAS-Abschluss). Ausgewählte Pulpen werden in regelmäßigen Abständen an ALS in Brisbane für einen 4-Säure-Aufschluss und eine geochemische ICP-Analyse mit 42 oder 48 Elementen geschickt.

Die Qualität der Explorationsergebnisse wurde in den folgenden Bereichen überwacht:

– Probenvorbereitung in den SGS-Labors Waihi und Westport durch Sieben von Backenbrecher- und Zellstoffprodukten.

– Überwachung der Assaypräzision durch routinemäßige Erzeugung von Doppelproben aus einem zweiten Split des Backenbrechers und Berechnung des Grundfehlers.

– Überwachung der Genauigkeit der primären SGS-Assay- und ALS-Ergebnisse durch Einfügung von zertifizierten Referenzmaterialien (CRMs) und Leerproben in Probenchargen.

Leerwert-, Dubletten- und ZRM-Ergebnisse werden vor dem Hochladen der Ergebnisse in die AcQuire-Datenbank und erneut wöchentlich überprüft. Das Protokoll in Waihi schreibt vor, dass ZRMs innerhalb von 2 Standardabweichungen des zertifizierten Wertes gemeldet werden müssen. Das Kriterium für Präparateduplikate ist, dass sie eine relative Differenz (R-R1/Mittelwert RR1) von nicht mehr als 10 % aufweisen. Blindproben sollten nicht mehr als das Vierfache des unteren Nachweiswerts der Assay-Methode betragen. Bei Nichteinhaltung einer dieser Schwellenwerte wird eine Untersuchung eingeleitet und, falls , eine erneute Analyse durchgeführt . Der Bohrkern wird in sicheren Einrichtungen auf dem Gelände gelagert, zu denen der Zugang kontrolliert wird. Die Mitarbeiter vor Ort transportieren die Proben zum Analyselabor, das sich ebenfalls in einer gesicherten Einrichtung befindet. Das Labor von SGS Waihi NZ Ltd. ist ein unabhängiges kommerzielles Geochemie- und Energieanalyselabor, das nach ISO 17025: 2017 akkreditiert ist, im Jahr 2020 von einem externen Berater geprüft wird und jährlich von Geologen von OceanaGold inspiziert wird. Bei diesen Besuchen wurden keine Risiken bei der Probenahme festgestellt.

Technische Berichte

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden technischen Bericht gemäß NI 43-101 und der Pressemitteilung des Unternehmens mit dem Titel „OceanaGold meldet wachsende hochgradige Ressourcen bei WKP in Neuseeland“ vom 24. Februar 2020:

(a) „Waihi District Study – Preliminary Economic Assessment NI 43-101 Technical Report“ vom 30. August 2020, erstellt von T. Maton, Study Manager und P. Church, Principal Resource Development Geologist, beide von Oceana Gold (New Zealand) Limited, und D. Carr, Chief Metallurgist, von OceanaGold Management Pty Limited.

Die beiden oben genannten Dokumente wurden bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht und können auf dem kanadischen System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) unter www.sedar.com im Profil des Unternehmens elektronisch eingesehen werden.

Sicherheitshinweis zur Veröffentlichung

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als „zukunftsorientiert“ betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beziehen sich auf zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Generierung von freiem Cashflow, der Umsetzung der Geschäftsstrategie, des zukünftigen Wachstums, der zukünftigen Produktion, der geschätzten Kosten, der Betriebsergebnisse, der Geschäftsaussichten und der Möglichkeiten der OceanaGold Corporation und der zugehörigen Tochtergesellschaften wider. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „erwartet“ oder „geht nicht davon aus“, „plant“, „schätzt“ oder „beabsichtigt“, oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen genannten abweichen. Dazu gehören unter anderem die Genauigkeit der Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen und die damit verbundenen Annahmen, inhärente Betriebsrisiken und jene Risikofaktoren, die im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf SEDAR unter www.sedar.com unter dem Namen des Unternehmens verfügbar ist, angeführt sind. Es gibt keine Garantie, dass das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen erfüllen kann. Bei solchen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die auf den aktuellen Informationen basieren, die dem Management zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, an dem diese Vorhersagen gemacht werden; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist und von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann der Leser nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Aussagen übereinstimmen werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen keine Anlage- oder Finanzproduktberatung dar.

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NEWSWIRE-DIENSTE.

